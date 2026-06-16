ベンロマック蒸留所より「ベンロマック 2003 スモールバッチエディション #1」が数量限定で登場

株式会社ジャパンインポートシステム

株式会社ジャパンインポートシステム（本社：東京都中央区／代表取締役社長：田中 克彦）は、スコットランド・スペイサイドのベンロマック蒸留所が手掛ける限定商品「ベンロマック 2003 スモールバッチエディション #1」を、2026年6月18日より全国の酒販店様に向けて出荷開始いたします。

ベンロマック 2003 スモールバッチエディション #1

スモールバッチシリーズ第1弾、22年熟成の限定リリース

近年、世界中のウイスキー愛好家から高い評価を集めるベンロマック蒸留所。同蒸留所の定番レンジは、伝統的な製法による安定した品質とクラシックなスペイサイドスタイルで知られています。

今回発売となる「ベンロマック 2003 スモールバッチエディション #1」は、その名の通り少量生産による限定シリーズの第一弾。厳選されたファーストフィルのバーボン樽とシェリー樽で22年以上熟成された原酒をバッティングし、数量限定でボトリングされた特別なリリースです。

バーボン樽由来のバニラや果実の甘みと、シェリー樽由来の豊かなフルーツアロマが見事に調和。さらにベンロマックのシグネチャーともいえる繊細なスモークが全体を引き締め、複雑かつ奥行きのある味わいを生み出しています。

製品詳細

ベンロマック 2003 スモールバッチエディション #1BENROMACH 2003 SMALL BATCH EDITION #1

容量：700ml

アルコール度数：56.0%

カスクタイプ：ファーストフィルバーボンカスク＆ファーストフィルシェリーカスク

希望小売価格：54,780円（税込）

テイスティングノート

香り：リッチなラズベリー、ストロベリー、クランベリーのアロマ。ドライジンジャーやダークチョコレートのニュアンスから、力強いオレンジマーマレードへと変化し、青リンゴの爽やかさに続いて甘やかなスモークが現れます。

味わい：なめらかで甘く、煮込んだリンゴやリッチなセビルオレンジを感じる味わい。チャーしたオークの風味が広がり、やがてストロベリーリコリスのような甘美なニュアンスへと移行します。

フィニッシュ：ミディアムボディで、くるみやほのかなスモークを伴うフルーティな余韻が長く続きます。

定番ラインアップでも高い完成度を誇るベンロマックですが、本商品はスモールバッチならではの贅沢な樽選定によって、そのポテンシャルをさらに引き上げた特別な一本です。長期熟成ならではの深みとエレガンスを備えたアッパーレンジのベンロマックとして、ブランドファンはもちろん、熟成スペイサイドモルトを愛する方にもおすすめできる限定商品となっています。

※一般のお客様はお近くの酒販店様へ、酒販店様の新規のお取引に関しては正規代理店ジャパンインポートシステム（jis@jisys.co.jp）までお問い合わせくださいませ。

ベンロマック蒸留所とは

1993年にインディペンデント・ボトラーとして130年以上の歴史を持つゴードン＆マクファイル社に買収されました。その後、5年の歳月をかけて丁寧に再建され、1998年に操業を再開しました。 かすかにスモーキーな、失われたスペイサイドの伝統を復活させ、たった数人のディスティラーが専門知識と五感に頼って手作りしています。 伝統・技術・情熱・歴史・人々の想い・・・これらすべてを継承し受け継ぐ場所、それがベンロマック蒸留所です。