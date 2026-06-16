【アロフト by マリオット大阪堂島】夏限定「トロピカルフルーツフリーフロー」が登場。旬のフルーツを楽しむランチ体験を6月16日より提供

マリオット・インターナショナル

アロフト by マリオット大阪堂島（大阪市北区堂島浜）のオールデイダイニング「The Warehouse」では、2026年6月16日（火）から8月31日（月）までの期間限定で、「トロピカルフルーツフリーフロー」を提供いたします。

本プランは、「サラダバーランチ」または「セットランチ（メインディッシュ、サラダバー、スープバー付き）」をご利用のお客様を対象に、お一人様追加2,000円でお楽しみいただける夏季限定オプションです。

マンゴー、メロン、パイナップル、ドラゴンフルーツなど、みずみずしい季節のフルーツを食べやすいサイズにカットし、スタッフが個別のカップでご提供いたします。

追加をご希望の際はスタッフへお声がけいただくことで、お好きなフルーツをおかわり自由でお楽しみいただけます。

セルフサービス形式ではなく、出来立てのフレッシュな状態でご提供することで、品質と美しいプレゼンテーションを維持しながら、より快適なランチタイムをご提案いたします。

大阪・堂島の中心で、夏ならではの彩り豊かなフルーツとともに、ゆったりとしたランチタイムをお過ごしください。

Tropical Fruit Free Flow

・マンゴー / Mango

・メロン / Melon

・パイナップル / Pineapple

・ドラゴンフルーツ / Dragon Fruit

スタッフが個別のカップでご提供いたします。

追加をご希望の際はお気軽にお申し付けください。

プラン内容

期間

2026年6月16日（火）～2026年8月31日（月）

時間

11:30～14:00

場所

「The Warehouse」

料金

お一人様追加 2,000円（税込）

対象

サラダバーランチ または セットランチをご注文のお客様

予約

要予約

※フルーツの内容は仕入れ状況により変更となる場合がございます。

ご予約・詳細は公式サイトをご覧ください。 :https://www.tablecheck.com/ja/shops/aloft-osaka-dojima-thewarehouse/reserve

アロフト大阪堂島について

アロフト大阪堂島は、最先端のテクノロジーや自由なデザイン、音楽を融合させた斬新なアプローチで、堂島の歴史を未来へとつなぐ、次世代トラベラーのためのライフスタイルホテルです。梅田、中之島など主要地域へのアクセスが良く、旅の拠点として絶好のロケーションを誇ります。ホテルは、お客様同士で思いがけない友情が生まれたり、斬新なアイデアが行き交うような、活気に満ちた雰囲気が漂っています。パブリックスペースやダイニングは、天井の高さを活かした開放感溢れる空間に。館内では、多彩な料理をお届けするオールデイダイニング「The WAREHOUSE」、シグネチャーカクテルを片手にライブ音楽をお楽しみいただける「Re:mix(SM) Lounge」と「W XYZ(R) Bar」のほか、コーヒーや紅茶などのテイクアウトができる「Re:fuel by Aloft(SM)」があります。また、旅の間もワークアウトをお楽しみいただけるよう、最新機器を備えたジム「Re:charge(SM)」も完備しています。

◎公式 HP: https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaal-aloft-osaka-dojima/

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