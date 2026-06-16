6月21日（日）開催のシネマダミス『超時空捜査隊マルキュー』グッズフルラインナップを公開！

映画館で行うプレミアムなマーダーミステリーイベントを6月21日（日）に開催！

株式会社イマジカインフォス

株式会社イマジカインフォス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:前田起也、以下イマジカインフォス)と株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：木村 知郎、以下東急レクリエーション）は、2026年6月21日（日）、東急レクリエーションが全国に展開するシネマコンプレックスチェーンのひとつ「１０９シネマズ木場」にて、映画館で人気声優が上演するマーダーミステリーイベント『シネマダミス』の第3回公演を開催いたします。

2025年に2回公演され、大きな話題となった『超時空捜査隊マルキュー ～メイク・フレンズ編～』と、同作の続編にあたる『～ユニーク・ドールズ編～』の1日2回公演となり、新たに5名のキャストが熱演いたします。

尚、続編エピソードは独立したものとなっており、メイク・フレンズ編を鑑賞していなくても楽しめるものとなっております。また、公演中の議論を振り返る感想戦も開催いたします。

『シネマダミス』とは？

『シネマダミス』は、映画館ならではの巨大スクリーンと圧倒的な臨場感のある音響環境のなか、人気声優が表現力と存在感を駆使して観客の目の前で繰り広げるアドリブ即興劇が特徴です。

公演する 『超時空捜査隊マルキュー』を手掛けるのは、大人気マーダーミステリーアプリ「ウズ」で知られる株式会社Sally。声優のキャスティングと総合プロデュースは、イマジカインフォスが発行する創刊30周年を迎えた業界No1の声優雑誌「声優グランプリ」が担当します。

イベント開催記念グッズのフルラインナップを公開！

劇場では、5名のキャスト陣の撮りおろしグッズ、キャラクターグッズなどを多数販売いたします。

過去の公演でも発売したパンフレットやポスターに加え、新たにキャスト単体のアクリルスタンドやブロマイドセットの販売も行います。

＜グッズの購入方法について＞

10時30分よりシネマダミス『超時空捜査隊マルキュー』物販を開始いたします。

10時00分より劇場ロビーにて列形成をさせていただきます。

それ以前の時間帯での劇場ロビーへの滞留はご遠慮願います。

シネマダミス『超時空捜査隊マルキュー』物販のご購入には、開催日当日シネマダミスのチケット（メイク・フレンズ編/ユニーク・ドールズ編/感想戦いずれか）のご提示が必要です。

より多くの方にグッズをお買い求めいただくため、各アイテムごとに一会計ごとの購入個数制限を設けさせていただいております。

※複数回物販におならびいただくことは可能でございます。

＜劇場物販限定キャンペーン＞

シネマダミス『超時空捜査隊マルキュー』関連商品を税込5,000円購入ごとにミニフォトカード（ランダム10種）を1枚プレゼントいたします。

※複数回の会計金額の合算はできません。各会計ごとでのご案内となります。

※コンセッションとのコラボ商品はキャンペーン対象外です。

※数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

劇場コラボのフード＆ドリンクが販売決定！

シネマダミス『超時空捜査隊マルキュー』の公演を記念して、キャストのリクエストをもとに考案した『スパイシーポップコーン』と本作をイメージした『ラムネソーダ』の推理セットを当日限定販売いたします。

美味しくて頭がスッキリ？するコラボ商品を、ぜひお買い求めください。

■イベント概要

「声優グランプリ」×「１０９シネマズ」presents シネマダミス 『超時空捜査隊マルキュー』

■開催日時

2026年6月21日（日）

メイク・フレンズ編 14時00分開演／15時50分終演予定

ユニーク・ドールズ編 17時00分開演／18時50分終演予定

感想戦 19：20分開演／20時10分終演予定

■会場

109シネマズ木場 シアター3

（東京都江東区木場1-5-30 イトーヨーカドー木場店 3階）

■出演者

高木美佑、花岩香奈、鈴原希実、茜屋日海夏、大西亜玖璃

■料金

メイク・フレンズ編

・一般シート 8,500円（税込）

ユニーク・ドールズ編

・一般シート 8,500円（税込）

感想戦

・一般シート 3,000円（税込）

感想戦は公演を観ていない方も購入できますが、観劇されてからご覧いただいた方がより楽しめるものとなります。

■チケット販売

・一般販売

インフォスチケットにて【先着販売】

https://r.funity.jp/infosticket

※お申込みには会員登録が必要です

■関連リンク

超時空捜査隊 マルキュー公式X

https://x.com/09murdermystery

インフォスチケット販売ページ【先着販売】

https://r.funity.jp/infosticket

声優グランプリ公式サイト

https://seigura.com/

109シネマズ木場公式サイト

https://109cinemas.net/kiba/