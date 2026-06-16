亀の井ホテル 玄界灘 7/1（水）北九州市初のオールインクルーシブホテルへ変わります





亀の井ホテル 玄界灘（所在地：福岡県北九州市、支配人：江島 敦、以下当ホテル）は、2026年7月1日（水）より、宿泊料金に夕朝食やアルコールを含むドリンク、各種アクティビティなど滞在中の利用料金を含む「オールインクルーシブホテル」へ生まれ変わります。食事スタイルも従来の会席形式から、注文ごとに出来立てを提供する“オーダービュッフェ”形式へ刷新。オールインクルーシブならではの料金を気にせずご滞在いただける自由度と上質な食体験を融合したホテルステイを提供いたします。

当ホテルは玄界灘の高台に位置し、大パノラマと夕景が主役の、海に突き出した岬の絶景ホテルです。その景色とともにより充実した滞在体験を提供いたします。食事は国内屈指の漁場玄界灘で獲れる新鮮な魚介や、九州各地の野菜やお肉など最適な状態で味わっていただけるよう、ライブキッチンでご注文いただいた料理を出来立てで提供する“オーダービュッフェ”形式を採用いたします。





夕食では、玄界灘で獲れたその時季ならではの新鮮な魚介を厳選し、素材本来の旨みや食感を活かした海鮮料理を提供。玄界灘産の海藻「アカモク」の豊かな磯の香りと西洋わさびを合わせたソースを添え、魚介の味わいを引き立てます。また、やわらかい肉質の博多和牛を使用したメニューなど、九州の食材を活かした多彩な料理もご堪能ください。さらに、ワインや日本酒、焼酎など九州の地酒を豊富に取り揃え、料理とのペアリングを自由にお楽しみいただけます。





朝食ではじっくりと卵液を染み込ませ、中はふんわり、外は香ばしく焼き上げたフレンチトーストを出来立てならではの味わいでお楽しみいただけます。なめらかな口当たりと芳醇な香りが広がる、看板メニューです。また、丁寧に出汁をきかせた出汁巻き卵は、口に入れた瞬間に広がる出汁の旨みがやさしく味わいを引き立てます。朝の海を眺めながら、ゆったりとした朝食時間をご堪能ください。





加えて、卓球・ダーツ・ビリヤードのほか、ご家族やご友人同士で気軽に楽しめるアクティビティも新たに導入します。さらに、1階ロビーラウンジではアルコールを含むドリンクやおつまみ、スナックをご用意。館内での過ごし方の選択肢が広がり、滞在スタイルに合わせて思い思いの時間お楽しみいただけます。

当ホテルは北九州市初のオールインクルーシブホテルとして、玄界灘エリアの豊富な食材を活かし、滞在そのものが思い出となるようなホテルステイをお届けいたします。

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オールインクルーシブの過ごし方

■チェックイン前後はラウンジやアクティビティで自由に

チェックイン前後の時間もロビーラウンジや館内アクティビティをご利用いただけます。ロビーラウンジでは、アルコールを含むドリンクやおつまみ、スナックをご用意。玄界灘を望む景色とともにくつろいだり、旅の計画を立てたりと思い思いの時間をお過ごしいただけます。また、卓球・ダーツ・ビリヤードやボードゲームなどのアクティビティも新たに導入。追加料金を気にすることなく到着後からオールインクルーシブならではの滞在をお楽しみいただけます。

＜利用時間＞

ロビーラウンジ：7:00～22:00 ※アルコール提供は14:00～22:00まで

アクティビティ：8:00～22:00 ※最終受付21:30





■ 夕食は九州の食材を使用した料理をお好きなだけ堪能

夕食は、ライブキッチンで注文するオーダービュッフェスタイル。玄界灘で獲れる新鮮な魚介や博多和牛など、九州の食材を使用した料理を出来立てでご提供いたします。「鮮魚のクリュ」はフランス語で“生”を意味する料理で、新鮮な魚介にアカモクと西洋わさびを合わせたソースを添えた一品。豊かな磯の香りと爽やかな風味が魚介の旨みを引き立てます。ワインや日本酒、焼酎などのドリンクも九州産を豊富に取り揃え、玄界灘に沈む夕日を眺めながら、お好みの料理とのペアリングもお楽しみください。





■夕食後は絶景を眺めながら温泉で癒しの時間を

夕食後は、玄界灘を望む温泉へ。保湿効果の高い天然温泉はじんわりと体を温め、旅の疲れを癒します。開放感あふれる絶景を眺めながら贅沢な湯浴み時間をお過ごしください。湯上がり後は、ロビーラウンジでドリンクを片手にくつろぎのひとときを。さらに21：00からは、亀の井ホテル名物の「夜鳴き担々麺」をご用意。一日の締めくくりに小腹を満たしながらゆったりとした夜をお過ごしいただけます。





■朝食も出来立ての味わいを海景色とともに

朝は、水平線まで広がる海の景色を眺めながら出来立ての料理をオーダービュッフェでお楽しみいただけます。ライブキッチンでは、長時間卵液に漬け込み外は香ばしく中はとろけるような口当たりに仕上げたフレンチトーストをご提供。厚切りベーコンを添えることで、甘みと塩味のバランスも楽しめる一品です。また、出汁をきかせてふんわりと焼き上げた出汁巻き卵もご用意します。出来立てならではの香りや食感とともに、ゆったりとした朝食時間をお過ごしください。





【亀の井ホテル 玄界灘】＊7月1日（水）より亀の井ホテル 玄界灘 オールインクルーシブホテル





玄界灘を望む岬に位置しオーシャンビューの客室を備えた景観が自慢の温泉ホテル。館内のレストランや温泉からも海を一望でき、滞在のあらゆるシーンで雄大な景観を楽しめる。開放感あふれる温泉では、時間帯ごとに移ろう海の表情とともに、ゆったりとしたひとときを提供。朝日や夕日など自然が織りなす絶景を満喫できるほか、周辺観光の拠点としても利用しやすい立地が魅力。

住所：〒808-0123 福岡県北九州市若松区大字有毛2829

TEL：093-741-1335／FAX：093-741-1337

チェックイン：15時／チェックアウト：10時

総客室数：50室

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/genkainada/

【亀の井ホテル】





「出逢いをつむぎ、すべての人をこころ豊かに」。

亀の井ホテルは、1911年（明治44年）に「日本の観光の父」と称される油屋熊八が創業した亀の井旅館をルーツとする温泉ホテルブランドです。100年以上にわたり受け継がれてきたおもてなしの精神のもと、温泉、食、自然、文化など、その土地ならではの魅力と出逢える宿として全国に展開しています。2022年7月に新たなホテルブランドとして誕生し、現在は全国40施設を展開。ひとつひとつの出逢いを大切に、心豊かに過ごせるひとときをお届けしています。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp