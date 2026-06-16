【chant a charm（チャントアチャーム）】から、ブランド人気No.1*¹のクレンジングより、お得な1. 5倍*²増量タイプが数量限定で登場。2026年6月15日（月）より限定発売開始。

株式会社ネイチャーズウェイ

株式会社ネイチャーズウェイ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：萩原吉晃）が展開する自然由来成分100%*³国産オーガニックスキンケアブランド「chant a charm（チャントアチャーム）」は、セラミドでうるおい育む*⁴クレンジングから、お得な1. 5倍*²増量タイプを2026年６月15日(月)より数量限定で発売を開始いたしました。

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■全国発売：2026年６月15日(月)

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*1 2024年9月～2025年8月のチャントアチャーム製品販売本数において(ネイチャーズウェイ調べ)

*2 従来品との容量比較

*3 ISO16128-1 で定義された自然成分、自然由来成分、鉱物由来成分のみを使用

*4 コメヌカスフィンゴ糖脂質（保湿／肌荒れ防止）を与えること

落としたいのは、メイクだけ*¹。 セラミドでうるおい育む*²クレンジング。

1本で「メイク落とし・セラミド補給*²・毛穴ケア*³」の3役を叶える多機能クレンジングです。夜はメイク落としに、朝は洗顔代わりにも。

たっぷり使えるラージサイズのため、朝晩使っても安心。毎日のクレンジング時間を、より快適で心地よいひとときへ導きます。

チャントアチャーム クレンジングミルク ラージ

＜メイク落とし＞ 195mL 3,960円（税込）

W洗顔不要 / セラミド補給*² / 毛穴ケア*³ / 敏感肌*⁴ / マツエクOK

*1 肌のうるおいを残して、メイク汚れを落とすこと

*2 コメヌカスフィンゴ糖脂質（保湿／肌荒れ防止）を与えること

*3 うるおいにより毛穴を目立ちにくくすること

*4 敏感肌パッチテスト済み（すべての方に、皮膚刺激が起こらないというわけではありません。）

Point.1 乾燥によるつっぱり感を防ぐ「落としすぎない処方」

乾いた状態の肌になじませると厚みのあるミルクがやわらかく広がり、次第にオイル状へと変化。クッションのようななめらかさで肌を包み込みながら、メイクや汚れを浮かせてオフ。

こすらずやさしくなじませるだけで、するんと心地よく落とせる使用感です。

Point.2 セラミドケア*¹でしっとりやわらかな肌へ

植物由来の保湿成分が洗浄中も肌のうるおいを保ち乾燥を防ぐため、洗顔後なのにまるでスキンケア後のようなしっとりやわらかな肌へ。

さらに植物性セラミド*²を洗うたびに補い、肌本来のバリア機能をサポートしゆらぎにくい肌へ導きます。

Point.3 敏感肌でも毎日続けられる毛穴ケア*⁵

毛穴に詰まった汚れをこそぎ落とすのではなく、植物由来エキス「カワラナデシコ*³」の力でやさしく浮かせ、クレイ*⁴がすばやく吸着。肌に心地よくすっきりやさしく洗い上げます。

*1 コメヌカスフィンゴ糖脂質（保湿／肌荒れ防止）を与えること

*2 コメヌカスフィンゴ糖脂質（保湿／肌荒れ防止） *3 カワラナデシコ種子エキス（洗浄・保湿）

*4 ベントナイト（洗浄） *5 うるおいにより毛穴を目立ちにくくすること

chant a charm（チャントアチャーム）について

自然由来成分100%*¹国産オーガニックスキンケア

Point１.自社農場産無農薬ハーブ*²を使用

ちゃんと、自然と、自分らしく。

自社農場で育てた無農薬ハーブ*²エキスを使用。厳しい環境下で自ら守る力を蓄えた生命力の強いハーブを配合しています。山梨県北杜市明野町にある自社農場。この一帯は日本で最も日照時間が長いうえ、昼夜の寒暖差が大きいことで知られています。

Point２.水にもこだわりの温泉水を使用

角質層のイオン組成に似た温泉水を採取。肌なじみがよく、足りない水分を補給しうるおいを角質層のすみずみへ届けます（保湿・整肌）。

Point３.保水力に優れた天然アミノ酸

肌のもつNMFにきわめて近く、特に保水力に優れた植物由来のアミノ酸。セリン、プロリン（保湿・整肌）配合。

Point４.環境に配慮した製品づくりを心がけています

自然由来成分100% 使用*¹ ／ ノンケミカル処方（パラベン、シリコン、合成ポリマーなどの石油由来・化学成分不使用）／ バイオマスプラスチック容器使用 ／ 使用済み容器回収

*1 ISO16128-1 で定義された自然成分、自然由来成分、鉱物由来成分のみを使用

*2 化学農薬を使用せず、有機JAS規定の許容農薬に則り植物を栽培

製品詳細ページ：https://www.naturesway.jp/chantacharm/cleansingmilk-large/

公式ブランドサイト :https://www.naturesway.jp/chantacharm/

Instagram：https://www.instagram.com/chantacharm_official/

X：https://x.com/chantacharm