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離脱理由がわかる ECサイト「購入の壁」を越えるAIツール
2026年7月7日（火）13：30〜14：00【ToyBox】Vol.63 【無料】「なぜ買わないか」をAIが言語化するEC診断「ECいんぷる」
アクセス解析を見れば、お客さまがどのページで離れたかは分かります。でも「なぜ」離れたのかまでは分かりません。
買わずに去ったお客さまは何を感じていたのか。その答えを言葉にするのが「ECいんぷる」です。AIがお客さまになりきって、あなたのECサイトを体験します。
調べたいページのURLを入力するだけ。難しい設定も、サイトへの組み込み作業もいりません。「この説明だけでは不安が残って、購入をためらいました」のように、「なぜ買わないか」を言葉で届けます。
実際の画面を動かしながらご紹介します。アクセス解析のGA4や、閲覧の集中箇所を色で示すヒートマップだけでは見えてこなかったお客さまの購買心理を言葉にして、サイト改善や提案にそのまま使えるヒントをお届けします。
▼こんな方におすすめ
アクセス解析を見ても、何を改善すればいいか分からない方
お客さまが「なぜ買わないのか」を知り、サイトを良くしたい方
AIを使ったEC改善を気軽に試したい方
■プレゼンター
株式会社WEBESTIE
中嶋直喜（なかしま・なおき）氏
司会進行
ウェブ解析士協会 リレーションシップ委員会
上級ウェブ解析士 西村公志
■開催概要
日時：2026年7月7日（火）13：30〜14：00
形式：オンライン（Zoom）
費用：無料
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
事業推進部長・理事 積高之
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
Email:seminar@waca.or.jp
関連リンク
ToyBoxとは
https://toybox.waca.or.jp/
株式会社WEBESTIE
https://webestie.co.jp/
ウェブ解析士Q&A
https://www.waca.or.jp/faq/study/
一般社団法人ウェブ解析士協会は、ECサイトを訪れた人がなぜ買わずに離脱したかを言語化するツールのセミナーを2026年7月7日（火）に開催します。調べたいページのURLを入力するだけで「不安に思い買わなかった」のように理由を教えてくれるAIツールです。アクセス解析だけでは何を改善すればいいか分からない方におすすめです。
■セミナー概要
■セミナー概要
アクセス解析を見れば、お客さまがどのページで離れたかは分かります。でも「なぜ」離れたのかまでは分かりません。
買わずに去ったお客さまは何を感じていたのか。その答えを言葉にするのが「ECいんぷる」です。AIがお客さまになりきって、あなたのECサイトを体験します。
調べたいページのURLを入力するだけ。難しい設定も、サイトへの組み込み作業もいりません。「この説明だけでは不安が残って、購入をためらいました」のように、「なぜ買わないか」を言葉で届けます。
実際の画面を動かしながらご紹介します。アクセス解析のGA4や、閲覧の集中箇所を色で示すヒートマップだけでは見えてこなかったお客さまの購買心理を言葉にして、サイト改善や提案にそのまま使えるヒントをお届けします。
▼こんな方におすすめ
アクセス解析を見ても、何を改善すればいいか分からない方
お客さまが「なぜ買わないのか」を知り、サイトを良くしたい方
AIを使ったEC改善を気軽に試したい方
■プレゼンター
株式会社WEBESTIE
中嶋直喜（なかしま・なおき）氏
司会進行
ウェブ解析士協会 リレーションシップ委員会
上級ウェブ解析士 西村公志
■開催概要
日時：2026年7月7日（火）13：30〜14：00
形式：オンライン（Zoom）
費用：無料
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
事業推進部長・理事 積高之
ウェブ解析士協会とは
ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
Email:seminar@waca.or.jp
関連リンク
ToyBoxとは
https://toybox.waca.or.jp/
株式会社WEBESTIE
https://webestie.co.jp/
ウェブ解析士Q&A
https://www.waca.or.jp/faq/study/