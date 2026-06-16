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夏に嬉しいさっぱりとした美味しさや季節の具材「清夏幕之内 まるごと鮎煮と朴葉ずし」発売！
対象のお茶とセットでお得になるキャンペーンも開催
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2026年6月23日（火）に、旅のときめく思い出に残る食体験をお届けするオリジナル駅弁ブランド「車窓食堂」から、『清夏幕之内 まるごと鮎煮と朴葉ずし』を季節限定で発売いたします。
この度発売する『清夏幕之内 まるごと鮎煮と朴葉ずし』は、夏の訪れを感じさせる食材を詰め込んだ、季節限定の幕の内弁当です。メインの鮎は「愛知県産ハーブあゆ」を使用し、骨までやわらかく煮た「まるごと煮」と「鮎ご飯」に仕立てました。また、暑い夏にもさっぱりと美味しくお召し上がりいただける岐阜の郷土料理「朴葉ずし」もお楽しみいただけます。その他、茄子の煮びたしや若桃甘露煮など夏の食材を盛り込みました。
“おいしい旅を、駅弁から。”、東海道新幹線での旅の際は、ぜひ『清夏幕之内 まるごと鮎煮と朴葉ずし』をご賞味ください。
■発売日
2026年6月23日(火）
■販売箇所
東海道新幹線 東京駅・品川駅・新横浜駅・名古屋駅・京都駅・新大阪駅
「PLUSTA」「PLUSTA Bento」「DELICA STATION」等の駅弁取扱店舗
■商品概要
清夏幕之内 まるごと鮎煮と朴葉ずし
1,４８0円
商品内容
パッケージ
＜お品書き＞
ご飯
・朴葉ずし（岐阜の郷土料理）
・愛知県産“ハーブあゆ”の鮎ご飯
おかず
・愛知県産“ハーブあゆ”のまるごと煮
・茄子の揚げびたし
・南瓜の天ぷら
・枝豆ととうもろこしのさつま揚げ
・煮物（人参、高野豆腐、青紅葉麩）
・玉子焼き
・めしどろぼ漬
・南蛮味噌のせ団子
甘味
・若桃甘露煮
■対象飲料とセットでお得なキャンペーン
「清夏幕之内 まるごと鮎煮と朴葉ずし」と対象飲料いずれか1点をセットでご購入いただくと、総額から100円引きとお得にお買い求めいただけます。この機会にぜひご賞味ください。
対象商品
駅弁：「清夏幕之内 まるごと鮎煮と朴葉ずし」
飲料：「キリンビバレッジ 生茶（600ml）」「ヘルシアうまみ緑茶（500ml）」
実施期間：2026年6月23日（火）〜7月6日（月）
実施箇所：
東海道新幹線 東京駅・品川駅・新横浜駅・名古屋駅・京都駅・新大阪駅
「PLUSTA」「PLUSTA Bento」「DELICA STATION」等の駅弁取扱店舗
※写真はすべてイメージです。
※価格はすべて税込価格です。
※商品の仕様および価格は予告なく変更となる場合がございます。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2026年6月23日（火）に、旅のときめく思い出に残る食体験をお届けするオリジナル駅弁ブランド「車窓食堂」から、『清夏幕之内 まるごと鮎煮と朴葉ずし』を季節限定で発売いたします。
この度発売する『清夏幕之内 まるごと鮎煮と朴葉ずし』は、夏の訪れを感じさせる食材を詰め込んだ、季節限定の幕の内弁当です。メインの鮎は「愛知県産ハーブあゆ」を使用し、骨までやわらかく煮た「まるごと煮」と「鮎ご飯」に仕立てました。また、暑い夏にもさっぱりと美味しくお召し上がりいただける岐阜の郷土料理「朴葉ずし」もお楽しみいただけます。その他、茄子の煮びたしや若桃甘露煮など夏の食材を盛り込みました。
■発売日
2026年6月23日(火）
■販売箇所
東海道新幹線 東京駅・品川駅・新横浜駅・名古屋駅・京都駅・新大阪駅
「PLUSTA」「PLUSTA Bento」「DELICA STATION」等の駅弁取扱店舗
■商品概要
清夏幕之内 まるごと鮎煮と朴葉ずし
1,４８0円
商品内容
パッケージ
＜お品書き＞
ご飯
・朴葉ずし（岐阜の郷土料理）
・愛知県産“ハーブあゆ”の鮎ご飯
おかず
・愛知県産“ハーブあゆ”のまるごと煮
・茄子の揚げびたし
・南瓜の天ぷら
・枝豆ととうもろこしのさつま揚げ
・煮物（人参、高野豆腐、青紅葉麩）
・玉子焼き
・めしどろぼ漬
・南蛮味噌のせ団子
甘味
・若桃甘露煮
■対象飲料とセットでお得なキャンペーン
「清夏幕之内 まるごと鮎煮と朴葉ずし」と対象飲料いずれか1点をセットでご購入いただくと、総額から100円引きとお得にお買い求めいただけます。この機会にぜひご賞味ください。
対象商品
駅弁：「清夏幕之内 まるごと鮎煮と朴葉ずし」
飲料：「キリンビバレッジ 生茶（600ml）」「ヘルシアうまみ緑茶（500ml）」
実施期間：2026年6月23日（火）〜7月6日（月）
実施箇所：
東海道新幹線 東京駅・品川駅・新横浜駅・名古屋駅・京都駅・新大阪駅
「PLUSTA」「PLUSTA Bento」「DELICA STATION」等の駅弁取扱店舗
※写真はすべてイメージです。
※価格はすべて税込価格です。
※商品の仕様および価格は予告なく変更となる場合がございます。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp