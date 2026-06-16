「Base101®かんたん！す～と屋根（素屋根）」で建設業界の課題に挑戦。猛暑・長雨に負けない現場環境改善システム

株式会社丸由

滋賀県犬上郡多賀町の「株式会社 丸由（まるよし）」は、明治７年（1874年）創業の建設会社です。瓦の製造から始まった事業は時代とともに拡大し、現在は屋根工事をはじめ建築、リフォーム、不動産業など、地域の「住まい」と「暮らし」を多角的に支える事業を展開しています。





近年、建設業界が抱える深刻な課題として挙げられるのが、慢性的な人材不足、過酷な労働環境、天候による工期の遅延です。屋根工事を担う同社では、特に猛暑や長雨による現場環境の改善が長年の課題であり、「この状況をなんとかしたい」と試行錯誤を重ね、商品開発に取り組んできました。





そして、構想から約１年半を経て完成したのが、屋根工事の現場に簡単に設置できる素屋根（すやね）システム「Base101® かんたん！す～と屋根」（素屋根）」です。

単なる商品開発ではなく、その根底にあるのは業界の課題解決に挑む想い。「現場の環境改善が、会社の未来を変える」と発信する同社の代表取締役社長、岸邉由朗さんに、その想いをうかがいました。















●現場の環境改善が、会社の未来を変える。暑い日も雨の日も快適に仕事ができる素屋根システム『Base101® かんたん！す～と屋根』（素屋根）』開発





・・・この商品を開発しようと思われたきかっけを教えてください。





近年の気候変動の影響は、建築現場、特に屋根工事の現場では大きな課題になっています。夏は40℃近い酷暑日が続いて熱中症リスクが高まり、さらに長雨で作業の中断や工期延期もやむを得ない状況です。

特に、雨が降った時は、雨漏りを防ぐために現場をシートで養生する必要があり、その労力と時間も本来の作業の妨げになっています。こうした過酷な環境に加えて、私たちのような外仕事は、日曜祝日がなく、これでは働く人も集まらないだろうと自身の体験として実感しています。こうした状況を改善し、福利厚生の充実した会社にしたいという思いがあり、休日を確保するためには、これしかないだろうと考えたのがきっかけです。





・・・『Base101® かんたん！す～と屋根』（素屋根）』は、どのような商品ですか？





これは、屋根工事の際に設置する仮設足場を活用し、作業現場に日よけ・雨よけ用シートを張って簡単に素屋根（すやね）を作ることができるシステムです。「素屋根」とは、工事中の建物を雨から守るために覆う仮設の屋根で、社寺仏閣など文化財建築物などの修復工事で用いられるものですが、一般住宅用のものはありません。

弊社が開発した『Base101 かんたん！す～と屋根（素屋根）®』があれば、過酷な環境で働く作業者の負担を軽減し、安全を守ることができ、作業効率のアップと工期の安定化が実現できます。これまでの施工現場の課題解決に貢献できるシステムです。

























●構想から１年半、理想の実現に向けて試行錯誤を繰り返す日々。支えになったのは自身のモットー「101」の精神





・・・開発中、どのような苦労がありましたか？





イメージするのは簡単でも、具体的に形にすると難題が出てくる、その繰り返しでした。理想は、低価格、設置と撤去が簡単、軽くて扱いやすいもの。当初は軽さを重視して、例えばドーム球場の屋根のイメージで、空気で膨らむアーチ状のものを目指しました。そこから１年半ほどかけて、アドバルーン関係、テントを扱うところ、空気で膨らます遊具などのメーカーさんを探しては訪ね、相談と試作を繰り返すものの、完成度や予算面で断念することが続きました。

「実現は難しいのか」、「そもそもこの価格帯でも欲しいという人がいるのか」と悩みましたが、考えていても進まないので、一度、どのような要望があるのか展示会に出て声を聞いてみようと思い、東京と大阪の展示会に出展することにしたんです。





・・・業界の方々の反応はいかがでしたか？





私自身は雨の日でも仕事がしたい、外仕事をしている人なら同じはずだという思いがありました。すると、「そういうものがあったら欲しい」「電気をつけて夜間の工事にも使いたい」という声を多く聞き、やはりニーズはあると感じました。

しかし、一方では、これまで開発した商品は多少の困難があっても最終的には商品化できたのに、今回はなかなかスムーズに進まない状況だったので、やはり諦めたほうがいいのかなと考えることもありました。けれど当初の強い想いがあるので、「ここでやめたらあかん」と思いまして。無理だと思ってもすぐに諦めず、頭を働かして考えることが大事ですから。

実は、商品名にある「Base101」は、私自身の子どもの頃からのモットーなんです。100点を目指していては人と同じ、もう一つ上を目標にするという信念です。開発中はあまりにも心が折れることが多かったので、自らを鼓舞するつもりでモットーを商品名に入れました。

























●理想よりも現実的な可能性を重視。完成した素屋根システムは、日差しを遮り、雨の日は棟の部材と隙間シートを取り付けて対応可能





・・・あきらめずに開発を続け、ついに完成したのですね。





当初イメージした、空気で膨らむ軽いアーチ型の素屋根ができれば、見栄えもよく、宣伝にもなります。けれど実際には商品化は難しかった。理想はあるけれど、実現可能な方法でいこうと、軽いパイプのフレームにシートをかぶせる構造のものに軌道修正し、開発を進めてみるとスムーズに進むようになり、完成させることができました。

商品は屋根全体をカバーする大屋根用と、その半分のサイズの庇（ひさし）用があります。専用金具とシート一式がセットになっており、大屋根用が１セットあれば、庇用としても使用可能です。

既存の足場上部に設置できる軽量設計で、組立も撤去も、シートの開閉も簡単なので作業者の負担になりません。すでに自社の現場で導入しており、職人は自分たちでシートを張って仕事をしています。





・・・雨よけ時の使用には、どのような工夫が施されていますか？





雨天時は、素屋根の上部に棟用部材を取り付け、シートの隙間には隙間専用シートを張り付けることで雨よけの仕様になります。隙間専用シートはマジックテープ式になっているので、付け外しが簡単でありながら、隙間にしっかり装着できますので雨が漏れることはなく、安心してお使いいただけます。また、マジックテープとシートは縫製によって一体化しているので丈夫なつくりになっています。

こうした仕様の一つ一つも、試行錯誤を重ねた結果、たどりついたもっとも最適な方法です。





































●現場の環境改善と福利厚生の充実をめざし、「現場が変われば、会社が変わる」ことを発信していきたい





・・・現在は販路開拓中ということですが、反響はいかがですか？





実際に現場に関わる足場屋さん、板金屋さん、屋根屋さんなどからは、問合せや「ぜひ導入したい」という声もたくさんいただいていますが、やはり普及させていくためには、工事を請け負う工務店や建設会社の方々へのアプローチも必要だと考えています。

「夏の暑さをなんとかしたい」、「雨天時も現場を稼動させたい」という思いを持つ人は多く、当社のホームページを見つけて問合せをいただき、他県から展示場まで足を運んでくださったり、大手の瓦メーカー様からは、取引先への普及や設置方法の勉強会を開催したいというお話もいただいています。





・・・今後の展望をお聞かせください。





いま建設現場では熱中症対策が義務化されています。その対策の一つとして導入し、暑さや雨をしのげる快適な現場環境を作れるのがこのシステムです。

まだまだ「猛暑や雨の日は休めばいい」という声もありますが、これからの時代の働き方を考えれば、意識を変えていく必要がありますし、導入することで自社のイメージアップにもつながると思います。

目標は、この商品を設置することが現場のスタンダードになることです。開発のきっかけである「現場の環境改善と福利厚生の充実」をカタチにした本商品を通して、「現場が変われば、会社が変わる」ことの普及をめざします。





「かんたん！素屋根」設置動画はこちらから

展示場の動画はこちらから





Base101の遮熱性を計測致しました。Youtubeショート動画を次のURLか二次元コードからご覧いただけます。https://youtube.com/shorts/XM6WQ5DPwqc( https://youtube.com/shorts/XM6WQ5DPwqc )











■株式会社 丸由（まるよし）

代表者：代表取締役 岸邉 由朗

所在地：滋賀県犬上郡多賀町多賀1039番地

TEL ：0749-48-0119 フリーダイヤル：0120-038-119

URL ： https://maruyosi-k.com/





LINE公式：https://lin.ee/cF40n0u( https://lin.ee/cF40n0u )





Base101の資料の御請求はこちらのURLか二次元コードからお願いいたします。

資料請求はこちらからどうぞ( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKwauX68KYR6k78dNz7b9Hc9_q8M9PfpOBFA6swiPEa-uhFQ/viewform?usp=preview )

















