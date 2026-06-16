英語力を、進学と将来の選択肢につなげる――Global KA Holdingsグループ、国際教育フェアに出展

Global KA Holdings株式会社

英語教育の選択肢が広がるなか、保護者の関心は「英語力をどう伸ばすか」だけでなく、「その力を進学や将来の選択肢にどうつなげるか」へと広がっています。

帰国生教育、インターナショナルスクール、オンライン英語学習などを展開するGlobal KA Holdingsグループは、2026年5月に開催された「国際教育フェア2026春」に出展し、国際教育を検討する家庭に向けて、子どもの年齢や英語力、進路目標に応じた多様な教育選択を紹介しました。

選択肢が増えるほど、必要になる「道筋」

早期英語教育、オンライン学習、インターナショナルスクール、帰国生入試、英語入試、海外進学など、英語教育を起点とした選択肢は広がっています。一方で、選択肢が増えるほど、「どの学び方が子どもに合っているのか」「英語力を将来どう活かせるのか」は見えにくくなります。

今回のフェアでは、英語力を進学や将来の選択肢につなげるための具体的な相談が寄せられました。教育プログラムの比較にとどまらず、子どもの成長段階に合わせて学びをどうつなげるかを考える機会となりました。

3歳から大学進学まで。家庭が知りたい教育情報を紹介

ブースでは、帰国子女アカデミー（KA）、インターナショナルスクールのKA International School（KAIS）、オンライン英語学習を提供するGlobal Step Academy（GSA）など、Global KA Holdingsグループの各校・各事業がそれぞれの取り組みを紹介しました。

KAは帰国生教育や英語入試・受験対策、進路相談を、KAISはPre-Kから高等部までのインターナショナルスクール教育を、GSAは進学につながる早期英語教育について発信。The International School Times（IST）は、国際教育や学校選びに関する情報を提供するメディアとして、保護者の情報収集を支援する役割を紹介しました。

また、KA創設者のチャールズ・カヌーセンによる書籍『Pathways ―バイリンガルが歩んだ道―』や、大学進学ガイド『Bluebook Select University Prep』なども、進路選択を考えるうえで役立つ情報リソースとして取り上げました。

英語教育と進路をどう結びつけるか。各ブースで見えたニーズ

今回のフェアでは、子どもの年齢や英語力、学習環境に応じて、各ブースに具体的な相談が寄せられました。保護者の関心は、英語を学ぶ場所を探すことにとどまらず、その先の進学や将来の選択肢をどう考えるかへと広がっています。

⚫︎KA International School（KAIS）：幼児から高校までの一貫した国際教育

Pre-Kから高等部までのインターナショナルスクール教育について、学びの内容や学校コミュニティ、子どもの成長を支える環境に関心が寄せられました。スクール・ディレクターのマハ・サディ氏は、「KAISの教育環境に関心を寄せていただいたことを心強く感じました」と話しています。

⚫︎帰国子女アカデミー（KA）：英語学習の先にある受験・進学

帰国生入試・英語入試対策、受験に向けた学習、進路相談について多くの相談が寄せられました。パネルトーク後にブースを訪れる家庭や、関西エリアでの展開について質問する来場者も見られました。担当者は「英語力を伸ばす段階から、受験・進学を見据えた相談まで、幅広い学びを支援できることを実感しました」と振り返ります。

⚫︎Global Step Academy（GSA）：進学につながるオンライン英語学習

オンライン英語学習や英検対策への関心が集まりました。基礎レベルから帰国生レベルまで、子どもの英語力や目的に合わせて学びながら、将来の進学にもつながるオンラインプログラムについて質問が寄せられました。自宅にいながら継続的に英語力を伸ばせる学習環境への期待がうかがえました。



⚫︎Global Educational Partners by GSA／Kokusaba Tutoring（家庭教師 国サバ）：進路設計や学習を個別サポート

学校選び、進路設計、家庭学習、受験対策など、多様なテーマについて個別相談が行われました。Global Step Academy社長のバハール竹原イシャナズ氏は、「子ども一人ひとりに合う学びは異なります。GSA、KA、国サバなど、Global KA Holdingsグループの学びを組み合わせることで、家庭の状況や子どもの目標に合った提案ができることを改めて感じました」と話しています。

バイリンガル生徒の進路を考えるパネルトークを実施

帰国子女アカデミー（KA）やGlobal Step Academy（GSA）が出展し、英語教育から進路相談まで幅広い相談に対応したGlobal KA Holdingsグループのブース

東京会場では、パネルトーク「Pathways: Celebrating Japan’s Bilingual Youth～バイリンガル生徒の実例から読み解く英語教育の可能性」を実施しました。

Global KA Holdings代表取締役のチャールズ・カヌーセン、同社取締役のモントゴメリー道緒、帰国子女アカデミー受験ディレクターの上野和香江が登壇。多様な背景や教育環境をもつバイリンガル生徒の成長や進路形成について語りました。

セッションでは、早期英語教育、海外経験、ボーディングスクール、帰国生入試、英語入試、大学進学など、さまざまな教育上の選択が、子どもの将来の可能性にどのようにつながっていくのかを考えました。

国際教育を、点ではなく「道筋」で考えるために

Global KA Holdingsグループは今後も、帰国生教育、インターナショナルスクール、オンライン英語学習、大学進学支援、教育メディアなど、各分野の専門性を活かしながら、国際教育を考える家庭に向けた情報提供や相談体制を強化していきます。

子どもに合った教育選択は、ひとつの学校やプログラムだけで決まるものではありません。年齢、英語力、興味、学習環境、進路目標に応じて、どのような学びを選び、どのようにつなげていくかを考えることが重要です。

Global KA Holdingsグループは、教育プログラム、進学相談、情報発信を通じて、子ども一人ひとりに合った学びの道筋を支援してまいります。

会社概要

会社名：Global KA Holdings株式会社

公式サイト：https://globalka.com(https://globalka.com/?utm_source=media&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_ka_expo&utm_term=2026_jun&utm_content=pr_times)

所在地：東京都渋谷区

代表者：代表取締役社長 チャールズ・カヌーセン

主なブランド：

- 帰国子女アカデミー（KA）- KA International School（KAIS）- Global Step Academy（GSA）- The International School Times（IST）- Kokusaba Tutoring（家庭教師 国サバ）- Global Educational Partners

本件に関するお問い合わせ

Global KA Holdings株式会社 広報担当

Email：media@globalka.com

You can download the English press release from the link below.

https://prtimes.jp/a/?f=d161349-34-6c266d039238950da517d52b1f2ce78f.pdf