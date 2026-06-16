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【日本の大学入試に「タイパ」革命】獨協大学2027年度より 「イブニング入試」 新規導入〜 全国13会場で夕方から試験開始、本学「全学科統一入試」との同日併願も可能 〜
獨協大学（埼玉県草加市、学長：前沢浩子 まえざわ・ひろこ）は、近年の受験生の負担軽減や、効率性を重視するタイパ（タイムパフォーマンス）志向に応えるため、2027年度入試（2027年2月1日実施）より、夕方の時間帯に試験を行う「イブニング入試」を新規導入いたします。
■ 「イブニング入試」導入の3つの意図
本学第一志望者の「2月１日（月） W受験」による受験機会の創出 2月1日（月）14:40から実施している本学の一般入試「全学科統一前期」と「イブニング入試」を併願することも可能。17:10からの選択科目は1回の試験で両方の判定に使用されます。受験生は最少の試験回数で、複数の判定チャンスを得ることができます。
受験機会の最大化と移動・宿泊費の削減 「イブニング入試」は夕方からの獨協大学受験を可能にします。受験生はこれまでにない画期的なタイムスケジュールを選択できるようになるため、毎年、多くの大学の入試実施日となる入試激戦日2月1日に、諦めずに挑戦できます。これにより受験機会の最大化とともに、地方受験生の滞在日数短縮、保護者の経済的負担軽減にもつながります。
会場戦略：新宿・東京・名古屋（新設）を含む全国13会場展開 イブニング入試は13会場全てで受験可能です。東京駅直結の「東京会場」や「新宿会場」、そして2027年度より新設する「名古屋会場」など、アクセス抜群の会場で試験を受けることができます。
＜試験科目＞ 共通テスト英語※ + 選択科目
■ 2月1日（月）試験当日のタイムスケジュール
入試制度名集合1時限目（15:00-16:00）2時限目（17:10-18:10）全学科統一前期14:40英語選択科目（国・地歴・公民・数）イブニング入試16:50------選択科目（国・地歴・公民・数）
※イブニング入試の「英語」は共通テストの成績を利用するため、当日の筆記試験は選択科目1科目のみとなります。
▼本件に関する問い合わせ先
獨協大学入試部入試課
住所：埼玉県草加市学園町1-1
TEL：048-946-1904
FAX：048-943-1320
メール：nkouhou@stf.dokkyo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
■ 「イブニング入試」導入の3つの意図
本学第一志望者の「2月１日（月） W受験」による受験機会の創出 2月1日（月）14:40から実施している本学の一般入試「全学科統一前期」と「イブニング入試」を併願することも可能。17:10からの選択科目は1回の試験で両方の判定に使用されます。受験生は最少の試験回数で、複数の判定チャンスを得ることができます。
会場戦略：新宿・東京・名古屋（新設）を含む全国13会場展開 イブニング入試は13会場全てで受験可能です。東京駅直結の「東京会場」や「新宿会場」、そして2027年度より新設する「名古屋会場」など、アクセス抜群の会場で試験を受けることができます。
＜試験科目＞ 共通テスト英語※ + 選択科目
■ 2月1日（月）試験当日のタイムスケジュール
入試制度名集合1時限目（15:00-16:00）2時限目（17:10-18:10）全学科統一前期14:40英語選択科目（国・地歴・公民・数）イブニング入試16:50------選択科目（国・地歴・公民・数）
※イブニング入試の「英語」は共通テストの成績を利用するため、当日の筆記試験は選択科目1科目のみとなります。
▼本件に関する問い合わせ先
獨協大学入試部入試課
住所：埼玉県草加市学園町1-1
TEL：048-946-1904
FAX：048-943-1320
メール：nkouhou@stf.dokkyo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/