【ふわりぃオーダーメイドランドセル】好きなカラーや気に入ったパーツを自由に選んで自分だけのランドセルをカスタマイズ！人気の組み合わせとトレンド傾向を速報、さらに個性が光るパターンをご紹介！

株式会社協和

ランドセルメーカー株式会社協和（代表取締役社長：古田嶋 徹、資本金：9,800万円、本社：東京都千代田区）は、2027年度ご入学者さま向け「ふわりぃオーダーメイドランドセル」の第１回目締切り後の受付状況を集計。今年度のトレンドを速報します。

オーダーメイドでつくるランドセルは、気に入ったカラーやパーツを選んで組み合わせてカスタマイズし、「自分だけのランドセル」としてつくりあげられることから、年々人気が高まっております。

特にランドセルにも個性やこだわりを求める傾向からオーダーメイドが注目されおり、小学校生活を思い描いてお子さまと一緒に、ご家族みなさんで選べる点も魅力です。

夏休みのラン活が本格化する前に、「オーダーメイドもなんとなく気になる」「どんな感じに選んだらいい？」「どう選べば失敗しない？」といったお客さまの参考にしていただくため「ふわりぃオーダーメイドランドセル」をご注文くださった方の集計をもとに、最新の男女別人気のカラーリングTOP3と個性が光る注目デザインを発表します。

【調査概要】

調査対象 ： 2027年度小学校ご入学向け「ふわりぃオーダーメイドランドセル」ご注文の保護者さま

調査期間 ： 2026年2月5日（木）～5月31日（日）

調査方法 ： 全国の展示会場、ふわりぃランドセル公式サイト、公式ショップでのご注文データを集計

「ふわりぃオーダーメイドランドセル」概要

ふわりぃオーダーメイドランドセル

オーダーメイドでつくる、ふわりぃランドセルは、お子さま一人ひとりの個性にぴったり寄り添う特別な一品。

カラーやデザインの選択だけでなく、お子様の使いやすさを追求できるよう、様々な機能を選ぶことが可能です。

完成イメージはシミュレーションでお試しいただくことができ、お子様にぴったりな「世界で一つ」のオリジナルランドセルをおつくりいただけます。

オーダーメイドランドセルは、フルオーダーメイド、イージーオーダーメイド、そしてＵランドセルの3タイプからお選びいただけます。

全１５項目から選べる「フルオーダーメイドランドセル」

https://fuwarii.com/pages/order_full

全１０項目から選べる「イージーオーダーメイドランドセル」

https://fuwarii.com/pages/order_easy

３つの基本型と全１６項目から選べる「障がい児用オーダーメイドＵランドセル」

https://fuwarii.com/pages/order_urand

※締切日と限定数が異なります。

オーダーメイドランドセル選びで人気の傾向

女の子の人気はオーダーメイドでもパープル系が1位を獲得！

これまで人気を占めていたピンク系一極集中からオーダーメイドにおいても定番品同様、パープル系を選ばれる方が増加傾向です。オーダーメイドでは気に入ったカラーを組み合わせたい、というご要望から年々多様化が見られ、ミント、ラベンダー、パールスカイといった「パステル寒色系（ミント・ラベンダー・スカイ）」に人気が広っております。さらに、サイドデザインにはランドセルのカブセ（フタ）のフチと同色であしらった「ハート」にレースの型押しを施した「ハート＆レース」が今年度のトレンドです。

男の子の注目カラーはブラックが不動の1位を獲得！

２０２７年度もブラックが不動の人気を博しつつも、単にブラック一辺倒ではなくフチにゴールドやブルー系をアクセントとしてあしらったデザインの人気が高まる傾向です。さらに、カッコよさを引き立たせるメタリックカラーが注目を集めており、カブセ（フタ）デザインにレインボーカラーの反射デザインを組み合わせたスタイルが、これまでよりも想像以上に高い人気を得ています。カブセ鋲やランドセルのサイドデザインは、エンブレムのパーツが多く選ばれており、高学年での使用を意識したデザインがうかがえます。

2027年度小学校ご入学向け「ふわりぃフルオーダーメイドランドセル」人気トップ３発表！

カラーや各パーツを選ぶ際、おもに注目度の高い１.メインカラー、２.コンビカラー、３.カブセ（ふた）デザイン、４.サイド（大マチ）デザイン、そして５.カブセ飾り鋲の5点の組み合わせを集計しました。

▼ふわりぃオーダーメイドランドセルのシミュレーションサイトはこちら

https://custom.fuwarii.com/type/full/?_gl=1*1fkr1zx*_gcl_au*MTE0NDIyODU0Ni4xNzc4NDU2MzUy(https://custom.fuwarii.com/type/full/?_gl=1*1fkr1zx*_gcl_au*MTE0NDIyODU0Ni4xNzc4NDU2MzUy)

◆女の子に人気の高い 組み合わせデザイン TOP3

☆No.1☆ ラベンダーとスミレのコンビカラーラベンダーとスミレのコンビカラー

デザイン内容

１. メインカラー： ラベンダー

２. コンビカラー： スミレ

３. カブセ（ふた）デザイン ： レース

４. サイド（大マチ）デザイン： エンジェルハート

５. カブセ飾り鋲： キラキラハート

☆No.2☆ ベージュとブラウンのコンビカラーベージュとブラウンのコンビカラー

デザイン内容

１. メインカラー： ベージュ

２. コンビカラー： ブラウン

３. カブセ（ふた）デザイン ： ハート

４. サイド（大マチ）デザイン： ハート＆レース

５. カブセ飾り鋲： キラキラハート

☆No.3☆ パールラベンダーとパールスカイのコンビカラーパールラベンダーとパールスカイのコンビカラー

デザイン内容

１. メインカラー： パールラベンダー

２. コンビカラー： パールスカイ

３. カブセ（ふた）デザイン ： ロマンティック

４. サイド（大マチ）デザイン： ハート＆レース

５. カブセ飾り鋲： ジュエルハート

◆男の子に人気の高い 組み合わせデザイン TOP3

☆No.1☆ ネオブラックとロイヤルブルーのコンビカラーネオブラックとロイヤルブルーのコンビカラー

デザイン内容

１. メインカラー： ネオブラック

２. コンビカラー： ロイヤルブルー

３. カブセ（ふた）デザイン ： レインボー

４. サイド（大マチ）デザイン： レインボー

５. カブセ飾り鋲： シャインエンブレム

☆No.2☆ ネオブラックとゴールドのコンビカラーネオブラックとゴールドのコンビカラー

デザイン内容

１. メインカラー： ネオブラック

２. コンビカラー： ゴールド

３. カブセ（ふた）デザイン ： ソード

４. サイド（大マチ）デザイン： エンブレム

５. カブセ飾り鋲： ダブルエンブレム

☆No.3☆ ロイヤルブルーとロイヤルブルーのコンビカラーロイヤルブルーとロイヤルブルーのコンビカラー

デザイン内容

１. メインカラー： ロイヤルブルー

２. コンビカラー： ロイヤルブルー

３. カブセ（ふた）デザイン ： スタイリッシュ

４. サイド（大マチ）デザイン： スタンダード

５. カブセ飾り鋲： ライオンエンブレム

オーダーメイドでかなえる！個性がキラリと光る★★★ランドセル

◆女の子の個性が光る！ 組み合わせデザイン TOP3

☆No.1☆ ゴールドとスミレのコンビカラーゴールドとスミレのコンビカラー

デザイン内容

１. メインカラー： ゴールド

２. コンビカラー： スミレ

３. カブセ（ふた）デザイン ： レース

４. サイド（大マチ）デザイン： ハート＆レース

５. カブセ飾り鋲： クリスタルリボン

☆No.2☆ ブラックとゴールドのコンビカラーブラックとゴールドのコンビカラー

デザイン内容

１. メインカラー： ブラック

２. コンビカラー： ゴールド

３. カブセ（ふた）デザイン ： エンブレム

４. サイド（大マチ）デザイン： エンブレム

５. カブセ飾り鋲： クリスタルリボン

☆No.3☆ ペールブルーとベージュのコンビカラーペールブルーとベージュのコンビカラー

デザイン内容

１. メインカラー： ペールブルー

２. コンビカラー： ベージュ

３. カブセ（ふた）デザイン ： レース

４. サイド（大マチ）デザイン： エンジェルハート

５. カブセ飾り鋲： ステッチボタン

◆男の子の個性が光る！ 組み合わせデザイン TOP3

☆No.1☆ メタリックレッドとブラックのコンビカラーメタリックレッドとブラックのコンビカラー

デザイン内容

１. メインカラー： メタリックレッド

２. コンビカラー： ブラック

３. カブセ（ふた）デザイン ： レインボー

４. サイド（大マチ）デザイン： セパレート

５. カブセ飾り鋲： ピラミッドブラック

☆No.2☆ メタリックオーシャンとゴールドのコンビカラーメタリックオーシャンとゴールドのコンビカラー

デザイン内容

１. メインカラー： メタリックオーシャン

２. コンビカラー： ゴールド

３. カブセ（ふた）デザイン ： スタイリッシュ

４. サイド（大マチ）デザイン： セパレート

５. カブセ飾り鋲： シャインエンブレム

☆No.3☆ シルバーとゴールドのコンビカラーシルバーとゴールドのコンビカラー

デザイン内容

１. メインカラー： シルバー

２. コンビカラー： ゴールド

３. カブセ（ふた）デザイン ： レインボー

４. サイド（大マチ）デザイン： セパレート

５. カブセ飾り鋲： ローレルエンブレム

ママ・パパのお声は「お気に入りのランドセル」をずっと大切に使ってほしい！

「好きなカラーや気に入ったデザインを組み合わせて特別なランドセルをつくりたい。」という思いを選んでカタチにしつつ「気に入ってつくったランドセルを高学年になってもずっと大切に使い続けてほしい。」「成長して大きくなっても似合うように、甘すぎないニュアンスカラーがいい。」といったお声もいただいており、お子さんの「これがいい！」という今のトキメキも、６年生に成長した頃のお子さんの姿を思い描いて「小学校の６年間、ランドセルをずっと大切に使ってほしい」という願いも、オーダーメイドに込められています。

◆ママ・パパからのお声（抜粋）

・ 世界にひとつだけの特別なランドセルを作りたい。

・ 普通じゃできない色を組み合わせたい。

・ 毎日使うものだから、子どもの好きなデザインで作りたい。

・ どこにも無いランドセルで6年間を過ごしてほしい。

・ 6年間使うので、とことんこだわりたい。

・ 使い勝手の良いものにしたい。

・ おしゃれなランドセルにしたい。

・ 子どもの体にフィットするものを選びたい。

・ カタログには無いカラーリングでランドセルを作りたい。

・ お気に入りのキャラクターのイメージで作りたい。

・ 好きなものを全部あつめて形にしたい。

販売概要

ふわりぃオーダーメイドランドセル：https://fuwarii.com/pages/order(https://fuwarii.com/pages/order)

お申込み締切日：

今年度の締め切りは残り３回！

２０２６年

・８月 ３日（月）

・９月３０日（水）

2027年

・１月 ４日（月）

※各回ともお申込み限定300個で締め切りです。

お届け日について：

各回締め切り後、約４カ月前後でお届けいたします。

取扱店舗

ふわりぃ公式SHOPおよびふわりぃ公式オンラインショップ

公式オンラインショップURL：

https://fuwarii.com/

ふわりぃインスタグラム：

https://www.instagram.com/fuwarii_randoseru/

ふわりぃオーダーメイドランドセルは、以下の公式ショップで直接シミュレーションやご注文いただくことができます。

ふわりぃランドセル公式SHOP：

■ふわりぃSHOP

ふわりぃ札幌店

アリオ札幌 ２階

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ふわりぃ仙台名取店

イオンモール名取3階

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ふわりぃ太田店

イオンモール太田 ２階

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ふわりぃつくば店

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ふわりぃ春日部店

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ふわりぃ幕張新都心店

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ふわりぃむさし村山店

イオンモールむさし村山 ３階

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ふわりぃ座間店

イオンモール座間 ３階

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ふわりぃプライムツリー赤池店

プライムツリー赤池 ３階

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ふわりぃ木曽川店

イオンモール木曽川 １階

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ふわりぃ鶴見緑地店

イオンモール鶴見緑地 ３階

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ふわりぃ堺鉄砲町店

イオンモール堺鉄砲町 ３階

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ふわりぃ福岡ももち店

マークイズ福岡ももち ３階

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■モンサック/ふわりぃSHOP

モンサック/ふわりぃイオン船橋店

イオンモール船橋 １階

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モンサック/ふわりぃ湘南モールフィル店

湘南モールフィル ２階

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■モンサック

モンサック松戸店

プラーレ松戸 ４階

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モンサック北戸田店

イオンモール北戸田SC ３階

https://shop.fuwarii.com/tenjikai/shop/459/(https://shop.fuwarii.com/tenjikai/shop/459/)

※インスタグラム未開設

ふわりぃランドセル公式

メールマガジン

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instagram

@fuwarii_randoseru

https://www.instagram.com/fuwarii_randoseru/

LINE公式アカウント

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ふわりぃランドセル公式X

https://x.com/fuwariir

会社概要

会社名 ： 株式会社協和

所在地 ： 東京都千代田区東神田2-10-16

代表者 ： 古田嶋 徹

創 業 ： 1948年

URL ： http://kyowa-bag.co.jp/

事業内容： 鞄総合メーカー

お客さまからのお問い合わせ先

株式会社協和 ふわりぃランドセル研究室

TEL ： 0120-415-991 （平日9：30～17：00 ※年末年始休業・臨時休業有り）

e-mail ： info@fuwarii.com

ランドセルのキャラクター「ふわりぃ」