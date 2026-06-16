【ホテルインディゴ犬山有楽苑】この夏、家族で満喫 “遊び”と “味わい”。犬山で過ごすサマーステイ

株式会社名鉄ホテルマネジメント犬山

ファミリーステイイメージ

ふたつの国宝を抱く名古屋の奥座敷・犬山に佇むライフスタイル・ブティックホテル「ホテルインディゴ犬山有楽苑」（愛知県犬山市 / 総支配人：家村 保寛）は、2026年8月9日（日）～15日（土）のお盆期間限定で、ご家族の思い出を彩る宿泊プラン「2食付き サマーファミリーステイプラン」をお届けします。木曽川の穏やかな流れと国宝犬山城を臨むロケーションでの滞在は、犬山という“土地の物語に触れる時間”そのもの。その魅力を館内でも感じていただけるよう、プランでは“夏祭り”の趣を取り入れたディナービュッフェをご用意します。ライブ感あふれるグリル料理には、みかわ豚ポルケッタ風シュラスコグリルや牛リブフィンガーのブロシェット、海老の近縁屋スパイス七味串、香ばしく焼き上げた鮎の塩焼きなどが並びます。さらに、愛知県産鰻を使った鰻まぶし御飯や手巻き寿司、飛騨牛のお好み焼きなど、ご家族で味わえる多彩なメニューもご提供。地元の恵みと季節の移ろいを感じる料理を、ビュッフェスタイルでご堪能ください。滞在中は、ホテルのガーデンスペースにてお子様向けの夏らしいアクティビティも開催します。水遊びや季節の遊びを通し、ご家族の思い出をより深めます。観光地を巡るだけではない、“犬山に滞在するそのもの”に価値を見出す旅のかたちをご提案します。

なお、6歳～12歳までのお子様（1室につき1名様まで）は添い寝無料にてご利用いただけます。

この夏はご家族で過ごす「遊び」と「味わい」を通して、犬山で土地の物語に浸る特別な“夏”をお過ごしください。

2食付き サマーファミリーステイプラン概要

サマーファミリーディナービュッフェイメージ

予約期間：2026年6月16日（火）～8月13日（木）

期間：2026年8月9日（日）～8月15日（土）

料金：31,000円～（2名1室利用時1名あたりの料金）

特典：6歳～12歳のお子様1名添い寝無料（通常：12,500円）

内容：

・サマーファミリーディナービュッフェ・朝食付き

（1部：17:00～ / 2部：19:30～）

ディナービュッフェメニュー例：

みかわ豚ポルケッタ風 シュラスコグリル愛知県産 鰻・地元夏野菜の鰻まぶしご飯（写真左から）海老の近縁屋スパイス七味串 / 牛リブフィンガープロシェット / 子羊香草ラムグリル / 焼きとうもろこしグリル / 焼きバゲットガーリックバタートースト（写真左上から）トマトのカッペリーニ / 鮎の塩焼き / アメリカンドッグ / イカ焼き（写真左から）シーザーサラダ / 愛知県ソウルフード “たません”（写真左から）チョコバナナ / いちごモナカ / 金魚鉢ジュレ

サマーファミリーディナービュッフェ概要

なお、本プランでご提供するサマーファミリーディナービュッフェは、ご宿泊のお客様に加え、

ディナーのみのご利用としてもお楽しみいただけます。

期間：2025年8月9日（日）～8月15日（土）

料金：大人 8,000円 / お子様（6～12歳） 5,000円

時間：17:00～ / 19:30～ ※ビュッフェは2部制にてご案内いたします。

ファミリー＆キッズサマーアクティビティ概要

期間中、ホテル敷地内では、ご家族で夏の遊びを満喫いただけるサマーアクティビティを開催。

自然の中で過ごすひとときが、ご家族の思い出をより豊かに彩ります。

スイカ割りイメージ / スイカ割の後はガーデンで味わう夏のひとときシャボン玉イメージ花火イメージ

期間：2026年8月9日（日）～8月15日（土）

時間：19:00～19:30

場所：ホテル敷地内ガーデンエリア

内容：噴水 / 水鉄砲 / お菓子釣り / 手持ち花火 / シャボン玉 / スイカ割りなど

※水に濡れても大丈夫な、動きやすい服装でご参加ください。

※雨天の場合は中止になる可能性があります。

ご予約・お問い合わせ

ウェブサイトまたはお電話にて承ります。

TEL: 0568-61-2211

詳細を見る :https://inuyama.hotelindigo.com/special-offers/summer-family-stay-plan/

※写真はイメージです。

※表示料金は税金・サービス料が含まれます。

※内容は仕入れ状況により変更になることがあります。

※アレルギーをお持ちのお客様は事前にお知らせください。

※入湯税が別途150円発生いたします。（12歳以上）

※サマーファミリーディナービュッフェはご希望の時間をご予約の際にお選びください。

※表示料金は大人2名様のディナー・朝食を含む / お子様（6～12歳）のディナー（5,000円）・朝食（2,500円）が別途発生します。

※追加ベッドをご希望の場合は追加料金：12,500円（お問い合わせください）

ホテルインディゴ犬山有楽苑：

ふたつの国宝を抱く名古屋の奥座敷・犬山に立つ、ホテルインディゴ犬山有楽苑では、時間の流れが変わったかのように壮大で、エネルギッシュなホテル体験をプロデュース。ホテルに隣接する国宝茶室「如庵」を有する日本庭園 有楽苑や、近くを流れる木曽川と迫力ある国宝犬山城天守、城下町のグルメや祭り文化のにぎやかでカラフルな世界が広がる犬山を、めいっぱい肌で体験いただけます。まるで、異世界に飛び込むようなドキドキするタイムトラベルを。

ホテルインディゴ犬山有楽苑オフィシャルウェブサイト :https://inuyama.hotelindigo.com/Instagram :https://www.instagram.com/hotelindigoinuyama/LINE :https://page.line.me/461hatdf?oat_content=url&openQrModal=true

ホテルインディゴ(R)について：

世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。

詳細は、ブランド公式サイトwww.hotelindigo.com

公式SNSアカウント www.facebook.com/Hotel.Indigo, www.instagram.com/hotelindigo. をご覧ください。

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Just as no places are alike, no two Hotel Indigo properties are alike. Each Hotel Indigo draws inspiration from the local neighborhood, culture and popular trends in food, drink and design to create a warm and vibrant atmosphere. Our hotels provide a gateway to discover and explore some of the world’s most inspiring cities and neighborhoods. For more information, visit hotelindigo.com, and connect with us on Facebook, TikTok, an