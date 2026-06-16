ルクサナバイオテク株式会社、BioSpringとの戦略的XNAパートナーシップを拡張

ルクサナバイオテク株式会社

主なポイント:

・ ルクサナバイオテク株式会社とBioSpringは既存の提携を拡大し、ルクサナバイオテク の AmNA(TM)、scpBNA(TM)、5′-CP(TM) に加えて、ルクサナバイオテクの GuNA(TM) アミダイトを組み込んだ次世代カスタムオリゴヌクレオチドの製造がBioSpringで可能になりました。

・ GuNA(TM)の追加により、BioSpringのオリゴヌクレオチド製造サービスで利用可能な、ルクサナバイオテク独自のXNA（Xeno Nucleic Acid）化学の幅がさらに拡大します。

・ GuNA(TM) 修飾オリゴヌクレオチドは、ヌクレアーゼ耐性の向上、標的結合の改善、免疫毒性および神経毒性の低減に寄与する可能性があり、神経変性疾患を対象とした、より有効性と安全性に優れた核酸医薬の開発への応用が期待されています。

ルクサナバイオテク株式会社（代表取締役社長 CEO：佐藤秀昭、本社：大阪府吹田市、以下「ルクサナバイオテク」）は、独自のXeno Nucleic Acid（XNA：人工核酸）技術を基盤としたオリゴヌクレオチド医薬の研究開発を進めています。このたび、高品質な治療用オリゴヌクレオチドの製造を手掛けるBioSpring GmbH（以下「BioSpring」）とのXNA修飾オリゴヌクレオチド製造サービスに関する提携を拡大したことをお知らせします。

本提携の拡大により、BioSpringは、ルクサナバイオテク独自のXeno Nucleic Acid（XNA：人工核酸）技術を活用した次世代オリゴヌクレオチド医薬の研究開発を進めるバイオテクノロジー企業および製薬企業に対し、より幅広い製造支援を提供できるようになります。GuNA(TM)は、ルクサナバイオテクのXNA技術プラットフォームを構成する人工核酸技術の一つであり、ヌクレアーゼ耐性の向上、塩基特異的ハイブリダイゼーションの改善、オリゴヌクレオチド鎖への正電荷付与、ならびに免疫毒性および神経毒性の低減など、アンチセンスオリゴヌクレオチド設計に有用な特性を有しています。

また、BioSpringのXNA修飾オリゴヌクレオチド製造サービスにGuNA(TM)が追加されることで、両社は、バイオテクノロジー企業および製薬企業に対し、より幅広いXNA化学技術へのアクセスを提供できるようになります。本提携は、修飾オリゴヌクレオチド設計におけるイノベーションの推進と、信頼性の高い製造支援体制の提供を通じて顧客を支援するという、両社共通の姿勢を反映するものです。

当社代表取締役社長 CEOの佐藤秀昭は、次のように述べています。

「BioSpringとの協業において、GuNA(TM)を新たに加えられることを大変嬉しく思います。GuNA(TM)は、当社XNA技術プラットフォームを構成する重要な人工核酸技術の一つです。今回の提携拡大により、より多くのバイオテクノロジー企業および製薬企業の皆さまに、BioSpringの信頼性の高いオリゴヌクレオチド製造サービスを通じて、GuNA(TM)の可能性を検討いただけるようになります。特に、GuNA(TM)と5′-CP(TM)の組み合わせにより、中枢神経系疾患を対象とした核酸医薬開発における有効性および安全性の向上に貢献できることを期待しています。」

BioSpring Chief Scientific Officer（CSO）のDr. Hüseyin Aygünは、次のように述べています。

「今回の提携拡大は、ルクサナバイオテクとの協業における重要な次のステップです。GuNA(TM)が加わることで、修飾オリゴヌクレオチドの設計および製造において、より幅広い先進的なXNA化学をお客様に提供できるようになります。これは、革新的なオリゴヌクレオチド医薬開発におけるパートナーとしてのBioSpringの役割をさらに強化するものです。」

ルクサナバイオテクのXNAアミダイトを用いたオリゴヌクレオチド製造に関するお問い合わせは、BioSpringまでご連絡ください。

お問い合わせ先：BioSpring GmbH

https://www.biospring.net/contact

ルクサナバイオテク株式会社について

ルクサナバイオテク株式会社は、大阪大学大学院薬学研究科 小比賀聡教授の研究成果を基盤として創製された人工核酸を活用し、独自の創薬プラットフォーム「LuxiAP(TM)」を通じて、より安全で有効性の高いオリゴヌクレオチド医薬の研究開発を進めるバイオテクノロジー企業です。

2017年の設立以来、難治性疾患に対する新たな治療法の実現を目指し、複数の製薬企業との協業を通じて、革新的なオリゴヌクレオチド医薬の開発を推進しています。

詳細については、当社ウェブサイトをご覧ください。

https://luxnabiotech.co.jp/

LinkedIn：

https://www.linkedin.com/

バイオスプリングについて

BioSpring GmbHは、治療用オリゴヌクレオチドに特化した世界有数の受託開発・製造企業（CDMO）です。1997年の設立以来、初期研究から商業製造に至るまで、医薬品開発ライフサイクル全体にわたり、世界中のバイオテクノロジー企業および製薬企業を支援しています。

同社は、2007年よりGMP査察に対応し、2016年以降はFDA査察にも対応するなど、長年にわたり高品質な製造体制を維持しています。

また現在、先進的な核酸医薬に対する世界的な需要拡大に対応するため、ドイツ・オッフェンバッハに新たな大規模製造施設を建設しています。

詳細については、以下をご参照ください。

https://www.biospring.net/

お問い合わせ先

ルクサナバイオテク株式会社

E-mail：info@luxnabiotech.co.jp

Website：https://luxnabiotech.co.jp/