令和8年度「OIH Global Bridge」プログラムの企画運営業務をPlug and Play Japanが受託

Plug and Play Japan株式会社

Plug and Play Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：ヴィンセント・フィリップ、以下「Plug and Play」）は、公益財団法人大阪産業局が実施する、令和8年度「OIH Global Bridge」プログラムの企画運営業務を受託したことをお知らせいたします。

あわせて、本プログラムに参加するスタートアップの募集を開始いたします。

令和8年度「OIH Global Bridge」について

京阪神エリアは、内閣府より「グローバル拠点都市」に選定され、世界市場に挑戦するスタートアップが集積するエリアとして成長を続けています。



「OIH Global Bridge」は、大阪・関西から世界をめざすスタートアップを対象に、大阪イノベーションハブ（OIH）(https://www.innovation-osaka.jp/ja/)が実施するグローバル展開支援プログラムです。



バイオ・ライフサイエンス、グリーンテック、デジタル分野を中心に、各社の事業フェーズや課題に応じた伴走支援を実施。海外企業・投資家・支援機関とのネットワークを活用し、海外市場での実証実験、事業提携、資金調達、販路開拓など、グローバル展開の実現につながる機会創出を支援します。



現地での商談機会の提供に加え、海外展開戦略のブラッシュアップや現地パートナーとの接点形成など、実践的な支援を通じて、世界市場への挑戦を後押しします。



「海外市場に挑戦したい」

「現地企業・投資家とのネットワークを広げたい」

「グローバル展開を具体的に前進させたい」



そんな志を持つスタートアップのみなさまのご応募をお待ちしています。

Plug and Playは、世界60拠点以上に広がるグローバルネットワークを有するアクセラレーター／ベンチャーキャピタルとして、これまで国内外のスタートアップ支援や企業との協業創出、自治体・政府機関との連携事業を推進してきました。本事業では、そのネットワークと知見を活かし、各社の事業フェーズや課題に応じた伴走支援に加え、海外企業・投資家・支援機関との接点創出を通じて、海外市場での実証実験、事業連携、資金調達、販路開拓につながる機会を提供します。

主な支援内容

・渡航前支援

支援対象企業の事業フェーズや海外展開ニーズに応じて、海外展開に向けた伴走支援を実施します。海外渡航に向けた計画策定や訪問候補先の整理を行うほか、定期的なメンタリングを通じて事業進捗や課題の確認を行います。必要に応じて、専門家等によるサポートを提供します。

・海外渡航支援

米国、APAC、欧州等を中心に、現地ネットワークやイベント等を活用した海外渡航機会の提供を予定しています。個社のニーズに基づき、商談先のリストアップ、現地での個別商談の実施・同席、フォローアップまで、海外展開の実績創出につながる支援を提供します。

OIH Global Bridge プログラム参加スタートアップ募集要項

応募条件

以下の条件を満たすスタートアップ

- 海外における商談が可能な製品やサービスを開発・事業化している、またはプロトタイプを有していること（研究開発型スタートアップについては、開発チームが組成されている場合を含む）- 基本的に設立 10 年以内のスタートアップであること。- 海外展開を実施中、または具体的に計画していること- 創業者・経営者・事業責任者等、事業に関する意思決定権を有する者が参加可能であること- 大阪のエコシステムの発展に寄与する意欲を有すること- 原則として、本プログラム開始後2カ月以内に拠点を設置し、2年以上大阪府内で拠点を維持すること。 * 本社、支店、営業所、コワーキング施設等。登記有無は不問。- 主催者が実施するオリエンテーション報告会、アンケート等に必ず参加できること。

選考方法

書面による一次審査を実施し、通過者には英語によるプレゼンテーション審査（二次審査）を実施のうえ、採択先を決定します。

定員

10社程度

参加費

無料

※ただし、国内移動費や渡航先の食事等については自己負担となります。詳細は別紙を参照。

費用支援

1社あたり最大100万円（上限）

主な対象費用

- 海外展開活動（展示会参加、商談、実証実験等）- 渡航先での交通費- 展示会・イベント参加費 等

募集期間

2026年6月16日（火）～2026年7月14日（火）

（採択確定：7月下旬予定）

応募方法

以下の応募フォームよりお申し込みください。

URL：https://plugandplay.typeform.com/to/LL6KTnOf

Plug and Play 本事業担当者からのコメント

Director, Head of Osaka 川口 雄大

この度、令和8年度OIH Global Bridgeプログラムを共に運営させていただけることを大変光栄に思います。大阪・関西エリアにおいても、独自の技術力や高い志を持った魅力的なスタートアップが数多く存在しています。一方で、海外展開の挑戦には、グローバルな視点と強力なネットワークが不可欠です。 私たちは、これまで培ってきた世界トップクラスのエコシステムをフルに活用して、スタートアップの皆様のポテンシャルをグローバルに繋いでいければと存じます。大阪産業局様との強固な連携のもと、関西の起業家が世界で躍進するための最高の環境を構築し、地域全体のイノベーション加速に全力で貢献してまいります。

Plug and Play Japanについて

Plug and Playは、スタートアップ・大企業・投資家・アカデミア・官公庁/自治体をつなぐ世界最大級のイノベーション・プラットフォームです。シリコンバレーに本社を構え、東京・京都・大阪を含む世界60拠点以上に展開しています。

私たちはグローバル550社以上の大企業パートナーや官公庁/自治体に向けて、スタートアップ探索からトレンド調査、イノベーション戦略、事業化支援に至るまで、あらゆるステージにおける伴走支援を提供しています。またスタートアップ向けのアクセラレータープログラムとベンチャーキャピタル機能を活用し、さまざまな領域/業界のイノベーションの加速や、年間250社を超える世界のスタートアップへの投資を行っています。

Plug and Play Japan会社概要

名称：Plug and Play Japan株式会社

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10-8 渋谷道玄坂東急ビル1F

代表者：代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

URL：https://japan.plugandplaytechcenter.com/

設立年月日：2017年7月14日