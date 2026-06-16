元NMB48“グラビアシンデレラ”本郷柚巴が縦型ショートドラマ単独初主演！DMMショートオリジナルドラマ『ガールフレンド』6/16より全30話配信スタート！個性豊かなキャラクターに実力派キャストも集結

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合同会社DMM.comが運営する総合動画配信サービス「DMM TV」は、CLLENN原作の大人気コミック『ガールフレンド』（作：ひさまつえいと）を実写ショートドラマ化し、2026年6月16日（火）正午より全30話を独占で一挙配信開始いたします。

退廃の果てにたどり着くのは救いか、地獄か――。

様々な男女の歪んだ愛に翻弄される女の果てなき転落劇！

本作は、CLLENN原作の大人気コミック『ガールフレンド』（作：ひさまつえいと）を、映画『向こうの家』で「ええじゃないか とよはし映画祭」初代グランプリ他多くの賞を受賞し、ドラマ作品でも活躍する西川達郎監督によりショートドラマ化。原作は、恋人に抱く幻想をことごとく裏切られ、歪んだ愛に溺れていく主人公の姿が「痛々しくも目が離せない」と好評を得ている人気作です。

外見こそ美しいものの、自我が希薄な26歳の主人公・ハナ。恋に破れ絶望していた彼女は、優しげな男・相原に救われるが、彼の優しさの裏には異常な束縛が隠されていた。暴力的な快楽で支配するエリートサラリーマン、狂気を秘めた老紳士……。自信のなさゆえに他者に依存するハナの前に次々と現れる男女に翻弄されながら辿り着く先に、幸せはあるのか－－？

歪んだ恋愛に身を委ねて落ちていく主人公・ハナを演じるのは、元NMB48の本郷柚巴。「ヤングマガジン」「FRIDAY」など数々の雑誌で表紙を飾り、“グラビアシンデレラ”として絶大な人気を誇る本郷が、ショートドラマ単独初主演として体当たりで難役に挑みます。

ハナを狂わせる個性豊かなキャラクターたちには実力派キャストが集結。優しさから一転しハナを縛り付ける相原役に福吉大雅、エリートの顔の裏にサディスティックな欲望を持つ筧役に白戸達也、狂気の老紳士・乙部役に畠山真弥、ハナが最後にすがる青年・聡太役に佐藤優太が名を連ねます。

さらに、唯一ハナが「姉のような存在」と信じながら背徳的な関係へと堕ちていく美しきストリートミュージシャン・ジュダ役はNetflix『地面師たち』など話題作への出演が続く“無敵のグラドル”高崎かなみ。

様々な男女に翻弄される一人の女性の哀しき転落劇を、ぜひ「DMM TV」のイッキ見でお楽しみくださ

い。

体当たりで難役に挑んだ主演の本郷柚巴、ハナを狂わせるジュダ役の高崎かなみをはじめ、

原作・ひさまつえいと、監督・西川達郎からもコメントが到着!

【キャストコメント全文】

【主演・ハナ 役：本郷柚巴】

最初このお話をいただいた時、本当に私でいいのかな？という不安がありましたが、やるなら全力で取り組みたいと思い出演を決めさせていただきました。

ハナは毎話不幸の連続で、私自身役作りするにあたって、とにかく周りの方と仲良くなりすぎないように、一人でいる時間をなるべく作るように心がけていたのを覚えています。

初挑戦のシーンも沢山あってすごく苦戦しましたが自分なりに精一杯頑張らせていただいたので沢山の方に見てもらえると嬉しいです！

よろしくお願いします！

【ジュダ 役：高崎かなみ】

ジュダ役を演じさせて頂きました、高崎かなみです。

ジュダは女性ストリートミュージシャンで、明るくて強くて勇ましい姿が印象的ですが、今回初めてこのようなカッコいい女性を演じさせていただくにあたって、私の高い声が邪魔になってしまうのではないかという不安がありました。なので撮影する時は声を普段より低めに出し、さらにジュダの陽気な明るさを出すよう意識して挑みました。

今回私は人生で初めてタバコを吸う演技にチャレンジしたのですが、タバコを吸う仕草が全く分からず、現場でスタッフさんに教えて頂きながら頑張ってみたので、そちらにも注目していただきたいです。

そしてなんともう一つ、人生で初めてのキスシーンにもチャレンジしました。主演の柚巴ちゃんも初めてだったみたいで、お互いとても緊張しながらも、一つ一つ見せ方や角度などを工夫して頑張って撮影しました。

終始ドキドキハラハラが止まらない「ガールフレンド」皆様是非ご覧ください！

【原作：ひさまつえいと】

ショートドラマ版【ガールフレンド】封切りおめでとうございます！

お話を頂いたときは映像化できる内容の漫画だっただろうか…！？と驚きましたが、とても面白くて一気に最後まで追いかけたくなる素敵な作品にしていただけて感動いたしました。

どの登場人物も難しいキャラクターで各話の内容もハードなものでしたが、監督や役者さんたち、スタッフの皆様のお力にひたすら圧倒される仕上がりでしたので、はやくたくさんの方に体感していただきたいです。

漫画版もありますのでどちらも合わせてお楽しみください！

【監督・脚本：西川達郎】

原作を読んだ時、愛される事で幸せになりたいと願いながらも、偽りと裏切りの連鎖でどんどん不幸になっていく主人公の姿に、ほとんどホラーに近い恐怖を感じました。

そんな戦慄の物語をショートドラマならではのスピード感をもって描くとともに、徐々に闇落ちして歪んでいく主人公を、縦型の画面を目一杯使って表現しました。

深層心理で人はホラーを、実は癒しの為にこそ観るといいます。本作もまた、観終わった後に不思議とエネルギーを感じられる作品となっています。本作に携わった全てのスタッフキャストの奮闘に大変感謝をしています。ぜひ戦慄の”ラブホラー”をお楽しみください。

◆作品概要

【タイトル】ガールフレンド

【配信日時】2026年6月16日（火）正午 12:00～ DMM TVにて全30話独占一挙配信

【視聴URL】https://tv.dmm.com/shorts/detail/?season=n775ycod64godu97kwth9xj11

【出演】本郷柚巴／福吉大雅／白戸達也／高崎かなみ／畠山真弥／佐藤優太

【原作】ひさまつえいと『ガールフレンド』（CLLENN）

【監督・脚本】西川達郎

【制作プロダクション】合同会社キノママ

【あらすじ】

外見こそ美しいものの、自我が希薄な26歳の女の子・ハナ。恋人に抱く幻想は、ことごとく裏切られ、そのたびに心の傷を深めてきた。そんな彼女の心のブラックホールに引き寄せられるように、今日もまた『運命の出会い』を装った『不幸』が近づいてくる。自信のなさゆえに、他者に依存し、恋に溺れる。そんな一人の女性が様々な男女に翻弄され、地獄へ堕ちてゆく姿をスタイリッシュに描いた恋愛オムニバスシリーズ。退廃の果てに、たどりつく「幸せ」はあるのだろうか――。

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※番組の視聴にはDMMプレミアム会員（月額550円（税込）/App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込））への登録が必要となります

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月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は3年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,600作品、エンタメを含む21万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信された新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間：2023~2025年12月1日~19日／(株)コミュニケーション科学研究所調べ

※4 2026年4月時点

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■合同会社DMM.comについて

会員数6,012万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

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