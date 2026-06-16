話題の任天堂タイトル勢ぞろい！ Pokemon LEGENDS Z-A総選挙の結果発表も掲載した任天堂専門誌ニンテンドードリーム8月号発売

株式会社徳間書店

6月19日発売の8月号は、任天堂の新作・名作ゲームをた～くさん特集！

もうすぐ発売『スプラトゥーン レイダース』『Star Fox』『リズム天国 ミラクルスターズ』、それに『ヨッシーとフカシギの図鑑』を特集、そして『あつまれ どうぶつの森』は島作りの投稿作品を大紹介！

先日公開されたNintendo Directの内容もばっちりまとめました。

この6月に発売1周年を迎えたNintendo Switch 2 、そして30年前の6月に発売されたNINTENDO 64の特集もあります。

もうひとつの大きな特集は『Pokemon LEGENDS Z-A』総選挙の結果発表！ キャラクター部門とポケモン部門、それぞれTOPに輝いたのははたして…!?

特別付録は、キャラクター部門の結果を反映したデザインのクリアファイル。さらに『スプラトゥーン レイダース』『リズム天国 ミラクルスターズ』ロングポスターがついてきます。

《特別付録１》

Pokemon LEGENDS Z-A 総選挙結果発表記念 クリアファイル

A5サイズの使いやすい大きさ。カラスバ＆ペンドラーのナイスコンビがオモテ面、主人公とデウロ、彼らの相棒ポケモンが裏面にデザインされています。

《特別付録２》

B2ロングポスター スプラトゥーン レイダース＆リズム天国 ミラクルスターズ

まもなく発売の2タイトルを、横に長～いポスターにしました。

壁のちょっとした隙間にも飾れる、ちょうどいいサイズです。

※電子版に付録は付属しません

ー特集・企画ー

●Pokemon LEGENDS Z-A ニンドリ総選挙 結果発表

読者のみなさんが選んだ好きなキャラクターと好きなポケモン、気になる順位はどうなった!?

14ページの特集でたっぷりご紹介します。

みなさんから届いたコメントもたくさん掲載しています。

●本領発揮 Nintendo Switch 2

6月9日に公開された動画「Nintendo Direct 2026.6.9」で紹介された任天堂のSwitch 2 タイトルを紹介。

ここで初めて公開されたタイトルがいっぱい！

・ゼルダの伝説 時のオカリナ

・ファイアーエムブレム 万紫千紅

・ゼノブレイド ジェネシス

・Nintendo Switch Sports Resort

・DKチャレンジ ほか

●リズム天国 ミラクルスターズ 楽しい、かわいい、リズムゲームめいっぱい！

遊べば思わず体が動く、リズム感が身につく!?

気になる新作リズムゲームの内容を、プレイレポートを交えてご紹介します。

●Star Fox キミも今日から新人パイロット

プレイするのは今回が初めてな編集者が、N64版からいっぱい遊んでいるベテラン編集長に鍛えられる模様をお届けします。

●ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー マリオ＆ルイージ日本語版声優インタビュー

映画の日本語版に参加したマリオ役の宮野真守さんとルイージ役の畠中祐さんにお話をうかがいました。

お互いの演技の印象は？ 収録現場はどんな雰囲気だった？ 気になるトコロがばっちりわかります。

●スプラトゥーン レイダース すりみ連合の「奥義」だ“イカ”いぼう

このゲームで大活躍する（はずの）すりみ連合は、どんなキャラクターなの？ 『スプラトゥーン3』での活躍と合わせて紹介します。

●ヨッシーとフカシギの図鑑 いきもの調査FILE

かわいい、たまにはちょっとブキミ？ いろんな生き物の中から気になる5体をしっかりチェック。

●発売1周年 まだまだ知らない Nintendo Switch 2

あなたのSwitch 2 、もっともっと楽しくなる活用法をご紹介。

・おすそわけ通信、ゲームチャットを活用する方法。

・今持っているSwitchソフトをSwitch 2 で遊ぶと、そのままで新機能に対応しているかも？

・本体設定を使いこなす！ ほか

●発売30周年 いまにつながる NINTENDO 64

1996年の発売から30年！ NINTENDO 64には名作ゲームが本当にたくさんあります。その中から、Switchでも「NINTENDO 64 Nintendo Classics」で遊べるタイトルを中心に紹介します。

●あつまれ どうぶつの森 みんなの島づくりスペシャル

読者のみなさんからいただいた島づくりのテクニックをご紹介。あなたの島をさらにステキなレイアウトにするヒントがいっぱいです！

●はじまるよー！ ニンドリ30周年

おかげさまでニンドリは創刊30周年を迎えます。そのお知らせと、30年のあゆみをちょっとだけまとめました。

ー新作ー

●FINAL FANTASY VII REVELATION

●Pictonico!（ピクトニコ!）

●サンリオ パーティランド

ほか

ニンテンドードリーム（ニンドリ）は、任天堂専門ゲーム雑誌です。Nintendo Switchのゲーム情報を中心に、インタビューなどでより楽しむ企画をお届けします。

毎月21日ごろ発売。全国の書店、書籍・ゲーム取り扱いのある量販店や大型スーパー、アニメショップ、ネット通販などでお求めください。

電子版も販売、配信中です。

概要

Nintendo DREAM（ニンテンドードリーム） 2026年8月号

2026年6月19日発売

特別定価：1280円（10%税込）

発行：アンビット

発売：徳間書店

雑誌コード：07113‐08

https://www.ndw.jp/nd2608-387/

■Nintendo DREAM WEB■ https://www.ndw.jp/

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