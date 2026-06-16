高剪断式インラインミキサーの世界市場2026年、グローバル市場規模（実験室用、産業用）・分析レポートを発表
2026年6月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「高剪断式インラインミキサーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、高剪断式インラインミキサーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
高剪断式インラインミキサー市場は、2024年に1億1500万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には1億6400万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.2％と見込まれており、化学、食品、医薬品、化粧品産業における高度な混合技術への需要拡大を背景に堅調な成長が期待されています。
高剪断式インラインミキサーは、均質化、分散、乳化、粒子径低減などを目的として使用される連続式混合装置です。原料は装置の入口からせん断ゾーンへ供給され、高速回転するローターとステーターによって強力なせん断力が発生し、混合・分散・乳化が行われます。
従来のバッチ式混合装置と比較すると、連続処理が可能であり、短時間で均一な混合結果を得られることが大きな特徴です。また、原料の分散効率が高く、製品歩留まり向上や原料ロス削減にも貢献しています。そのため、多くの製造業において生産効率向上を実現する重要な設備として導入が進んでいます。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える主な要因は、製造業における生産効率向上への需要です。食品、医薬品、化粧品、化学製品などの製造工程では、品質の均一化と生産性向上が重要な課題となっており、高剪断式インラインミキサーへの需要が拡大しています。
また、製品品質に対する要求水準の上昇も市場成長を後押ししています。より細かい粒子分散や均一な乳化が求められる製品が増加しており、高性能な混合技術の重要性が高まっています。
さらに、自動化生産ラインへの移行が進む中で、連続処理に対応可能な設備への需要が増加しています。インライン方式は工程の自動化や省人化を実現しやすいため、多くの企業が導入を進めています。
市場では高効率化、省エネルギー化、自動制御化、衛生性向上が主要な技術開発テーマとなっており、より高度な混合性能を実現する製品開発が進められています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、実験室用と産業用の2種類に分類されています。
実験室仕様は研究開発や試験生産用途で利用されており、新製品開発や処方設計のための小規模混合試験に活用されています。
産業仕様は大規模な商業生産向け設備であり、高い処理能力と連続運転性能を備えています。食品、医薬品、化学製品などの大量生産工程において幅広く採用されています。
用途別では、接着剤、化学製品、化粧品、食品、医薬品、プラスチック産業、その他用途に分類されています。
接着剤分野では均一な配合や粒子分散が求められています。化学分野では乳化や均質化工程に利用されています。化粧品分野ではクリームやローションなどの高品質製品製造に活用されています。食品分野ではソース、飲料、乳製品などの製造工程で利用されています。医薬品分野では品質管理基準への対応が求められるため、高性能な混合設備への需要が高くなっています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「高剪断式インラインミキサーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、高剪断式インラインミキサーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
高剪断式インラインミキサー市場は、2024年に1億1500万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には1億6400万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.2％と見込まれており、化学、食品、医薬品、化粧品産業における高度な混合技術への需要拡大を背景に堅調な成長が期待されています。
高剪断式インラインミキサーは、均質化、分散、乳化、粒子径低減などを目的として使用される連続式混合装置です。原料は装置の入口からせん断ゾーンへ供給され、高速回転するローターとステーターによって強力なせん断力が発生し、混合・分散・乳化が行われます。
従来のバッチ式混合装置と比較すると、連続処理が可能であり、短時間で均一な混合結果を得られることが大きな特徴です。また、原料の分散効率が高く、製品歩留まり向上や原料ロス削減にも貢献しています。そのため、多くの製造業において生産効率向上を実現する重要な設備として導入が進んでいます。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える主な要因は、製造業における生産効率向上への需要です。食品、医薬品、化粧品、化学製品などの製造工程では、品質の均一化と生産性向上が重要な課題となっており、高剪断式インラインミキサーへの需要が拡大しています。
また、製品品質に対する要求水準の上昇も市場成長を後押ししています。より細かい粒子分散や均一な乳化が求められる製品が増加しており、高性能な混合技術の重要性が高まっています。
さらに、自動化生産ラインへの移行が進む中で、連続処理に対応可能な設備への需要が増加しています。インライン方式は工程の自動化や省人化を実現しやすいため、多くの企業が導入を進めています。
市場では高効率化、省エネルギー化、自動制御化、衛生性向上が主要な技術開発テーマとなっており、より高度な混合性能を実現する製品開発が進められています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、実験室用と産業用の2種類に分類されています。
実験室仕様は研究開発や試験生産用途で利用されており、新製品開発や処方設計のための小規模混合試験に活用されています。
産業仕様は大規模な商業生産向け設備であり、高い処理能力と連続運転性能を備えています。食品、医薬品、化学製品などの大量生産工程において幅広く採用されています。
用途別では、接着剤、化学製品、化粧品、食品、医薬品、プラスチック産業、その他用途に分類されています。
接着剤分野では均一な配合や粒子分散が求められています。化学分野では乳化や均質化工程に利用されています。化粧品分野ではクリームやローションなどの高品質製品製造に活用されています。食品分野ではソース、飲料、乳製品などの製造工程で利用されています。医薬品分野では品質管理基準への対応が求められるため、高性能な混合設備への需要が高くなっています。