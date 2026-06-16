多様な絆のかたちプロジェクト「里親・養子縁組を考える おしゃべりカフェ」を開催

特定非営利活動法人Fine

不妊治療に取り組む患者をはじめ不妊・不育で悩む人をサポートするセルフサポートグループNPO法人Fine（ファイン、以下、当法人）から立ち上がった、里親や養子縁組について理解を深めていくことを目指す「多様な絆のかたちプロジェクト」は、7月5日（日）に「里親・養子縁組を考える おしゃべりカフェ」を実施いたします。里親・養親として子どもを迎えた当事者の体験談発表の後、少人数のグループに分かれ、体験談を話した里親・養親当事者と参加者同士で自由にお話しいただける交流会を行ないます。

【概要】

【背景】

- イベント名：多様な絆のかたちプロジェクト～産む以外の選択肢への理解を進めよう～第五弾「里親・養子縁組を考える おしゃべりカフェ」- 日時： 2026年7月5日（日）10:00～11:45- 参 加 費：500円／1組- 定員：12名 ※定員になり次第締め切ります- 開催方法：Zoomによるオンライン- 内容：当法人メンバーの里親・養親各1名による体験談 ＋ 参加者同士の交流会お申し込み :https://divamly.peatix.com/

日本では、産みの親のもとで育つことのできない子どもの多くが施設で暮らしており、その子どもたちを家庭的な環境で育てることが社会的に求められています。しかし、日本では未だ諸外国に比べ血縁のない親子関係は理解されにくく、情報に接する機会も少ないのが現状です。

実際に、当法人にはこれまで「産む以外の選択肢を考え始めた頃には年齢が高くなっていて、養子縁組をあきらめざるをえなかった」など、実子以外の選択肢についてもっと早く知っていれば、という後悔の声が数多く寄せられていました。

その声を受け、2024年、当法人内に「多様な絆のかたちプロジェクト」が立ち上がりました。一人でも多くの子どもが温かな家庭で暮らすことができるように、また、子どもを望む夫婦が機を逃さず自分たちらしい選択ができるように、さまざまなイベントを通じて里親や養子縁組について理解を深めていくことを目指しています。

これまでに、特別養子縁組のドキュメンタリー作品上映会や里親・養親の講演会、里子・養子のお話を聞く会などのオンラインイベントを4回実施しました。

講演を聞くだけでは得られない気づきや安心感が生まれるのも、本イベントの特徴です。実際に里親・養親として子どもを迎えた当事者や、関心を持つ参加者同士が言葉を交わすことで、一人では整理しきれない思いや疑問を共有しながら、里親・養子縁組について理解を深めることができます。

本イベントにご参加の皆さまにとって、今まさに知りたい情報を得るとともに、ご自身やパートナーとの間で本当の気持ちと向き合うきっかけとなることを願っています。ぜひ貴社の媒体にて掲載いただけますと幸いです。

なお、イベント当日のご取材につきましては、体験談はご聴講いただけますが、交流会へのご参加はプライバシーへの配慮のためご遠慮くださいますようお願いいたします。また、本イベントに関する個別取材はお受けしておりません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

多様な絆のかたちプロジェクト～産む以外の選択肢への理解を進めよう～第五弾「里親・養子縁組を考える おしゃべりカフェ」プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76314/table/51_1_8cfd7da0bcb28e846bcec307fc8e43c5.jpg?v=202606160251 ]

※ プログラムは予告なしに変更となる場合があります。※ プログラム終了（クロージング）後から12：00までは「放課後タイム」として、参加の皆さまから、ご質問や感想など自由にお話しいただける時間を設けます。参加は任意ですので、お時間のある方はそのままご参加ください。

※ メディアの方のご取材につきましては、体験談はご聴講いただけますが、交流会へのご参加はプライバシーへの配慮のためご遠慮くださいますようお願いいたします。

～こんな方におすすめです～



・里親・養子縁組という選択肢に関心がある方

・実子以外の選択肢について考え始めた方

・パートナーと一緒に話を聞いてみたい方

・実際に里子・養子を迎えた人の声を聞いてみたい方

・同じ関心を持つ人たちと不安や迷いを話してみたい方

※ 参加には事前申し込みが必要です。

お申し込み :https://divamly.peatix.com/