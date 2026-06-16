【米Amazon前年比146％・過去最高】鈴木ハーブ研究所の体毛ケア*1が海外でも高評価

株式会社 鈴木ハーブ研究所

株式会社鈴木ハーブ研究所は、アメリカAmazonでの商品売上が前年比146％*2となり過去最高を達成したことをお知らせいたします。販売中の商品の中でも、「パイナップル豆乳除毛クリーム（SUZUKI HERB LABORATORY Hair Removal Cream with Pineapple and Soymilk）(https://www.amazon.com/SUZUKI-HERB-LABORATORY-Removal-Pineapple/dp/B0C65QD4K8?ref_=ast_sto_dp&th=1)」と「パイナップル豆乳ローションプレミアム（SUZUKI HERB LABORATORY Premium Hair Minimizing Lotion for Full Body with Pineapple and Soymilk）(https://www.amazon.com/SUZUKI-HERB-LABORATORY-Minimizing-Pineapple/dp/B0D25Z31GK?ref_=ast_sto_dp)」のセット商品(https://www.amazon.com/SUZUKI-HERB-LABORATORY-Removal-Pineapple/dp/B0CL6SRJ12?ref_=ast_sto_dp&th=1)の販売数量は前年比296％*2で特に好調です。

【鈴木ハーブ研究所の海外展開について】

鈴木ハーブ研究所では日本国内だけでなくグローバル市場へ販路を拡大し、世界中のお客様に製品をお届けしています。アメリカAmazonでの商品販売は2023年9月から行っており、国内でも人気の体毛ケア*1シリーズ「パイナップル豆乳シリーズ」の商品のほか、今年3月には、茨城発のご当地納豆スキンケア「納豆ローション」の販売も開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000175.000076897.html)しています。

*1 体毛ケアとは、体毛処理後の肌を整えお手入れを楽にすることです。

*2 2024/5/1～2025/4/30までの数量と2025/5/1～2026/4/30までの売上金額比較

【販売好調の要因について】

セット商品でも好調の「パイナップル豆乳除毛クリーム(https://www.amazon.com/SUZUKI-HERB-LABORATORY-Inhibitor-Pineapple/dp/B0C65QD4K8)」は、商品単体でも前年比139％*2と売上を伸ばしています。売上好調の要因として、実際に使用したユーザーから高い評価を得ていることが挙げられます。「除毛クリームで肌荒れしたことがあるが問題なく使えた」「太い毛も除毛できた」「使い方が簡単だった」などの声が寄せられており、高い満足度につながっています。

【パイナップル豆乳除毛クリーム商品詳細】

パイナップル豆乳除毛クリーム(https://www.amazon.com/SUZUKI-HERB-LABORATORY-Inhibitor-Pineapple/dp/B0C65QD4K8)

（SUZUKI HERB LABORATORY Hair Removal Cream with Pineapple and Soymilk）

【内容量】230ｇ

【販売価格】4,906円（税込）

【商品特長】気になる箇所に塗布し、5分～15分待ち洗い流すだけで簡単に体毛を処理できる除毛クリーム。除毛クリーム特有のツンとした香りを独自技術でコーティングしやさしい香りへ。除毛後の肌をいたわるホエイ、豆乳発酵液、ユズセラミドなどの保湿成分を配合。お子さまからお使いいただける除毛クリームです。

商品詳細：https://s-herb.com/pineapple_soymilk/pine_cream/(https://s-herb.com/pineapple_soymilk/pine_cream/)

米国Amazon商品ページ：https://www.amazon.com/SUZUKI-HERB-LABORATORY-Inhibitor-Pineapple/dp/B0C65QD4K8(https://www.amazon.com/SUZUKI-HERB-LABORATORY-Inhibitor-Pineapple/dp/B0C65QD4K8)

パイナップル豆乳シリーズについて

体毛ケアと美肌ケアを両立させる全14種（詰め替え用込16種）のラインナップ。自宅で体毛ケアと美肌ケアが同時にできる手軽さも支持され、リピーターの多い商品シリーズ。シリーズ内でも一番人気の「パイナップル豆乳ローションプレミアム(https://s-herb.com/pineapple_soymilk/premium/)」はお子さまのファースト体毛ケアとしても好評。現在アメリカAmazonでは「パイナップル豆乳除毛クリーム」を含む4アイテムを販売中。20代～40代を中心に支持されています。

会社概要

株式会社鈴木ハーブ研究所

代表取締役社長：鈴木さちよ

本社所在地：〒319-1112

茨城県那珂郡東海村村松2461

URL：https://s-herb.com

設立年：2004年9月

従業員数：45人

事業内容：化粧品の研究開発・販売