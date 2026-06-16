シーラHD、株主優待の継続実施に関するお知らせ

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：杉本 宏之、証券コード：8887、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、2027年5月期における株主優待の実施およびその内容について決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

株主優待実施の目的

当社は、これまでの継続的な事業成長を支えてくださった株主の皆様へ感謝の気持ちを込めて、2027 年5月31日時点（基準日）で当社株式を保有されている株主の皆様を対象とした本優待を実施いたします。

株主優待の内容につきましては、株主の皆様の日頃からのご支援に報いるとともに、当社サービスを実際にご利用いただくことで、「当社グループの事業への理解が深まった」という株主の皆さまの反響を踏まえ、株主各位と当社のエンゲージメントを強化し、当社株式の中長期保有を促す目的であります。

本優待の概容

対象となる株主様

下記基準日時点で以下の通り当社株式を保有されている株主様に対し、保有株式数に応じた「利回りくんコイン」(※1)を贈呈いたします。



【基準日】2027 年5月 31 日

(※1) 「利回りくんコイン」は、「利回りくん」上での投資申込みにご利用いただける電子ポイントで、1 コイン=1円としてご利用いただけます。

株主優待の贈呈時期

対象となる株主様には、2027年8月下旬（予定）に配当金支払通知に同封して、「株主優待のご案内」を郵送いたします。

「利回りくん」の詳細につきましては、以下のWEBサイトをご覧ください。

URL:https://rimawarikun.com



株主優待の内容

当社連結子会社である株式会社シーラが運営する、不動産クラウドファンディングサービス「利回りく ん」（※2）サービス内でご利用いただける電子ポイント「利回りくんコイン」を贈呈いたします。

なお、株主優待で贈呈する「利回りくんコイン」については、以下2点の制限を設けさせていただきま す。

１. 引換え期日は、「株主優待のご案内」到着後から 2028年5月1日（利用期日は 2028 年5月15日ま で）の間とさせていただきます。



２. 株主優待で贈呈した「利回りくんコイン」のご利用時には、利用する「利回りくんコイン」と同額以

上の現金でのご出資を条件とさせていただきます。



(※2)「利回りくん」は、株式会社シーラが運営する不動産クラウドファンディングサービスです。1口 1万円相当（「利回りくんコイン」または現金による出資)から投資が可能で、スマートフォンひとつで不 動産投資を始められる利便性や、厳選された投資案件の提供により、累計登録会員数28万人超（2025年5月末時点）を誇る国内最大級の不動産クラウドファンディングプラットフォームです

優待品の贈呈および受取り方法

対象となる株主様には、2027年8月下旬(予定)に「株主優待のご案内」を郵送いたします。

「株主優待のご案内」に記載の手順に従って、「利回りくんコイン」のお受け取り手続き進行をお願いいたします。

なお、「利回りくんコイン」の付与に際しては、「利回りくん」の仮登録(※3)および本登録（※4）が必要となりますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。



(※3）仮登録とはメールアドレスの登録のみで行える簡易的な手続きです。

(※4）本登録とは、本人確認書類（運転免許証など）をWEB上でアップロードし、必要情報をご入力のうえ完了する手続きです。本人確認書類の認証方法により、数日から最大1週間程度の時間がかかることがありますので、余裕を持ったお手続へのご協力をお願いいたします。

今後の株主還元方針について

当社は、株主の皆様への積極的な利益還元を重要な経営方針の1つとして位置付けており、2030年5月期までにDOE4%を目標に掲げております。

当社は、積極的な株式還元の実現に向け、配当金の増加や、自己株式の取得、株主優待など、業績進捗やトレンドを加味した積極的かつ継続的な株主還元施策を検討してまいります。

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,369百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シーラホールディングス

担当：コーポレートコミュニケーション部 窪

TEL：03-4560-0640