【不二家】シャーベットのようなシャリシャリ食感を楽しめる、夏季限定ネクターグミ「ネクターシャーベットグミ（ピーチソーダ）」
株式会社不二家
「ネクターシャーベットグミ（ピーチソーダ）」パッケージ
「ネクターシャーベットグミ（ピーチソーダ）」グミイメージ
■甘酸っぱくてさわやかな桃の味わいが楽しめる、夏らしいグミが新登場
不二家「ネクター」は、桃をまるごと裏ごししたピューレを使用した、濃厚でまろやかな味わいが特長のロングセラー飲料。そのネクターのおいしさをぎゅっと詰め込んだネクターグミシリーズより、夏にぴったりなシャーベットをイメージした期間限定商品が登場します。
「ネクターシャーベットグミ（ピーチソーダ）」パッケージ
【特長】
・夏らしいさわやかなピーチソーダ味を楽しむことができる、シャーベットのようなシャリシャリ食感の期間限定ネクターグミ
・表面にまぶしたきゅんと酸っぱい酸味パウダーで、暑い夏でもさっぱりと食べやすい味わい
「ネクターシャーベットグミ（ピーチソーダ）」グミイメージ
商品名 「ネクターシャーベットグミ（ピーチソーダ）」
発売日 2026年6月23日（火）全国発売
中味仕様 キャンデー
表示内容量 54g
参考小売価格 オープンプライス
ＪＡＮコード 4902555126876
不二家ウェブサイト
https://www.fujiya-peko.co.jp/