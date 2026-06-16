お父さんへ“極上のご褒美時間”を。グランメゾンからコーヒーと限定ビスキュイが登場！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

「トゥールダルジャン 東京」

『トゥールダルジャン 東京 ギフトコレクション』

詳しくはこちら :https://tourdargent.jp/news/2026/gift-collection/

ホテルニューオータニ（東京）にある、パリで400年余りの歴史を有するグランメゾン世界唯一の支店「トゥールダルジャン 東京」では、受け継がれてきた伝統の味わいをお手土産やお祝いの贈り物、ご自宅でもお愉しみいただけるテイクアウト商品『トゥールダルジャン 東京 ギフトコレクション』を販売しております。

今年の父の日は、いつもより少し贅沢なコーヒータイムをプレゼント。

『トゥールダルジャン スペシャルブレンド』\3,000

ブラジル産・グアテマラ産の最高等級豆に、ワインを思わせるフルーティーな香りが特徴のエチオピアシダモ州シャキッソ村産の豆を合わせた、こだわりの3種ブレンド。甘く華やかな香りと上品な酸味、そしてグランメゾンの余韻を感じさせるキレの良い後味をお愉しみいただけます。いつも家族のために頑張るお父さんへ、ご自宅で“極上のひととき”を味わえるギフトを贈ってみませんか。

夏季限定！コーヒーのお供に『ビスキュイ トゥールダルジャン』を。

（左から）プティ クロカン、パレ ドゥ プロヴァンス \5,000

『ビスキュイ トゥールダルジャン』は、2種類の詰め合わせでご用意しています。

プティ クロカン

アーモンド、ヘーゼルナッツ、ピスタチオの3種のナッツを香ばしくローストし、より食感と香りを愉しんでいただけるよう、それぞれのナッツは、あえて大きさを揃えずに手づくりで砕いています。

3種のナッツが織りなすハーモニーをお愉しみください。

【夏季限定】パレ ドゥ プロヴァンス

南フランス・プロヴァンス地方の豊かな陽光と香りを1枚のパレに閉じ込めました。ほのかなアニスの香りに白オニオンのやさしい甘みを加えた、繊細で上品な味わう”オール ドゥ プロヴァンス”、トマトの旨味とマジョラムの芳香が広がる華やかな1枚”ルージュ ドゥ プロヴァンス”、黒オリーブの奥深いコクと、パルメザンが醸す極上の旨みを愉しむ”ノワール ドゥ プロヴァンス”の、地中海の風を感じる3種のサブレです。

厳選した芳醇なコーヒーと、この時期しか味わえない夏季限定『パレ ドゥ プロヴァンス』が入ったスペシャルアソート。甘さとほろ苦さの絶妙なコントラストが、大人のリラックスタイムを優雅に演出。お父さんの日常にそっと彩りを添える、上質なギフトをお届けします。

日常を特別な記念日に。あらゆるシーンに寄り添うテイクアウト商品も。

「トゥールダルジャン 東京」では、皆さまの多様なライフシーンにお応えする、テイクアウト商品を他にも取り揃えております。お誕生日や記念日、ビジネスの手土産や、ご自身へのご褒美に。

\8,000

トリュフショコラ セレブレーション

シャンパーニュグラスの中に立ち昇る繊細な泡をイメージしたボンボンショコラ。黒トリュフ・プラリネ・フランボワーズを中心に季節の味わいをお愉しみいただけます。

「トゥールダルジャン 東京」ロゴ入りクリスタルグラス付きでご用意いたします。

\25,000

シャンパーニュ トゥール ダルジャン ブリュット ブラン ドゥ ブラン

パリ本店と世界唯一の支店である東京店でしか、味わうことができないオリジナルシャンパーニュ。特級（グラン・クリュ）シュイイのシャルドネを100%使用したブラン・ドゥ・ブランです。透明感のある色調に、クリーミーな泡立ち。爽やかなシトラスと香ばしいトーストのアロマが重なる、気品あふれる味わいが、格別なエレガンスを届ける唯一無二の逸品。

販売概要

「トゥールダルジャン 東京」

『トゥールダルジャン 東京 ギフトコレクション』



[料金]

トゥールダルジャン スペシャルブレンド \\3,000

ビスキュイ トゥールダルジャン \\5,000

※パレ ドゥ プロヴァンスは9月下旬まで

トリュフショコラ セレブレーション \8,000 ※3日前要予約

シャンパーニュ トゥール ダルジャン ブリュット ブラン ドゥ ブラン \25,000 ※3日前要予約

[店舗]

トゥールダルジャン 東京

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ザ・メイン ロビィ階

[ご予約・お問合せ]

Tel: 03-3239-3111（トゥールダルジャン 東京 直通）※月・火曜日は定休（月曜祝日を除く）

詳細を見る :https://tourdargent.jp/news/2026/gift-collection/