ＪＲ東日本×「駅メモ！」シリーズ第3弾 新潟コラボキャンペーン開催決定

株式会社モバイルファクトリー

株式会社モバイルファクトリー（本社：東京都品川区、代表取締役：宮嶌 裕二）は、配信中の位置情報連動型ゲーム「ステーションメモリーズ！」「駅メモ！ Our Rails」（以下、「駅メモ！」シリーズ）において、ＪＲ東日本×「駅メモ！」シリーズコラボキャンペーン『「新津えつこ」と行く！ 磐越西線を満喫♪ 森と水とロマンの鉄道旅！』を2026年7月10日(金)より開催します。

■概要

磐越西線を巡るデジタル版スタンプラリーを実施します。新潟エリアではポスターや中吊り広告の掲出、グッズ販売やノベルティ配付等を実施予定です。また、対象でんこの「新津えつこ」が「ＪＲ東日本公認キャンペーンPR大使」に就任します。

■キャンペーン詳細

実施期間

2026年7月10日(金) 5:00～2026年12月7日(月) 23:59

イベント対象駅（一部）

新潟駅、新津駅、津川駅、喜多方駅、会津若松駅 ほか

イベント対象スポット（一部）

新津鉄道資料館、C57形式149号機の第1動輪（新津鉄道商店街）、咲花温泉、オコジロウの家、鶴ヶ城 ほか

イベント報酬

限定コラボフィルム「森と水とロマンの鉄道の制服のえつこ」

ノベルティ：キャラクターカード、ノベルティセット（トートバッグ・絵葉書2種・ハンドタオル）、お弁当掛け紙

グッズ販売

クリアファイル、アクリルスタンドフィギュア２種

特別展示・装飾・企画

ＪＲ東日本管内の駅やSLばんえつ物語車内にてさまざまなポスター、中吊り、BIGパネル、乗車記念パネルの展示や広告掲出を実施予定です。そのほか、ＪＲ東日本ホテルメッツ新潟での宿泊企画や駅弁の購入でもノベルティ配付を予定しています。

イベントの詳細、イベント報酬の配付詳細、グッズの詳細・販売場所等はゲーム内のお知らせをご確認ください。

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※でんこは「駅メモ！」シリーズに登場するキャラクターの総称、フィルムはでんこの着せ替え衣装のことです。

※ノベルティは数量限定となり、お渡しは「駅メモ！」シリーズを通してお一人様1回限りです。

※本キャンペーンは、状況によって中断や変更となる場合があります。

■「駅メモ！」シリーズについて

「駅メモ！」シリーズは、各アプリストアやWebブラウザ向けに提供されている位置情報連動型ゲームです。（プロジェクト名：駅メモ！プロジェクト）

全国9,000ヶ所以上ある鉄道駅を対象に、おでかけ記録や称号集めなど、いろいろな楽しみ方ができます。

簡単操作で手軽にプレイでき、通勤・通学でのご利用はもちろん、旅行や出張のお供として楽しめます。

ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）

タイトル：ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）

ジャンル：位置情報連動型ゲーム

価 格 ：基本無料（アイテム型課金）

公式サイト：https://ekimemo.com/

駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）

タイトル：駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）

ジャンル：位置情報連動型ゲーム

価 格 ：基本無料（アイテム型課金）

公式サイト：https://our-rails.ekimemo.com

株式会社モバイルファクトリー

■会社概要

商 号 ：株式会社モバイルファクトリー（東証スタンダード 3912）

所在地 ：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 2階

代表者 ：代表取締役 宮嶌 裕二

事業内容：モバイルゲーム事業（位置ゲーム）、コンテンツ事業

URL ：https://www.mobilefactory.jp/



※位置ゲームの「App Store / Google Play」への配信は子会社である株式会社ジーワンダッシュが行っています。



＜報道関係者様からのお問い合わせ先＞

株式会社モバイルファクトリー 広報担当 MAIL：press@mfac.jp



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