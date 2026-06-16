「第7回 名探偵コナン検定」先行申込開始！受験開始は７月1日12時～「名探偵コナン公式アプリ」では予習特集を実施！

株式会社サイバード

株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之）は、合格者に青山剛昌先生描き下ろし線画イラスト使用の合格認定書が発行される「第7回 名探偵コナン検定」の先行申込を6月16日（火）12時より開始しました。

『名探偵コナン検定とは？』

名探偵コナン検定は、あなたのコナン知識量を測るための検定です。名探偵コナンのコミックスにまつわる問題を階級別・コース別に出題し、正答率に応じて「青山先生描き下ろし線画イラスト使用の“合格認定書”」を発行します。

合格認定書以外にも、絵馬型アクリルキーホルダーや限定壁紙など各種特典が目白押し！

また、「第7回名探偵コナン検定」では、キャラコース第2弾として怪盗キッドコースも新設！

さらにパワーアップした名探偵コナン検定をお楽しみいただけます。

詳細は「名探偵コナン検定公式サイト」をご確認ください。

『第7回 名探偵コナン検定』受験案内

【先行申込期間】

・1級～3級、入門級、キャラコース

2026年6月16日（火）12時00分～2026年7月1日（水）10時59分

【一般申込期間】

・1級～3級、入門級、キャラコース

2026年7月1日（水）12時00分～2026年9月30日（水）11時59分

【受験期間】

・1級～3級、入門級、キャラコース

2026年7月1日（水）12時00分～2026年10月14日（水）11時59分

【受験条件】

入門級、3級、キャラコースはどなたでも受験できます。2級は3級合格者のみ、1級は2級合格者のみが受験可能となります。

※各階級・コースとも、受験回数に制限はありません。

【受験形式】

パソコンやスマートフォンなどのインターネットに接続可能な端末からのWEB受験となります。

※時間制限有り

【出題カテゴリー】

＜1級 合計：60問＞

セリフクイズ：20問／巻数クイズ：10問／トリッククイズ：15問／知識クイズ：15問

＜2級 合計：60問＞

名称クイズ：5問／セリフクイズ：20問／巻数クイズ：5問／トリッククイズ：15問／知識クイズ：15問

＜3級 合計：60問＞

名称クイズ：10問／セリフクイズ：30問／巻数クイズ：20問

＜入門級 合計：25問＞

名称クイズ：10問／セリフクイズ：10問／巻数クイズ：5問

＜キャラコース 合計：25問＞

名称クイズ：5問／セリフクイズ：10問／巻数クイズ：5問／知識クイズ：5問

【出題範囲】

「名探偵コナン」原作コミック（※第100巻まで）の情報

※入門級のみ 原作コミック（1～10巻、91巻～100巻）の情報

【合格基準】

70%以上の正答率

【受験料】

＜1級、2級、3級＞

・各5,500円

＜入門級＞

・2,900円

＜キャラコース＞

・5,500円

※金額は全て税込になります。

※同級に再受験される場合は『再受験割引（入門級は400円引き、キャラコースと1級～3級は1,000円引き）』が適用されます。

※再受験割引は「名探偵コナン検定」第1回～6回の受験分は適用されません。

2026年7月1日（水）10時59分までの先行申込期間中に、1～3級、入門級、キャラコースの受験申込をすると「先行申込ステッカー」を獲得できます。

その他、特典内容の詳細は「名探偵コナン検定公式サイト」をご確認ください。

『名探偵コナン検定公式サイト』

https://lp.conan-kentei.jp

コピーライト：(C)青山剛昌／小学館

■「名探偵コナン公式アプリ」にて「第7回名探偵コナン検定 予習特集」（以下「予習特集」）を実施！

「名探偵コナン公式アプリ」にて、名探偵コナン検定の受験勉強に活用できる「予習特集」を2026年6月16日（火）～10月14日（水）までの期間限定で実施します。

本特集では、名探偵コナン検定の出題範囲から選んだエピソードをピックアップします。「名探偵コナン公式アプリ」内にて、全5エピソード、全19話の内容を、1日1話無料でお読みいただくことができ、さらにプレミアムクラブ会員の方は、公開された話は期間中いつでも無料購読できます。会員ではない方も期間中、第7、8巻の「プロサッカー選手脅迫事件」と各エピソードの1話目は、公開後いつでも無料購読できます。

実施期間：2026年6月16日（火）12：00～10月14日（水）11：59

＜『予習特集』セレクトエピソード＞

1． プロサッカー選手脅迫事件

［第7・8巻（全4）］

2． 怪盗キッドの驚異空中歩行

［第44巻（全4話）］

3． 工藤新一少年の冒険

［第55巻（全4話）］

4． 本庁の刑事恋物語8[左手の薬指]

［第56巻（全3話）］

5． サクラ組の思い出（蘭GIRL／新一BOY）

［第87巻（全4話）］

▲「怪盗キッドの驚異空中歩行」コミック場面写

■「名探偵コナン公式アプリ」連動キャンペーン

また、「名探偵コナン公式アプリ」プレミアムクラブ会員の方は、「名探偵コナン公式アプリ」からシリアルコードを獲得し、名探偵コナン検定の申込時にそのシリアルコードを入力すると「オリジナルマスキングテープ」がもらえるキャンペーンを実施します。

実施期間：2026年6月16日（火）12:00～9月30日（水）11:59

■「名探偵コナン公式アプリ」概要

『名探偵コナン』のコミックを毎日無料で読むことができ、アプリ限定の録り下ろしアラームボイスやストーリーボイス、SNSで使えるコマスタンプ、スケジュール帳、制作秘話がチェックできるないしょ話など、多数の機能が搭載されたファン必見アプリです。

配信開始日：2016年2月25日（iPhone）

2016年3月16日（Android）

アクセス方法：iPhone版・Android版共通

https://api.conan-official.jp/app/pr.php

情報料：基本無料（アイテム課金制）

プロモーションサイト：https://sp.mco.cybird.ne.jp/conanportal/

コピーライト：(C)青山剛昌／小学館

■名探偵コナンとは？

推理コミックの決定版!!主人公・江戸川コナンは、見た目は小学1年生だが、その正体は高校生探偵・工藤新一!! 黒ずくめの男達に毒薬を飲まされ、体が縮んでしまったのだ。コナンは父親が探偵事務所をやっている幼馴染の蘭の家に転がり込み、黒ずくめの組織を追う!! 待ち受けるのは数々の難事件!! たったひとつの真実求め、コナンは謎に立ち向かう!! 「週刊少年サンデー」にて大人気連載中！ 最新108巻、大好評発売中！

売れ行き絶好調につき早くも250万部（紙＋電子）を突破した、黒い犯人が主人公のスピンオフ・ギャグ漫画『名探偵コナン 犯人の犯沢さん』は「サンデーＳ」（毎月25日頃発売）にて大人気連載中！ 最新10巻、大好評発売中！

■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号 五反田TOCビル 10階

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。