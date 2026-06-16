【万平ホテル】アルプス館90周年記念企画可憐なすずらんが美しく映える、歴史と自然が織りなす味「アルプス館90周年記念パフェ」を発売

万平ホテルで長く愛されてきた味をベースに、ホテルを象徴するモチーフを取り入れ、レトロなグラスに盛り付けました。トップには、チョコレートで作られた可憐なすずらんを、抹茶のスポンジケーキの上に飾り付け、美しく苔むした中庭を表現。その下には、アルプス館の館内各所に飾られているステンドグラスに見立てたフルーツジュレ、そして、昭和初期から万平ホテルで親しまれてきたフランボワーズのムースが層をなします。さらに最下層に、ロイヤルミルクティーのチョコクランチを入れて仕上げました。爽やかなフルーツから、甘酸っぱさが際立つフランボワーズ、芳醇な香りが広がるザクザク食感のクランブルと、食べ進めるごとに多彩な味わいと食感の変化をお楽しみいただけます。また、ご提供するお皿にはホテルを象徴するすずらんを模した「レトロすずらん柄」を採用。大正時代から昭和10年代まで使用されていた食器の意匠を復刻したもので、同柄はフェイラーとのコラボレーションハンカチにも用いられています。パフェとともに、万平ホテルが受け継ぐ歴史とデザインをお楽しみください。万平ホテルに流れる歴史と、軽井沢の穏やかな自然にインスピレーションを受けた、こだわりが詰まった一品です。記念企画でのみ味わえる特別なパフェを、ぜひご賞味ください。