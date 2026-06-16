【初上陸！千葉市川・埼玉浦和＋福岡】各地方3拠点でほぼ同時「e-NEO試乗販売会」の開催決定！6月19日（金）～

スカイ・イノベーター株式会社

EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）（運営：スカイ・イノベーター株式会社／本社：東京都渋谷区、代表取締役：三浦 武郎）は、2026年6月19日（金）～21日（日）の3日間、福岡県・千葉県市川市・埼玉県さいたま市浦和区の3会場にて開催いたします。

移動手段の多様化やラストワンマイル需要の高まりを背景に、電動モビリティへの関心が全国的に高まっています。一方で、「実際のサイズ感が分からない」「安定して運転できるのか不安」「充電や維持管理について知りたい」といった声も多く、購入前に実機を確認したいというニーズが増えています。

■全国出張キャラバン！試乗販売会

【福岡県福岡市】会場

開催についての詳細はこちら :https://bsc-hd.com/ev/

開催日：6月19日(金)～20日(日)

会場：福岡県福岡市内

時間：10:00～17:00

※試乗会場詳細はご予約後に別途個別にメールでのご案内となります。

【千葉県市川市】会場

開催日：6月20日(土)

会場：千葉県市川市

時間：10:00～17:00

※試乗会場詳細はご予約後に別途個別にメールでのご案内となります。

【埼玉県さいたま市浦和】会場

開催日：6月21日(日)

会場：埼玉県さいたま市浦和

時間：10:00～17:00

※試乗会場詳細はご予約後に別途個別にメールでのご案内となります。

お申込み方法：https://bsc-hd.com/ev/

※安全確保のため、運行可否は状況により判断

※送迎範囲は安全かつ法令順守の範囲内で実施

※予約や試乗状況、天候によって予告なく企画が中止となる場合があります

【試乗予約方法】

・EV INNOVATOR公式ホームページ(https://bsc-hd.com/ev/)：https://bsc-hd.com/ev/

・試乗予約フォーム(https://bsc-hd.com/ev/testrun/)：https://bsc-hd.com/ev/testrun/

・電話受付：03-6416-9379（受付時間：全日9:00～18:00）

■「選択肢を知る。今までになかったe-NEOという選択」

誰にでも、多くの選択肢を「体験してから考える」

EV INNOVATORが提案するのは“実際に運転してから判断する”という第三の選択肢です。

e-NEOという“新たな移動手段”

都市型3輪EV「e-NEO」の特徴は以下の通りで、「遠出ではなく、生活の足としての運転」に適した設計です。

・操作がシンプル

・車体がコンパクト

・低速域中心で安心

・ガソリン不要

・電気代換算で約150円／100kmの低コスト

「車両の維持費は見直したい」「移動の自由を手放したくない」「通院や買い物は自分で行きたい」などという声にも、現実的な解を提示したいと考えています。

■対象車両

【NEO-ONE】

出力：3kW

最高速度：50km/h

航続距離：100km±*¹

充電方法：普通100v、200v

バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²

充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³

車両価格：979,000円（税込）

商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-one/

【NEO-Light】

出力：2kW

最高速度：50km/h

航続距離：100km±*¹

充電方法：普通100v、200v

バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²

充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³

車両価格：880,000円（税込）

商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-light/

*¹ 航続距離は乗車人数、坂道や渋滞といった道路状況など、お客様のご利用環境や、急発進等のお客様の運転方法等によって異なります。

*² バッテリーの寿命表記は、充電方法や充電頻度、走行距離、ご使用の環境等の影響を受けるため、おおよその目安となります。

*³ 充電時間は、残量0から満充電に至るまでのおおよその目安となります。

■公式SNSアカウント一覧

YouTube：EV INNOVATOR公式チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCZbdSrJrZI5kDKVrMf2q5ZA)

TikTok：@ev_innovator(https://www.tiktok.com/@ev_innovator)

Instagram：@evinnovator(https://www.instagram.com/evinnovator/)

【報道・メディア関係者向け】

■取材/企画のお問合せ・お申込み

【e-NEO】PR事務局（クレステップ合同会社）：eve.cspr925@gmail.com

受付時間：9:00～18:00(土日祝除く)

会社概要

社名：スカイ・イノベーター株式会社

屋号：EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）

所在地：東京都渋谷区松濤1-6-1ワイズ松濤B1F

TEL：03-6416-9379

公式サイト：https://bsc-hd.com/ev/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@EVINNOVATOR

公式instagram：https://www.instagram.com/evinnovator/

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