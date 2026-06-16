【スタートアップワールドカップ2026九州予選】ピッチコンテストへのエントリー絶賛募集中！

株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン

ペガサス・テック・ベンチャーズ（本社：米国カリフォルニア州サンノゼ、代表：アニス・ウッザマン）は、「スタートアップワールドカップ2026」九州予選を、熊本市のご共催をはじめ、九州・沖縄全域の地方自治体、金融機関、大学関係、地元企業らの熱いご支援のもと2026年8月26日（水）に熊本城ホールにて開催いたします。

九州予選ピッチコンテスト申込フォーム：https://www.startupworldcup.io/kyushu-app(https://www.startupworldcup.io/kyushu-app)

九州予選は、2026年8月26日（水）に熊本城ホールにて開催され、会場・オンラインを合わせて約2,000名規模の参加を予定しています。

九州予選は、九州エリアを中心に地元で活躍するスタートアップをはじめ、200社を超えるスタートアップからピッチコンテストへの応募をいただいております。昨年の九州予選では、独自「塩分オフセット技術」やその技術を応用したプロダクトを開発しているトイメディカル株式会社(https://toymedical.jp/)（本社：熊本県、代表者：竹下 英徳）が優勝し、世界決勝戦の舞台へと挑戦しました。

九州予選のピッチに応募するベネフィット

１. 優勝投資賞金の約1億5,000万円に加え、ご応募いただいた全ての企業様に総額1億5,000万円以上

のスポンサー賞、最大約３億円の投資賞金獲得チャンス

２. 世界トップクラスの投資家・企業家との交流を通じて、事業提携や資金調達実現の可能性

３. 国内有数メディアの取材・記事掲載によるマーケティング効果の最大化

４. 【先着10社限定】メインステージでの1分間のプレゼンテーション機会

５. 【先着約30社限定】来場者や投資家へ直接PRできる展示ブースの出展枠を無料提供

九州から世界へ。地域発のイノベーションを創出し、地元をさらに盛り上げたいスタートアップの皆さまからのご応募をお待ちしております。

2025年度 九州予選代表 トイメディカル株式会社九州予選概要

日程：2026年8月26日（水）

会場：熊本城ホール

〒860-0805 熊本県熊本市中央区桜町3番40号

主催：ペガサス・テック・ベンチャーズ

公式サイト：https://www.startupworldcup.io/kyushu-regional

ピッチコンテストご応募はこちら(https://www.startupworldcup.io/kyushu-app)

スタートアップワールドカップについて

スタートアップワールドカップは、世界130以上の国と地域で予選が繰り広げられ、革新的なスタートアップ企業が集まる、世界最大級のピッチコンテストです。世界各国から毎年3万社以上のスタートアップ企業のエントリーの中から、各地域予選を勝ち抜いた代表企業が米国サンフランシスコでの世界決勝大会に参加し、優勝投資賞金100万米ドル（約1億5千万円）を懸けて競い合います。

2025年度の日本予選は東京、九州、東北で開催され、3箇所で合計8,000人以上の大手企業、投資家、メディアの方々などが、スポンサーや観客として会場及びオンラインで参加しました。事業拡大を目指すスタートアップにとって、資金調達、事業提携やマーケティングに繋がるまたとないチャンスとなります。また、日本予選だけに特別に1億5千万円規模の投資賞金も用意されており、予選に応募するすべてのスタートアップに資金獲得のチャンスがございます。

ペガサス・テック・ベンチャーズについて

ぺガサス・テック・ベンチャーズは米国シリコンバレーに本社を構え、世界40社以上の大手企業からLP出資を受け入れており、これまでに米国、日本、東南アジアを中心に300社以上のスタートアップに投資を実施しているベンチャーキャピタルです。日本では、マネーフォワード、メタップス、エアトリ、モンスターラボ、AI CROSSといった既に上場した企業のほか、Mujin、SkyDrive、テラモーターズ、ユニファ、FiNC Technologies、ライフイズテック、WizWe等への投資を行っており、投資先の海外展開や事業提携、資金調達の支援等を手掛けた実績を有します。詳細については、こちらをご覧ください。

*上記の投資先企業は、必ずしもペガサスの全投資先企業を代表するものではありません。

https://ja.pegasustechventures.com/

問い合わせ窓口：

ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当：海野あやか

unno@pegasusventures.com

TEL:03-6417-4570