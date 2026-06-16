中小事業者のための省エネ・省CO2セミナー「省エネで進める光熱費の削減」をテーマに開催

一般財団法人大阪府みどり公社

一般財団法人大阪府みどり公社（本部：大阪府大阪市、代表：南部 和人）内に拠点をおく「おおさか脱炭素経営支援センター」は、2026年７月21日（火）に、大阪商工会議所およびオンラインにて「中小事業者のための省エネ・省CO2セミナー」を、おおさかスマートエネルギーセンター、地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所、大阪商工会議所と共同で開催いたします。経済産業省近畿経済産業局、大阪環境カウンセラー協会、富士タルク工業株式会社、日本ワヰコ株式会社から講師を迎え、国の省エネルギー施策の最新動向や支援策をはじめ、省エネ診断等によるコスト削減方法など、取組事例を交えながらわかりやすくご紹介いただきます。会場参加・オンライン参加共に、参加費は無料です。

国の省エネ施策の最新動向や、省エネ診断等によるコスト削減事例を解説！

セミナー申込ページ :https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202605/D22260528018.html

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、脱炭素経営への取組が急速に広がっており、大手企業だけでなく、中小事業者にも脱炭素化を進めていくことが求められています。一般財団法人大阪府みどり公社内に拠点をおく「おおさか脱炭素経営支援センター」では、大阪府内の中小事業者の皆様の省エネ・省CO2をはじめとした脱炭素に向けた取組を支援するため、おおさかスマートエネルギーセンター、地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所、大阪商工会議所と共同で「中小事業者のための省エネ・省CO2セミナー」を開催しております。

近年、世界的なエネルギー需要の逼迫と資源燃料価格の高騰により、光熱費は年々増加傾向にあり、企業経営の安定を図るためにも、エネルギー使用量の削減に向けた取組が、ますます重要となっています。

自社のエネルギー使用量や非効率な運用プロセスを把握するとともに、運用改善や省エネ設備の導入を進めることで、長期的な光熱費の削減につながります。

今回のセミナーでは、中小事業者の皆様が脱炭素経営の実践につなげていただくことができるよう、「省エネで進める光熱費の削減」をテーマに、取組事例を交えながらわかりやすく解説いたします。

経済産業省近畿経済産業局の岸本氏から省エネ実現に向けた支援策についてご説明いただくほか、大阪環境カウンセラー協会の宇田氏、中田氏からは、中小企業者の脱炭素経営の潮流と省エネ対策事例について解説いただきます。

また、大阪府内の中小企業における省エネの取組実例として、タルク等鉱物の加工・製造・販売を行う富士タルク工業株式会社から藤田氏にご登壇いただき、省エネ診断の受診をきっかけとした社内の変化についてお話いただきます。さらに、汎用エンジンや小型船舶エンジンなどに使用されるアルミ合金製のコンロッドの製造を行う日本ワヰコ株式会社から杉本氏にご登壇いただき、「中小企業でもできる省エネ」と題して、同社での取組事例をご紹介いただきます。

本セミナーが、中小事業者の皆様の省エネ実践・脱炭素経営の一助となることを期待しております。

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/173834/table/10_1_16873503a637e81d23d4c3f7ce5305d4.jpg?v=202606160251 ]

プログラム

お申し込み方法

関連資料（案内チラシ）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/173834/table/10_2_619a14417890dfbd56b6fe0e914a112e.jpg?v=202606160251 ]- 下記「セミナー申込ページ」からお申し込みください。申込締切：2026年７月16日（木）17：00- セミナー前日までに、お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に、会場参加の方には「参加票」を、オンライン参加の方にはWeb参加用（質問フォームを含む）のURLをお送りします。セミナー申込ページ :https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202605/D22260528018.html

チラシのダウンロード（PDF）はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d173834-10-44062b0632fd8f2a34d6f9ece457c149.pdf