¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Î¹¤Îµ²±¤ò¡ÖÆ©ÌÀ¡×¤Êµ±¤¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¡£JRÅì³¤¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤¬¡¢Àº¹ª¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯6·î19Æü¤«¤é¡¢JRÅì³¤¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡À©ºî¤Ï¡¢¥¢¥¯¥ê¥ëÁÇºà¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò½ÏÃÎ¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò±×´ð¼ù»é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ötoumei¡×¤¬Ã´Åö¡£²û¤«¤·¤Î¡Ö¤Ò¤À¡×¡ÖÆîµª¡×¡Ö¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤Ê¤¬¤é¡×¤«¤é¡¢º£¤Ê¤ª°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Õ¤¸¤«¤ï¡×¤Þ¤Ç¡¢Å´Æ»¤ÎÎ¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò¡¢Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥¢¡¼¥È¤Ê»¨²ß¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¸÷¤òÆ©²á¤¹¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ±¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î¹¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó
¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢Æ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤¥¢¥¯¥ê¥ëÆâ¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸÷¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Á´6¼ï¤òÂ·¤¨¤ÆÊÂ¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ãÈÎÇä²Á³Ê¡ä ³Æ770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¥µ¥¤¥º¡ä Ìó Éý5.5¡ß¹â¤µ9.5¡ß±ü¹Ô0.2cm
¡ãÁÇºà¡ä ¥¢¥¯¥ê¥ë¼ù»é¡¢¿¿ï«
¡ã¾¦ÉÊ¡¡äÆÃµÞ°ËÆáÏ©
¡ã¾¦ÉÊ¢¡äÆÃµÞÆîµª
¡ã¾¦ÉÊ£¡äÆÃµÞ¤Ò¤À
¡ã¾¦ÉÊ¤¡äÆÃµÞÅì³¤
¡ã¾¦ÉÊ¥¡äÆÃµÞ¤Õ¤¸¤«¤ï
¡ã¾¦ÉÊ¦¡ä¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤Ê¤¬¤é
¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥â¥À¥ó¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡£¥¢¥¯¥ê¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÑµ×À¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Æü¾ï¤ÎÂî¾å¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÎÇä²Á³Ê¡ä ³Æ990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¥µ¥¤¥º¡ä Ìó ·Â8¡ß¹â¤µ0.2cm
¡ãÁÇºà¡ä ¥¢¥¯¥ê¥ë¼ù»é
¡ãÂÑÇ®²¹ÅÙ¡ä80¡î
¡ã¾¦ÉÊ¡¡äÆÃµÞ°ËÆáÏ©
¡ã¾¦ÉÊ¢¡äÆÃµÞÆîµª
¡ã¾¦ÉÊ£¡äÆÃµÞ¤Ò¤À
¡ã¾¦ÉÊ¤¡äÆÃµÞÅì³¤
¡ã¾¦ÉÊ¥¡äÆÃµÞ¤Õ¤¸¤«¤ï
¡ã¾¦ÉÊ¦¡ä¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤Ê¤¬¤é
¢£ ÈÎÇä¾ÜºÙ
¡ãÈ¯ÇäÆü»þ¡ä 2026Ç¯6·î19Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë¡¡¢¨Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¡ãÈÎÇä²Õ½ê¡ä
Åö¼ÒÅ¹ÊÞ
¡¦Å´Æ»¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡ÖBLUE BULLET¡×
Å¹ÊÞ¾ì½ê¡§JRÅì³¤ Åì³¤Æ»¿·´´Àþ ÉÊÀî±Ø¹½Æâ ¿·´´ÀþËÌ¸ý²þ»¥Æâ¥³¥ó¥³¡¼¥¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:50¡Á15:35¡¡¡ÊÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü¡Ë
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¸ø¼°X¡Ê@plus_trainshop¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://www.jrcp-shop.jp/
¡¦JRÅì³¤MARKETÆâ¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡ä
JRÅì³¤¾µÇ§ºÑ
toumei¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸½Âå´¶³Ð¤ÎÆüËÜÀ½ÉÊ¤ò
toumei¡Ê¥È¥¦¥á¥¤¡Ë¤Ï¡¢¼ù»é²Ã¹©¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò±×´ð¼ù»é¡×¤òÊìÂÎ¤È¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤´¶³Ð¤ÎÆüËÜÀ½ÉÊ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥ê¥ë¼ù»é¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÌÚºà¤Ê¤É¤Î¼«Á³ÁÇºà¤äÇó²¡¤·¤Ë¤è¤ë°ÛÁÇºà¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë±é½Ð¤ÇÁÇºà¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÆüËÜÀ½ÉÊ¤ÎÈþ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¼¡À¤Âå¡¢³¤³°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼ù»éÀ½ÉÊ¤È¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤äÀßÈ÷¡¢¥Þ¡¼¥¯Åù¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½ê¡¦ÈÎÇä´ü´ÖÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨³ÆÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÂå¶â¤Î¤Û¤«¡¢Á÷ÎÁ¤òÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¾Çä¡Ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î½ÐÉÊ´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¤½¤ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´ÃíÊ¸¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖBLUE BULLET¡×¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ë¤ÏJRÅì³¤ÉÊÀî±Ø¤ÎÆþ¾ì·ô¤Þ¤¿¤ÏÍ¸ú¤Ê¾è¼Ö·ôÎà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp