こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
石川県と甲南女子大学が就職支援協定を締結 ― 石川県でのU・Iターン就職を促進へ ―
甲南⼥⼦⼤学（兵庫県神⼾市東灘区）は、学⽣の石川県内企業へのUIターンの就職⽀援について、相互に連携・協⼒をして取り組み、⼈材の育成・確保を⽬的とした「就職⽀援協定」を、石川県と2026年6⽉19⽇（金）に締結します。
甲南⼥⼦⼤学では、これまでに8府県（兵庫県、愛媛県、⾹川県、岡⼭県、京都府、福岡県、高知県、徳島県）との就職⽀援協定を結び、各府県の企業情報の提供や、⾏政と連携して学内イベントの実施などを⾏い、さまざまなエリアへの就職活動をサポートしています。
石川出⾝者のUターン就職の⽀援だけでなく、石川県外出⾝者が石川県にIターン就職することへの⽀援・促進も⾏います。
【主な連携・協⼒事項】
（1） 学生に対する県内企業の情報、各種イベント等の周知に関すること。
（2） 学生に対する県内企業のインターンシップ受け入れ支援に関すること。
（3） 学内で行う就職セミナー及び合同企業説明会等の開催に関すること。
（4） 保証人向けの就職セミナーの開催に関すること。
（5） 学生のUIターン就職に係る情報交換及び実績把握に関すること。
（6） その他、学生のUIターン就職の促進に関すること。
▼本件に関する問い合わせ先
甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課 (広報部門)
住所：〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL：078-413-3130
メール：koho@konan-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
石川出⾝者のUターン就職の⽀援だけでなく、石川県外出⾝者が石川県にIターン就職することへの⽀援・促進も⾏います。
【主な連携・協⼒事項】
（1） 学生に対する県内企業の情報、各種イベント等の周知に関すること。
（2） 学生に対する県内企業のインターンシップ受け入れ支援に関すること。
（3） 学内で行う就職セミナー及び合同企業説明会等の開催に関すること。
（4） 保証人向けの就職セミナーの開催に関すること。
（5） 学生のUIターン就職に係る情報交換及び実績把握に関すること。
（6） その他、学生のUIターン就職の促進に関すること。
▼本件に関する問い合わせ先
甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課 (広報部門)
住所：〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL：078-413-3130
メール：koho@konan-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/