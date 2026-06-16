福岡市南区「高宮庭園茶寮」　涼を感じる夏の催し『夏の灯』予約受付中

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫)が運営する福岡県福岡市南区にある施設「高宮庭園茶寮（たかみやていえんさりょう）」では、毎年好評を集める季節の催し「夏の灯（なつのひ）」を2026年7月18日（土）～8月30日（日）の期間限定で開催いたします。竹あかりが静かに灯る庭園を眺めながら、特別なディナーコースをお愉しみください。和の風情漂う風鈴回廊も設え、訪れた皆さまに夏の涼をお届けいたします。

季節の催し『夏の灯-NATSU NO HI』

＜特別ディナーコース＞

「夏の灯」のためだけにご用意した、旬の魚や夏野菜をふんだんに取り入れた特別ディナーコース。暑さに耐える心身を癒すような、爽やかなメニューが揃います。食後は庭園を眺めながら、縁側でかき氷をお召し上がりください。ひと夏の思い出をお届けいたします。

壱の皿：真鯛の昆布締め 加賀胡瓜 赤紫蘇ジュレ

真鯛を昆布締めし、旨味を凝縮させた一品。食感のアクセントに加賀胡瓜を、そして清涼感を感じていただけるよう蓮の葉をお皿に仕立てました。紫蘇を使ったジュレでさっぱりとお召し上がりください。

魚：間八 甘海老とオリーブオイル

夏の魚・間八を、皮目はパリッと、身はほろっと焼き上げました。夏野菜のローストに加え、甘海老から豪快かつ繊細に抽出した旨味たっぷりの出汁にオリーブオイルを合わせ、洋風な味わいに。

甘味：かき氷 抹茶 黒胡麻 小豆

ふわりと軽いくちどけの氷に、香り高い抹茶と小豆を合わせました。アクセントの黒胡麻でほんのり香ばしく、特別な味わいに。

弐の皿：煮穴子 佐土原茄子 新生姜甘酢 黒味醂

参の皿：玉蜀黍のすり流し 黒米

肉：九州産牛ロース 柚子胡椒 ジャポネ

締め：五島うどん たたき梅 柑橘

＜庭園散策＞

竹あかり庭園装飾

日本発・世界初の“竹あかり” 総合プロデュース集団『CHIKAKEN（ちかけん）』による竹あかりライトアップを実施。※画像はイメージです

風鈴回廊

緑豊かな庭園に風鈴を設えました。夜風が吹くといっせいに涼やかな音色を奏で、夜の散策を一層風情に彩ります。※画像はイメージです

＜イベント概要＞

・イベント名：夏の灯-NATSU NO HI

・開催期間：2026年7月18日（土）～8月30日（日）

・価格：8,000円（税、サービス料込） ※事前予約制

・着物／浴衣来店特典：高宮庭園茶寮オリジナル「きなこマカロン」をプレゼント

・ノベルティ：高宮庭園茶寮オリジナルうちわ

施設概要

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/takamiyagarden/reserve?menu_items=6a14f9d9d3b46a420f324e88

施設名 高宮庭園茶寮（たかみやていえんさりょう）

住所 〒815-0083 福岡市南区高宮五丁目16-1

電話番号 092-710-3357

営業時間 ≪ランチ≫ 平日：11:00～15:30（L.O.13:30）

土日祝日：11:00～15:30 (L.O.14:00)

≪ディナー≫ 日祝、火～木：17:30～21:30（L.O.19:30）

金土祝前日：17:30～22:00（L.O.20:00）

≪茶房≫ 11:00～16:30（L.O.15:30）

定休日 月曜日 (祝日の際は翌火曜日)

公式WEBサイト https://takamiyagarden.com/restaurant/

席数 大広間 48席 個室1部屋、半個室1部屋

アクセス 西鉄天神大牟田線「高宮」駅 中央出口より徒歩5分

運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立：1997年7月1日

■ファウンダー：杉元 崇将

■代表取締役社長：西村 輝夫

■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数：972名（2025年5月1日現在）

■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント：Facebook https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons

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