海外展開をめざすスタートアップを支援する新事業「OIH GLOBAL BRIDGE」がプログラムの参加者募集を開始！世界市場への挑戦を支援、1社あたり最大100万円の費用支援も

公益財団法人大阪産業局

https://www.innovation-osaka.jp/oih-global-bridge

大阪・京都・ひょうご神戸コンソーシアムは昨年、内閣府より「グローバル拠点都市（広域都市圏型）」に選定され※、京阪神が一体となって世界市場に挑戦するスタートアップの創出・成長支援に向けた取り組みが進められています。

こうした広域連携の動きの中で、公益財団法人大阪産業局が運営する大阪市のスタートアップ支援拠点「大阪イノベーションハブ（OIH）」は、大阪・関西から世界市場をめざすスタートアップを対象とした、海外展開支援プログラム「OIH GLOBAL BRIDGE」を実施するとともに、本日から参加者の募集を開始します。

本プログラムでは、世界的に需要が高まるバイオ・ライフサイエンス、グリーンテック、デジタル分野を中心に、各社の事業フェーズや課題に応じた伴走支援を行います。OIHが持つ海外企業・投資家・支援機関等のネットワークを活用し、海外市場での実証実験、事業提携、資金調達、販路開拓など、海外展開の実現につながる機会創出を支援します。

現地での商談機会の提供に加え、海外展開戦略のブラッシュアップや現地パートナーとの接点形成、さらには1社あたり最大100万円の費用支援など、実践的な支援を通じて世界市場への挑戦を後押しします。

プログラム開始に先立ち、6月30日（火）に事前説明会を開催します。当日はプログラムの詳細説明に加え、過去にOIHの海外展開支援プログラムを活用したスタートアップをお招きし、実体験などを直接聞くことができるトークセッションも実施します。

※2025年6月5日配信：京阪神連携によるスタートアップ・エコシステムが、国の「グローバル拠点都市（広域都市圏型）」に選定されました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000152.000090165.html

【主な支援内容】

・渡航前支援

支援対象企業の事業フェーズやニーズに応じて、海外展開に向けた伴走支援を実施します。海外渡航に向けた計画策定や訪問候補先の整理を行うほか、定期的なメンタリングを通じて事業進捗や課題の確認を行い、必要に応じて専門家等によるサポートを提供します。

・海外渡航支援

米国、APAC、欧州等を中心に、現地ネットワークやイベント等を活用した海外渡航機会の提供を予定しています。個社のニーズに基づき、商談先のリストアップから、現地での個別商談の実施・同席、フォローアップまで、海外展開の実績創出につながる支援を提供します。

・費用支援

1社あたり最大100万円

（主な対象費用）

● 海外展開活動にかかる航空券・現地宿泊費

● 渡航先での交通費

● 展示会・イベント参加費 等

【OIH GLOBAL BRIDGE 募集概要】

応募条件（以下の条件を満たすスタートアップであること）

● 海外における商談が可能な製品やサービスを開発・事業化している、またはプロトタイプを有していること。（研究開発型スタートアップについては、開発チームが組成されている場合を含む）

● 原則として、設立10年以内のスタートアップであること。

● 海外展開を実施中、または具体的に計画していること。

● 創業者・経営者・事業責任者等、事業に関する意思決定権を有する者が参加可能であること。

● 大阪のスタートアップ・エコシステムの発展に寄与する意欲を有すること。

● 大阪府下にすでに拠点がある、あるいは大阪府下に拠点を設ける予定であること。後者の場合は、原則として、本プログラム開始後2カ月以内に拠点を設置し、2年以上大阪府内で拠点を維持すること。

※本社、支店、営業所、コワーキング施設等。登記有無は不問

● 主催者が実施するオリエンテーション、報告会、アンケート等に必ず参加できること。

採択数

10社程度

参加費

無料

※プログラムへの申し込みにあたり、参加費用は発生しません。

※支援費用の対象外となる国内移動費や渡航先の食事等については自己負担となります。

募集期間

2026年6月16日（火）～2026年7月14日（火）

選考方法

書面による一次審査を実施し、通過者には英語によるプレゼンテーション審査（二次審査）を実施のうえ、採択先を決定します。

採択発表

2026年7月下旬（予定）

詳細・お申し込み

詳細の確認および応募のお申し込みは、下記URLよりお願いします。

プログラムURL：https://www.innovation-osaka.jp/oih-global-bridge

■「OIH GLOBAL BRIDGE」事前説明会を6月30日（火）に開催

プログラムの詳細や選考プロセスをご紹介するとともに、これまでに大阪イノベーションハブ（OIH）のグローバル展開支援プログラムを活用したスタートアップから、リアルな体験談や学びを伺います。個別相談にも対応可能なため、プログラムにご興味のある方はお気軽にご参加ください。

開催日時：6月30日（火）14:00～16:00（13:30開場）

申込締切：6月29日（月）17:00

事前説明会の詳細・お申し込みは下記よりご確認ください。

https://oihglobalbridge2026.peatix.com

主催：公益財団法人大阪産業局

運営：Plug and Play Japan株式会社