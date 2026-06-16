【不二家】シャーベットのようなシャリシャリ食感を楽しめる、夏季限定ネクターグミ「ネクターシャーベットグミ（ピーチソーダ）」

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株式会社不二家

■甘酸っぱくてさわやかな桃の味わいが楽しめる、夏らしいグミが新登場


不二家「ネクター」は、桃をまるごと裏ごししたピューレを使用した、濃厚でまろやかな味わいが特長のロングセラー飲料。そのネクターのおいしさをぎゅっと詰め込んだネクターグミシリーズより、夏にぴったりなシャーベットをイメージした期間限定商品が登場します。



「ネクターシャーベットグミ（ピーチソーダ）」パッケージ

【特長】


・夏らしいさわやかなピーチソーダ味を楽しむことができる、シャーベットのようなシャリシャリ食感の期間限定ネクターグミ


・表面にまぶしたきゅんと酸っぱい酸味パウダーで、暑い夏でもさっぱりと食べやすい味わい



「ネクターシャーベットグミ（ピーチソーダ）」グミイメージ

商品名 「ネクターシャーベットグミ（ピーチソーダ）」


発売日 2026年6月23日（火）全国発売


中味仕様 キャンデー


表示内容量 54g


参考小売価格 オープンプライス


ＪＡＮコード 4902555126876




不二家ウェブサイト


https://www.fujiya-peko.co.jp/