7月は亀梨和也が担当！ 「アーティスト・プロデュース　スーパー・エディション」

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作するFMラジオ番組「アーティスト・プロデュース スーパー・エディション」2026年7月は亀梨和也が担当します。

【2026年7月は１stアルバム「WAVE」をリリースする亀梨和也が担当！】

ミュージックシーンの注目アーティストが、マンスリーで音楽空間をプロデュースする番組「スーパー・エディション」。2026年7月は亀梨和也が担当します。初のソロアルバム「WAVE」に込めた想いや、制作秘話などたっぷり5週分お届け。お楽しみに。

【メッセージテーマ『上半期 私のBIG WAVE!!』】

2026年もあっというまに下半期がスタート。亀梨和也のファーストアルバム『WAVE』にちなみ、皆さんの「上半期に起こった人生のBIG WAVE」にまつわる話を大募集！「４月から新しい職場での生活がスタートした」「結婚しました！」など人生で起こったイベントはもちろん、「こんな出来事に感動した」「悲しくて号泣してしまった」という感情のBIG WAVEでもOKです。そのほか、亀梨さんへの質問・リクエストもお待ちしています！

メッセージフォームはこちら：https://form.jfn.co.jp/superedition/message

■番組概要■

番組名：アーティスト・プロデュース スーパー・エディション

放送日時：各局によって異なります。HPをご確認ください。

https://jfn-pods.com/program/6546/article/UcTIVU4Lte

メッセ―ジフォーム：https://form.jfn.co.jp/superedition/message

パーソナリティ： 月替わり

番組ページ：https://jfn-pods.com/program/6546

公式X：https://x.com/SUPEREDITIONJFN（＠SUPEREDITIONJFN）