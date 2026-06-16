月間3,000万人が利用する商品比較サービスを運営する「マイベスト」6月21日（日）開催の国内最大級のドッグイベント「ロンドンドッグフェスタ 2026 in 東京ビッグサイト」に特別ブース出展

株式会社マイベスト

商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう、株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：吉川 徹、以下マイベスト）は、2026年6月21日（日）に東京ビッグサイト 東展示棟 東8ホールで開催される「ロンドンドッグフェスタ 2026 in 東京ビッグサイト」にて特別ブースを出展いたします。当日は、ペット用ドライルームの体験やペットシーツの「ニオイ検証ラボ」など、マイベストの検証データに基づく試して選べる企画を実施いたします。さらに、アンケート回答でのペットシーツプレゼントや、脱臭機・ペットカメラなどが当たるガラガラ抽選会など、来場者向けの企画もご用意しています。

- 出展背景月間3,000万人が利用する国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」は、「インターネットで、“最高の選択体験”を実現する」をミッションに、「ユーザーの生活を豊かにする」をビジョンに掲げ、生活家電・コスメ・日用品など幅広いジャンルの商品を徹底検証し、公平な選択基準に基づいておすすめ情報を提供しています。ペット用品においても、専門人材が設計した検証基準のもと自社で徹底検証をおこない、選び方のポイントやおすすめ商品を紹介することで飼い主の皆さまの商品選びをサポートしています。ペット用品は、ペットの体質や生活環境によって合う・合わないが分かれやすく、実際に試してから選びたいというニーズが特に強いジャンルです。今回、累計来場者数43,000人超を誇る国内最大級のドッグイベントへの出展を通じて、マイベストの検証データに基づいた商品選びの体験を、愛犬家の皆さまに直接届けます。- 当日のブース内容当日はブースにて、ペット用ドライルームの無料体験や、ペットシーツの消臭力の違いを実際に比べられる「ニオイ検証ラボ」を実施いたします。さらに、ブースでアンケートにご回答いただいた方には、マイベストの検証で高評価を獲得したペットシーツ2種の使い比べセットをプレゼント（先着1,000名様）。加えて、マイベストアプリにご登録いただいた方は、その場で「脱臭機」・「ペットカメラ」・「ハンディファン」などの豪華賞品が当たるガラガラ抽選会にもご参加いただけます。- 「ロンドンドッグフェスタ 2026 in 東京ビッグサイト」について詳細：https://tokyo-dogs.com/dog-event-tokyo/(https://tokyo-dogs.com/dog-event-tokyo/)ペット先進国イギリス・ロンドンをモチーフにしたドッグフェスティバル「ロンドンドッグフェスタ」は、愛犬家同士の親睦・交流の場として、また愛犬との絆をさらに深める特別な一日として企画されたイベントです。これまで全国各地で開催し、累計来場者数43,000人超・1日最大8,000人の動員実績を誇ります。今回は東京ビッグサイトでの開催により過去最大規模での実施となり、ギネス世界記録チャレンジ、お笑い芸人・やす子さんによるスペシャルトークショー、しつけ教室・歯磨き教室、英国モチーフのフォトゾーン、約70店舗のマルシェ出展など、愛犬と一緒に1日楽しめる多彩なコンテンツが用意されています。＜開催概要＞・イベント名：ロンドンドッグフェスタ 2026 in 東京ビッグサイト・開催日時 ：2026年6月21日（日）10時～17時・会場 ：東京ビッグサイト 東展示棟 東8ホール（東京都江東区有明3-11-1）・アクセス ：りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分・入場料 ：前売り1,650円、当日券3,000円、小学生以下無料・主催 ：ロンドンドッグフェスタ運営委員会（株式会社東京DOGS）- 株式会社マイベスト

「インターネットで、“最高の選択体験”を実現する」をミッションに掲げ、月間ユニークユーザー3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を開発・運営しています。現在は、日本以外にも8つの国と地域に展開しており、最高の選択体験を実現し世界を変えたいと考えています。

・所在地 ：東京都中央区築地7-17-1住友不動産築地ビル

・代表 ：吉川 徹

・創業 ：2016年10月

・事業内容 ：家電、日用品、化粧品、ファッションなど、あらゆるジャンルの商品や

サービスを比較・検証し、ユーザーが最適な選択をできるようサポートする

商品比較サービス「マイベスト」の運営

・コーポレートサイト：https://my-best.com/company/

- 商品比較サービス「マイベスト」

「マイベスト」は、“選択”という領域に特化した国内最大級の商品比較サービスです。徹底した自社検証と専門家の声による公平な選択基準に基づき商品・サービスに関するおすすめ情報を提供し、一人ひとりのベストな“選択”をサポート。今後は豊富な商品データベースとユーザー情報を掛け合わせ、一人ひとりに最適化された選択体験を提供することで、誰もが自分にとってのベストに、もっとカンタンに出会える世界を目指します。

・マイベスト公式サイト：https://my-best.com/

・マイべマガジン：https://my-best.com/magazine

・マイベスト公式X：https://x.com/mybestcom

・マイベスト公式Instagram：https://www.instagram.com/mybestcom/

・マイベスト公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mybest_com

・マイベスト公式YouTube：https://www.youtube.com/@mybest2760

・マイベストアプリ：https://mybest.go.link/heG0k

・マイベストLINEアカウントメディア：https://line.me/R/ti/p/%40oa-mybest