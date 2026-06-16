4th Single 「でこぼこライフ(Special Edition)」 配信リリース記念！Aぇ! group特集のリスニングパーティーをAWAラウンジで開催

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2026年6月18日(木) 22:00～23:00の1時間に渡り、無料で誰でも参加できるオンライン空間「ラウンジ」で、Aぇ! group特集のリスニングパーティーを開催いたします。

今回のイベントは、4th Single 「でこぼこライフ(Special Edition)」の配信リリースを記念して開催されるもので、新曲はもちろん、これまでの楽曲も一挙オンエアいたします。AWAラウンジは、どなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、チャットでのユーザーとの交流など、よりお楽しみいただけます。ぜひ、Aぇ! group特集のリスニングパーティーをAWAラウンジでお楽しみください。

■Aぇ! group特集 リスニングパーティー on AWA ラウンジ 概要

開催日時：2026年6月18日(木) 22:00～23:00

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_aegroup_0618_pr

※開催が急遽キャンセルになる可能性もございます。

■Aぇ! group

2024年5月に「《A》BEGINNING」で鮮烈なCDデビューを果たし、その後も10月に2nd SG「Gotta Be」、12月にはLIVE DVD「Aぇ! group Debut Tour ～世界で1番AぇLIVE～」をリリースし、いずれもチャートで１位を独占。2025年にはグループ結成記念日である、2月18日に1st AL『D.N.A』、６月18日に3rd SG「Chameleon」をリリース。

2026年２月25日には、待望の2ndアルバム『Runway』をリリース！1st ALのセールスを大きく上回る、自己最高初週ポイント（32.1万pt）でオリコン週間アルバムランキング１位を獲得。

6月12日（金）に全国公開となったグループで初主演を務める映画「おそ松さん人類クズ化計画!!!!!?」の主題歌「でこぼこライフ」が6月17日にリリース！Aぇ! groupらしさ全開のバンドサウンドにのせて、圧倒的ポジティブなメッセージの詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソングに仕上がっており、怒涛の展開がクセになる、聴けば誰でも絶対にハイテンションになれる楽曲が誕生！

現在、2ndアルバム『Runway』を引っ提げた全国8都市30公演のアリーナツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」開催中。

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億8,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,700万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：Standardプラン（月額 税込980円 ※App Store、Google Play、コンビニ決済は税込1,080円）/ Freeプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWAラウンジブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k

■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm