人類初！地上から400km離れた宇宙で漫画を描く 『宇宙兄弟』×「Mission: SPACE COMIC」に参画

スペースエントリー株式会社

スペースエントリー株式会社(本社：茨城県つくば市、代表取締役CEO：熊谷亮一)は、株式会社講談社が2026年６月11日にプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000008530.000001719.html)を行いました、人類初の試みとなる漫画『宇宙兄弟』を宇宙で描く挑戦『Mission: SPACE COMIC』（ミッション：スペースコミック）(https://morning.kodansha.co.jp/spacecomic/)へ参画いたします。



本ミッションは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下「JAXA」)が提供する国際宇宙ステーションの「きぼう」日本実験棟を利用するきぼう有償利用制度(*1)を活用しています。

「きぼう」日本実験棟内に搭載されたロボットアームを地上から操作し、宇宙空間の微小重力環境下で遠隔描画の実証という前例のない取り組みに民間企業、エンジニア、クリエイターの知見を結集し挑みます。

(*1)きぼう有償利用制度（非定型サービス）： https://humans-in-space.jaxa.jp/kibouser/provide/more/

＜スペースエントリーのミッション＞

提供：株式会社講談社

描画に用いるロボットアームは、宇宙実験の自動化・遠隔化を見据えた実証データを取得する目的で、JAXAによって2025年に打ち上げられた新しい機械です。今回は、それを利用した初の商業ミッションであり、「漫画を描く」という繊細な作業に挑戦します。このテーマは、微小重力下で線を再現する一見単純な内容に思えますが、時間制限や打ち上げ重量、強度・難燃対策、対流のない環境での発熱やインクの揮発対策など、地上とは異なる多くの制約の中で作業再現性を検証する実証的な試みも含まれています。

ここで得られた知見や課題は、弊社の今後の自動化・遠隔化に向けた取り組みに活用し、日本の将来の宇宙産業の発展へと還元・貢献していきます。

■関連ページ

・株式会社講談社2026年6月11日プレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000008530.000001719.html)

・『Mission: SPACE COMIC』はこちら(https://morning.kodansha.co.jp/spacecomic/)