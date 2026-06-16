





東海酒造株式会社（本社：愛知県愛西市）が製造・販売する愛知県限定ウイスキー「尾張」シリーズが、イギリスで開催された世界で最も権威ある酒類品評会の一つ「インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション（IWSC）2026」において、出品した全銘柄でメダルを獲得いたしました。

昨年に続く連続受賞に加え、審査員から極めて高い評価をいただき、前回からさらなる品質向上を証明する結果となりました。

こうした世界という舞台で評価をいただけたことは、私たちにとって大きな励みとなりました。

しかし、私たちが何よりも大切にしたいのは、特別な日に飾るお酒ではなく、地元の皆様の日常に寄り添うお酒であり続けることです。

世界が認めたこの味わいを、ぜひ皆様の晩酌のひとときにも取り入れていただければ幸いです。

■世界が認めた尾張ウイスキー

IWSCは1969年に創設された、世界で最も歴史と権威のある酒類品評会です。

世界90カ国以上から集まる数千点の銘柄に対し、250名の業界専門家が厳格なブラインドテイスティング審査を行います。

今回、「尾張」シリーズは激戦の審査を勝ち抜き、以下の通り評価されました。







【受賞結果】

尾張ウイスキー ハイクラスモルト：銀賞（92点）

尾張ウイスキー ロイヤルモルト：銀賞（91点）

尾張ウイスキー エクスバーボン：銀賞（90点）

尾張ウイスキー ミズナラカスク：銅賞（89点）

■愛知で味わう、ささやかな贅沢

私たちは「世界品質を地方から」という信念のもと、愛知県内での限定販売を続けています。

全国各地へ広げることよりも、まずは地元の皆様に「近所のお酒屋さんに、世界で認められたウイスキーがある」という楽しみを感じていただきたいからです。

「尾張」シリーズの各銘柄には、それぞれに異なる個性があります。

その日の気分やシーンに合わせて、ぜひお好みの飲み方を見つけてみてください。

ハイクラスモルト：華やかな香りを直球で

まずは「ストレート」で素材の個性を堪能してください。

「ロック」や「ハイボール」にすれば、フルーティーな余韻がより軽快に広がります。

ロイヤルモルト：深みを味わう、贅沢な余韻

濃厚な旨味を余すことなく味わえる「ストレート」がおすすめ。

「ロック」ならスモーキーな香りが際立ち、重厚な時間を演出します。

エクスバーボン：濃厚な甘みとコクを堪能

バニラやキャラメルのような甘みを引き立てる「ハーフロック」がおすすめ。

樽由来のコクと、ほのかなスモーキーさの調和をお楽しみください。

ミズナラカスク：大自然の香りを楽しむ

「水割り」や「ハイボール」なら、爽やかな香りがより繊細に広がります。

ゆっくりと味わう「ロック」では、上品でウッディーな余韻が楽しめます。

ふとした日常のひとときが、少しだけ豊かになる。

そんな「愛知の暮らしの隣にあるウイスキー」でありたいと思っています。

■小さくても、丁寧に

私たちは国内最小規模のウイスキー造りを行っております。

だからこそ、一瓶に対して注ぐ熱量はどこにも負けない自負があります。

今回の受賞は、私たちが地道に続けてきた「丁寧なものづくり」が世界にも通じたのだと、誇らしく感じております。

これからも愛知県限定というスタイルは変わりません。

皆様に長く愛していただけるウイスキーを造り続けてまいります。

ぜひ、お近くの取扱店で手に取ってみてください。

■愛知でしか出会えない「世界基準」の価値

「尾張」シリーズは、誕生から一貫して「愛知県内限定販売」という信念を貫いています。

それは、「愛知に来たからこそ味わえる」「大切な人へ贈りたくなる」という、その土地に根ざした特別な価値を何よりも大切にしているからです。

今回の受賞を、地元の皆様が「私たちの街には、世界に誇れるウイスキーがある」と胸を張れるきっかけにしたい。

今後も愛知県限定というスタイルを守りながら、さらなる品質向上を目指して挑戦を続けます。

■販売エリア

愛知県内限定（酒販店、百貨店、スーパー等）

■お問い合わせ先

東海酒造株式会社 担当：森川

〒496-0911 愛知県愛西市西保町北川原23-12

TEL：0567-31-9685

Mail：info@tokaishuzo.com

HP：https://tokaishuzo.com

※ウイスキーは愛知県内限定での販売となります。

※少人数で運営しているため、お客様への返信に遅れが生じる場合がございます。そのため、マーケティング等の売り込みや営業メールは固くお断りいたします。

■取材・本プレスリリースお問い合わせ先

東海酒造株式会社 広報

Mail：pr@tokaishuzo.com

※こちらもマーケティング等の売り込みや営業メールはお断りしております。