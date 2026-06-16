日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団のOsaka Shion Wind Orchestraを有する公益社団法人大阪市音楽団(本社:大阪市住之江区/理事長:石井徹哉)は、今年も7月8日、15日、22日、29日、8月5日、12日、19日の全7日程で「たそがれコンサート」を開催いたします。

概要

開催日：7月8日～8月19日までの毎週水曜日 18:00開場／18:30開演 会場：大阪市立大阪城音楽堂 入場無料 ※事前申込不要

主催：大阪市教育委員会（事業委託先：公益社団法人 大阪市音楽団） お問い合わせ：公益社団法人 大阪市音楽団 フリーコール：0800-919-5508 （土･日･祝および8月13日・14日を除く10:00～17:30）

7月8日(水)

総合司会：覚道 沙恵子

18:30～18:50 大阪府立いちりつ高等学校、大阪府立淀商業高等学校、大阪府立都島工業高等学校、大阪府立汎愛高等学校 19:10～20:00 常翔学園高等学校

7月15日(水)

総合司会：覚道 沙恵子

18:30～18:50 大阪学芸高等学校 19:10～20:00 航空自衛隊中部航空音楽隊

7月22日(水)

総合司会：覚道 沙恵子

18:30～18:50 大阪市立梅香中学校 19:10～20:00 陸上自衛隊中部方面音楽隊･第３音楽隊

7月29日(水)

総合司会：覚道 沙恵子

18:30～18:50 大阪市立茨田中学校、大阪市立今津中学校、大阪市立淀川中学校、大阪市立新東淀中学校、大阪市立八阪中学校 19:10～20:00 Osaka Shion Wind Orchestra 混成11重奏

8月5日(水)

https://shion.jp/concert/20260729-2/

総合司会：水野 潤子

18:30～18:50 大阪市立阿倍野中学校、大阪市立大池中学校、大阪市立桜宮中学校、大阪市立昭和中学校、大阪市立高倉中学校 19:10～20:00 大阪コンサートブラス

8月12日(水)

総合司会：水野 潤子

18:30～18:50 大阪市立平野中学校、大阪市立平野北中学校 19:10～20:00 大阪府警察音楽隊

8月19日(水)

総合司会：覚道 沙恵子

18:30～18:50 大阪市立東我孫子中学校、大阪市立相生中学校、大阪市立城陽中学校、大阪市立大領中学校、大阪市立放出中学校 19:10～20:00 Osaka Shion Wind Orchestra

お問い合わせ先

https://shion.jp/concert/20260819-2/

Osaka Shion Wind Orchestra 事務局 〒559-0022 大阪市住之江区緑木1-4-138 フリーコール：0800-919-5508(土･日･祝および8月13日,14日を除く10:00～17:30)

Osaka Shion Wind Orchestra

2023年6月1日に楽団創立100周年を迎えた、日本で最も⻑い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。 1923年(大正12年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014年大阪市直営より⺠営化。2015年3月に「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。 クラシックからポピュラーまで誰もが楽しめるコンサートを展開し、各都市での演奏会や吹奏楽講習会、ＣＤ録音など、幅広い活動を通して音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。 これまでに3度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。

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本リリースに関するお問い合わせ

公益社団法人 大阪市音楽団 〒559-0022 大阪市住之江区緑木1-4-138 フリーコール：0800-919-5508(土･日･祝を除く 10:00～17:30) 広報担当：前田 E-mail：kouhou@shion.jp