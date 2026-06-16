【川越プリンスホテル】世界で1つだけのマイグローブが作れる「ランチブッフェ付き 親子で野球グローブ作り教室」

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドグローブ作り体験イメージ

川越プリンスホテル（所在地：埼玉県川越市新富町1-22、総支配人：竹入学）は、2026年8月19日(水)に「ランチブッフェ付き 親子で野球グローブ作り教室」を開催します。

本企画は、西武グループの「こども応援プロジェクト」の一環として毎年開催しており、お子さまとご家族に特別な思い出と笑顔をお届けしたいという想いを込めています。

ブッフェレストラン エトワール ランチブッフェイメージ

型抜きされた素材を使用し、本格的なグローブ作りの工程を体験。親子でひもを通し、ひと針ずつ丁寧に編み上げながら、世界にひとつだけのオリジナルグローブを制作します。野球専門店「株式会社ベースマン」のスタッフが、お子さまのペースに合わせて丁寧にサポートするため、初めての方や小さなお子さまでも安心してご参加いただけます。当日は、「ハンバーグ トマトソースのチーズ焼き」や「エビフライ」などお子さまに人気のお料理に加え、「チョコレートファウンテン」などご家族でお楽しみいただけるメニューをご用意しています。親子で心弾む美味しいひとときをお届けします。完成したグローブは、夏休みの思い出としてだけでなく、親子で過ごしたかけがえのない時間を形に残す特別な記念に。

川越プリンスホテルでは、ものづくりの楽しさに触れながら、ご家族で心豊かなひとときがお過ごしいただける体験をご提供します。

「ランチブッフェ付き 親子で野球グローブ作り教室」概要

グローブイメージ

【期日】 2026年8月19日(水) ※予約開始 2026年6月17日(水) 12:00NOON

【場所】 プリンスホール(3F)

【時間】 10:00A.M.～4:00P.M. （受付9:30A.M.）

グローブ作り 10:00A.Mより / 昼食11:45A.M.より / グローブ作り再開 1:15P.M.より

【料金】 ※「ブッフェレストラン エトワール」ランチブッフェ込み

・体験 おとな1名さま \24,700

お子さま(小学生)1名さま \17,470

未就学児(4～6才) \16,300

・見学 おとな1名さま \3,900

お子さま(小学生)1名さま \2,000

未就学児(4～6才) \1,000

【持ち物】 エプロン 軍手

【協力】 株式会社ベースマン、ミズノ株式会社

【お問合せ・ご予約】 川越プリンスホテル宴会予約係

TEL：049-227-1112（直通） 10:00A.M.～5:00P.M.

詳細・ご予約はこちら :https://www.princehotels.co.jp/kawagoe/plan/etoile/lunchbuffet_2026_augustent_glove/

※中学生以上はおとな料金となります。

※グローブのサイズはおとな用、こども用からお選びいただけます。

※グローブの色は黒色のみとなります。また、グローブへの名入れは受け付けておりません。

※体験料金には、グローブ材料費(１個)、ランチブッフェ、サービス料・消費税が含まれております。

※見学料金には、ランチブッフェ、消費税が含まれております。別途、会計時にサービス料(13%)を加算させていただきます。

※ランチ会場はブッフェレストラン エトワール(9F)となります。

※参加組数に限りがございますので、定員になり次第、ご予約を締め切らせていただきます。

※上記内容はリリース時点（6月16日）の情報であり変更になる場合もございます。

※写真はイメージです。