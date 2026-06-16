全国の高速道路SA・PAで「ポケモン30周年記念タイアップキャンペーン」を開催！

株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト

NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本は、今年で30周年を迎えた「ポケモン」とのタイアップキャンペーンを開催します。

本キャンペーンは、7月1日（水）から全国（東日本・中日本・西日本の3地区）の対象サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）（234箇所）で、オリジナルスタンプラリー、オリジナルフォトパネルの設置、オリジナルグッズの販売等をおこないます。特にキャンペーンの目玉であるオリジナルスタンプラリーで集めてもらう旅の仲間ポケモン、伝説・幻のポケモンは各SA・PAで全て異なるポケモンとなっています。

この夏、ご家族やご友人の皆さまで、日本全国の高速道路SA・PAをめぐってポケモンたちとの出会いをお楽しみください。

なお、「ポケモン」では30周年の特別な1年をより楽しんでいただくために、テーマに沿って様々な企画を展開しており、本キャンペーンは、次のテーマである「でかける」にちなんだ内容となっています。

■タイアップキャンペーン概要

【キャンペーン名】めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび

【開催期間】2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）

【対象場所】全国（東日本・中日本・西日本の3地区）の対象SA・PA（詳細は別紙(https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/cms_assets/pressroom/2026/06/16/01.pdf)参照）

【特設サイトURL】https://nexco-all-stamprally.jp/pokemon/

※特設サイトは2026年6月26日（金）公開予定です。

１.オリジナル スタンプラリー（全234箇所）

対象のSA・PAに設置されているポケモンスタンプを集めて応募すると、抽選でポケモン30周年とタイアップした様々なNEXCOオリジナルデザインが施された景品をゲットできます。ポケモンスタンプ6個（はじまりのパートナー1個、旅の仲間ポケモン5個）を集めるとA賞又はB賞に応募できます。さらに、6個のスタンプに加え、伝説・幻のポケモンスタンプ3個を集めるとSP賞に応募できます。

旅の仲間ポケモン、伝説・幻のポケモンは各SA・PAで全て異なるポケモンとなっています。

A賞：NEXCOオリジナル ポケモン30周年シール帳 1,000名さま

B賞：NEXCOオリジナル ポケモン30周年ゴールドメダル 1,000名さま

SP賞：NEXCOオリジナル ポケモン30周年旅のおでかけセット 250名さま

※画像はイメージです。実物と異なる場合があります。

※応募期間は2026年7月1日（水）～2026年10月9日（金）までで、その後抽選いたします。

※当選の結果発表は、景品の発送をもってかえさせていただきます。

※スタンプラリーのルールや応募方法等の詳細は特設サイトをご確認ください。

２.オリジナルフォトパネル（全54箇所）

対象のSA・PAに各地区（東日本・中日本・西日本）でデザインが異なるオリジナルフォトパネルを設置します。

SA・PAにお立ち寄りの際は、フォトパネルでの撮影をお楽しみください。

※画像はイメージです。実物と異なる場合があります。

※フォトパネル設置個所は特設サイトをご確認ください。

なお、上記のフォトパネル以外にもエリア内において装飾を行いますので、ぜひお立寄りください。

３.オリジナルグッズの販売（アクリルスタンド142箇所、アクリルキーホルダー170箇所）

対象のSA・PAにてキャンペーンを記念したポケモン30周年タイアップオリジナルグッズを販売します。ポケモンとNEXCOのオリジナルデザインが施されたアクリルスタンド、アクリルキーホルダーです。また、中日本・西日本管内の対象SA・PAではアクリルスタンド、アクリルキーホルダーの他にもオリジナルグッズの販売を予定しています。詳細は各社のHPをご確認ください。

【中日本URL】https://sapa.c-nexco.co.jp/topics?id=5212

【西日本URL】https://www.w-holdings.co.jp/events/013668.html

キャンペーン開催期間中の販売になりますので、ぜひこの機会にお買い求めください。

▲アクリルスタンド（税込1,850円）▲アクリルキーホルダー（税込1,650円）

※画像はイメージです。実物と異なる場合があります。

※販売箇所は特設サイトをご確認ください。

４.『Pokemon HOME』で記念メダルをプレゼント（全9箇所）

対象のSA・PAにて、スマートフォン版『Pokemon HOME』で記念メダルが受け取れます。各地区（東日本・中日本・西日本）によってデザインが異なり、メダルの中心には受け取るSA・PA名が入ります。スマートフォンでも旅の記念となるメダルを集めて楽しんでください。

※画像はイメージです。実物と異なる場合があります。

※記念メダルの受け取り場所や受け取り方法は特設サイトをご確認ください。

■スタンプラリーに関するお問い合わせ先

「ポケモン サービスエリアのたび スタンプラリー」事務局 （株）角川アスキー総合研究所内

TEL：03-5840-7844

E-mail：highway-stamprally@lab-kadokawa.com

（受付期間：2026年6月16日（火）～2026年10月31日（土）10時～17時）

■ポケモン30周年について

ポケモンは、1996年2月27日（火）に『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから30周年を迎えました。

特別な1年をより楽しんでいただくために、ピックアップしたテーマに沿って様々な企画を展開しております。次のテーマは「でかける」です。ぜひ、ポケモン30周年をお楽しみください。

公式サイト：https://www.pokemon.co.jp/30th/

■『Pokemon HOME』について

『ポケットモンスター』シリーズや『Pokemon GO』で仲間にしたポケモンたちを預けたり、他のソフトへ連れて行ったり、世界中の人と交換したりすることができる、Nintendo Switch・スマートフォン向けに配信中のポケモンのクラウドサービスです。

公式サイト：https://www.pokemon.co.jp/ex/pokemonhome/ja/

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

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