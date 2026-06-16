離脱理由がわかる　ECサイト「購入の壁」を越えるAIツール











2026年7月7日（火）13：30〜14：00【ToyBox】Vol.63 【無料】「なぜ買わないか」をAIが言語化するEC診断「ECいんぷる」アクセス解析を見れば、お客さまがどのページで離れたかは分かります。でも「なぜ」離れたのかまでは分かりません。買わずに去ったお客さまは何を感じていたのか。その答えを言葉にするのが「ECいんぷる」です。AIがお客さまになりきって、あなたのECサイトを体験します。調べたいページのURLを入力するだけ。難しい設定も、サイトへの組み込み作業もいりません。「この説明だけでは不安が残って、購入をためらいました」のように、「なぜ買わないか」を言葉で届けます。実際の画面を動かしながらご紹介します。アクセス解析のGA4や、閲覧の集中箇所を色で示すヒートマップだけでは見えてこなかったお客さまの購買心理を言葉にして、サイト改善や提案にそのまま使えるヒントをお届けします。▼こんな方におすすめアクセス解析を見ても、何を改善すればいいか分からない方お客さまが「なぜ買わないのか」を知り、サイトを良くしたい方AIを使ったEC改善を気軽に試したい方■プレゼンター株式会社WEBESTIE中嶋直喜（なかしま・なおき）氏司会進行ウェブ解析士協会 リレーションシップ委員会上級ウェブ解析士 西村公志■開催概要日時：2026年7月7日（火）13：30〜14：00形式：オンライン（Zoom）費用：無料■主催一般社団法人ウェブ解析士協会事業推進部長・理事 積高之

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