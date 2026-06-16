【初上陸！千葉市川・埼玉浦和＋福岡】各地方3拠点でほぼ同時「e-NEO試乗販売会」の開催決定！6月19日（金）～
EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）（運営：スカイ・イノベーター株式会社／本社：東京都渋谷区、代表取締役：三浦 武郎）は、2026年6月19日（金）～21日（日）の3日間、福岡県・千葉県市川市・埼玉県さいたま市浦和区の3会場にて開催いたします。
移動手段の多様化やラストワンマイル需要の高まりを背景に、電動モビリティへの関心が全国的に高まっています。一方で、「実際のサイズ感が分からない」「安定して運転できるのか不安」「充電や維持管理について知りたい」といった声も多く、購入前に実機を確認したいというニーズが増えています。
開催についての詳細はこちら :
https://bsc-hd.com/ev/
■全国出張キャラバン！試乗販売会
【福岡県福岡市】会場
開催日：6月19日(金)～20日(日)
会場：福岡県福岡市内
時間：10:00～17:00
※試乗会場詳細はご予約後に別途個別にメールでのご案内となります。
【千葉県市川市】会場
開催日：6月20日(土)
会場：千葉県市川市
時間：10:00～17:00
※試乗会場詳細はご予約後に別途個別にメールでのご案内となります。
【埼玉県さいたま市浦和】会場
開催日：6月21日(日)
会場：埼玉県さいたま市浦和
時間：10:00～17:00
※試乗会場詳細はご予約後に別途個別にメールでのご案内となります。
お申込み方法：https://bsc-hd.com/ev/
※安全確保のため、運行可否は状況により判断
※送迎範囲は安全かつ法令順守の範囲内で実施
※予約や試乗状況、天候によって予告なく企画が中止となる場合があります
【試乗予約方法】
・EV INNOVATOR公式ホームページ(https://bsc-hd.com/ev/)：https://bsc-hd.com/ev/
・試乗予約フォーム(https://bsc-hd.com/ev/testrun/)：https://bsc-hd.com/ev/testrun/
・電話受付：03-6416-9379（受付時間：全日9:00～18:00）
■「選択肢を知る。今までになかったe-NEOという選択」
誰にでも、多くの選択肢を「体験してから考える」
EV INNOVATORが提案するのは“実際に運転してから判断する”という第三の選択肢です。
e-NEOという“新たな移動手段”
都市型3輪EV「e-NEO」の特徴は以下の通りで、「遠出ではなく、生活の足としての運転」に適した設計です。
・操作がシンプル
・車体がコンパクト
・低速域中心で安心
・ガソリン不要
・電気代換算で約150円／100kmの低コスト
「車両の維持費は見直したい」「移動の自由を手放したくない」「通院や買い物は自分で行きたい」などという声にも、現実的な解を提示したいと考えています。
■対象車両
【NEO-ONE】
出力：3kW
最高速度：50km/h
航続距離：100km±*¹
充電方法：普通100v、200v
バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²
充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³
車両価格：979,000円（税込）
商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-one/
【NEO-Light】
出力：2kW
最高速度：50km/h
航続距離：100km±*¹
充電方法：普通100v、200v
バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²
充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³
車両価格：880,000円（税込）
商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-light/
*¹ 航続距離は乗車人数、坂道や渋滞といった道路状況など、お客様のご利用環境や、急発進等のお客様の運転方法等によって異なります。
*² バッテリーの寿命表記は、充電方法や充電頻度、走行距離、ご使用の環境等の影響を受けるため、おおよその目安となります。
*³ 充電時間は、残量0から満充電に至るまでのおおよその目安となります。
■公式SNSアカウント一覧
YouTube：EV INNOVATOR公式チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCZbdSrJrZI5kDKVrMf2q5ZA)
TikTok：@ev_innovator(https://www.tiktok.com/@ev_innovator)
Instagram：@evinnovator(https://www.instagram.com/evinnovator/)
【報道・メディア関係者向け】
■取材/企画のお問合せ・お申込み
【e-NEO】PR事務局（クレステップ合同会社）：eve.cspr925@gmail.com
受付時間：9:00～18:00(土日祝除く)
会社概要
社名：スカイ・イノベーター株式会社
屋号：EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）
所在地：東京都渋谷区松濤1-6-1ワイズ松濤B1F
TEL：03-6416-9379
公式サイト：https://bsc-hd.com/ev/
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