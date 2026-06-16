2026年6月15日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026～2035年の予測期間を対象とした「Hydroxycarboxylic Acid Market(ヒドロキシカルボン酸市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/hydroxycarboxylic-acid-market/590642431 調査結果公表日：2026年6月15日 調査担当：SDKI Inc. 調査対象範囲：当社の分析担当者が、555社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査222件、オンライン調査333件 調査期間：2026年3月～2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Hydroxycarboxylic Acid Market(ヒドロキシカルボン酸市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Inc.による分析によると、Hydroxycarboxylic Acid Market(ヒドロキシカルボン酸市場)は、2025年には約49億米ドル、2035年には約87億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約3.7%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI Inc.によるHydroxycarboxylic Acid Market(ヒドロキシカルボン酸市場)の調査と分析によると、同市場は主に「クリーンラベル」の加工食品における天然保存料の需要拡大を背景に、成長が見込まれています。 近年、消費者は安息香酸塩やソルビン酸塩といった合成保存料を避ける傾向にあり、これを受けて食品メーカーはヒドロキシカルボン酸などの天然由来の代替成分を採用するようになっています。国際食品情報評議会（IFIC）のデータによれば、2025年時点で世界中の消費者の67%が、クリーンラベル製品を積極的に求めていると回答しています。 さらに、ケミカルピーリングやエイジングケア用スキンケア製品の急速な普及も、今後の市場成長を後押しすると予想されます。グリコール酸や乳酸は、ケミカルピーリング剤、エイジングケア美容液、角質ケア洗顔料などに広く使用されている有効成分です。

最新ニュース

当社の調査によると、Hydroxycarboxylic Acid Market(ヒドロキシカルボン酸市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： - 2026年3月、Avid Organicsは、パーソナルケア、化粧品、医薬品業界向けとなる、初の商業規模のバイオ由来グリコール酸「AviGa Bio HP70」の発売を発表しました。 - 2024年10月、Evonikはヒドロキシカルボン酸などを扱うスペシャリティケミカル工場の稼働開始を発表しました。

市場セグメンテーション

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当社のHydroxycarboxylic Acid Market(ヒドロキシカルボン酸市場)調査では、市場をアプリケーション別に基づいて、食品と飲料、パーソナルケア（化粧品）、医薬品、洗剤と水処理、パルプと紙に分割されています。予測期間中、食品と飲料セグメントが42%という主要なシェアを占めると見込まれています。これは、リンゴ酸、クエン酸、乳酸などのヒドロキシカルボン酸が、乳製品、飲料、加工食品において保存料、風味増強剤、酸味料として広く使用されているためです。乳製品や清涼飲料水への需要拡大に加え、包装食品の消費量が増加していることが、同セグメントの成長を後押ししています。

地域概要

Hydroxycarboxylic Acid Market(ヒドロキシカルボン酸市場)に関する当社の分析によると、アジア太平洋地域は、化粧品とパーソナルケア産業の急速な

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Hydroxycarboxylic Acid Market(ヒドロキシカルボン酸市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のHydroxycarboxylic Acid Market(ヒドロキシカルボン酸市場)における主要企業は以下の通りです: • DuPont • Dow • BASF • AkzoNobel • Huntsman さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Tokyo Chemical Industry (TCI) • Wako Pure Chemical (Fujifilm) • Kanto Chemical • Mitsui Chemicals • Daicel Corporation

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