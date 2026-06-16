人生100年時代を迎え、健康寿命への関心は年々高まっています。 長く生きることだけではなく、「いかに健やかに暮らすか」が重視されるようになり、暮らしの基盤となる住まいにも新たな役割が求められています。 地震や災害から家族を守ることはもちろん、毎日の疲れを癒やし、心身を整え、明日への活力を育むこと。住まいは今、単なる生活空間を超えた価値を求められるようになっています。 住宅フランチャイズチェーン「クレバリーホーム」を展開する株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役：松田芳輝）は、こうした社会の変化を受け、住まいづくりの3本柱である「強さ」「美しさ」「健やかさ」のうち、「健やかさ」の価値をさらに強化しています。 その取り組みの一つである住環境改善技術「SIASUMIN AIR（シアスミン・エア）」では、このたび酸化チタンを組み込むことで空気環境性能をさらに高めた独自技術が特許として認められました。さらに、専門医師56名を対象とした評価調査では、医師信頼意向100％、医師推奨意向100％を獲得しています。

■住まいに求められる価値は変わり始めている

住宅業界ではこれまで、耐震性能や断熱性能、省エネ性能など、「住宅そのものの性能」を高めることに力が注がれてきました。 もちろん、それらはこれからも欠かすことのできない重要な価値です。 しかし近年は、それだけではありません。 在宅時間の増加や健康意識の高まりを背景に、「どんな家に住むか」だけではなく、「その家でどのように暮らすか」にも注目が集まっています。 快適な空気環境、心地よい休息、家族との穏やかな時間。 住まいには、暮らしの質そのものを支える役割も求められるようになっています。

■クレバリーホームが大切にしてきた3つの価値

クレバリーホームは創業以来、住まいに求められる価値として「強さ」「美しさ」「健やかさ」を掲げてきました。 災害から家族を守る「強さ」。 いつまでも美しく、価値が続く「美しさ」。 そして、家族が健康的に快適に暮らせる「健やかさ」。 高い耐震性能や外壁タイルは、多くのお客様から支持されてきたクレバリーホームの象徴的な価値です。 そして今、社会の変化を受けて、同社は第三の価値である「健やかさ」をさらに高めようとしています。

■“リカバリーホーム”という考え方

人は一日の多くの時間を住まいの中で過ごします。 睡眠をとり、食事をし、家族と語らい、明日への活力を養う。 住まいは人生の土台ともいえる場所です。 だからこそクレバリーホームでは、住まいを単なる生活空間ではなく、「心身を整える場所」として捉えています。 その考え方を表現したものが、“リカバリーホーム”です。 毎日の暮らしの中で自然と心が安らぎ、自分らしく過ごせる住環境をつくること。それが、クレバリーホームが目指す住まいのあり方です。

■「健やかさ」を支えるシアスミン・エア

その考え方を具体的な形にした取り組みの一つが、「SIASUMIN AIR（シアスミン・エア）」です。 クレバリーホームでは以前から、住環境と健康との関係に着目し、より快適で心地よい空間づくりを追求してきました。 シアスミン・エアは、高品位木炭塗料をベースに開発された住環境改善技術です。 今回、酸化チタンを組み込むことで空気環境性能をさらに高めた独自技術が特許として認められました。 また、専門医師56名を対象とした評価調査では、医師信頼意向100％、医師推奨意向100％を獲得しています。 特許取得による技術的な裏付けと、医師による客観的な評価。その両方を得られたことは、クレバリーホームが目指す「健やかに暮らせる住まい」の方向性が評価された結果だと考えています。

■代表取締役 松田芳輝 コメント

「クレバリーホームはこれまで、『強さ』『美しさ』『健やかさ』という3つの価値を大切にしてきました。 その中でも近年は、健康寿命やウェルビーイングへの関心の高まりを受け、『健やかさ』の重要性がますます高ま っていると感じています。 私たちは、家を建てるだけではなく、そこで暮らすご家族の毎日を支えることも大切な使命だと考えています。 これからも住環境の可能性を追求しながら、より豊かで健やかな暮らしづくりに貢献してまいります。」

■今後の展望

クレバリーホームは今後も、「強さ」「美しさ」「健やかさ」という3つの価値を軸に住まいづくりを進化させてまいります。 特に「健やかさ」については、住環境と健康との関係に着目しながら研究・開発を進め、住まう人のより豊かな暮らしの実現に貢献してまいります。 また、住まいを通じてウェルビーイングの向上や健康的な暮らしを支え、社会課題の解決にも取り組んでまいります。

■クレバリーホームについて

クレバリーホーム』は「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」が基本性能となっています。「品質や性能に妥協することなく、コストパフォーマンスに優れた高品質の住まいを全国のお客様にお届けしたい」そんな住まいづくりへの想いが、フランチャイズシステムというカタチとなって誕生し、現在は、北は北海道から南は九州･沖縄まで、全国に1５0店舗以上の営業拠点を展開しています。 「外壁タイル」は、汚れが付着しにくく、雨で汚れが流れ落ちるセルフクリーニング機能を有するなどメンテナンス性に優れた外装材です。災害に強い「プレミアム・ハイブリッド構法」は実物大震動実験で阪神・淡路大震災の２倍の揺れでも歪みや損傷がほとんどなかったことが実証されています。また「炭」と「イオン」のチカラでマイナスイオンに満たされた室内空間をつくる『シアスミン・エア』も標準搭載しており健康面から考えた住まいにもなっています。 自分らしい暮らしは「住まいの確かな基本性能があってこそ」と考え、メンテナンス性や耐震性、健康性能など住む人のことを一番に考えたのが、クレバリー品質の住まいです。 『クレバリーホーム』は、今後も住まいづくりからご家族の“しあわせ”と“いのち”を考え、健康や安心に配慮した商品を提供してまいります。 【会社概要】 企業名 ：株式会社クレバリーホーム 代表者 ：代表取締役 松田 芳輝 本社所在地 ：千葉県君津市東坂田4丁目3番3号 4階 代表TEL ：0120-667-087 資本金 ：101,000,000円 事業内容 ：全国注文住宅フランチャイズ事業 ホームページ ：https://www.cleverlyhome.com/