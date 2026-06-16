『信長の野望 天下への道』推し配信者と共に頂点を掴め！第3回「配信者対抗 天下統一戦」開催決定！

グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地：東京都中央区)は、スマートフォン向けゲームアプリ『信長の野望 天下への道』において、2026年6月18日(木)に迎える1周年を記念し、配信者が軍団を率いて対抗戦を繰り広げる期間限定イベント「第3回 配信者対抗 天下統一戦」の開催を決定いたしました。

◆配信者対抗 天下統一戦について

推し配信者と共に頂点を掴め！第3回「配信者対抗 天下統一戦」開催決定！【公式サイト】

https://nobunagatenka.jp/stm03/(https://nobunagatenka.jp/stm03/)

【開催期間】

2026年6月23日(火)18:00～2026年7月31日(金) 予定

※いずれかの勢力が二条御所を最初に占領した場合、配信者対抗戦は予定より早く終了する可能性がございます。

【天下統一戦用サーバーとオープン日】

サーバー名：天下統一戦(S051) 予定

サーバーオープン日：2026年6月23日(火)18:00 予定

【概要】

人気配信者たちが、勢力を率いて天下統一を目指し激突する期間限定イベントです。

このイベントでは「アプリのダウンロード数」「配信回数」「二条御所陥落(ゲーム内目標)」によって各配信者へポイントが加算されていき、ポイント獲得ランキングに応じて豪華特典が贈られます。

【参加配信者と勢力/軍団名】●それゆけゆめこ さん

勢力：織田家

軍団名：きらめき

公式YouTube：

https://www.youtube.com/@soreyukeyumeko

それゆけゆめこさん●1000GAMES さん

勢力：上杉家

軍団名：千

公式YouTube：

https://www.youtube.com/@1000_feh

1000GAMES さん●悪喰 さん

勢力：毛利家

軍団名：やぬぅし

公式YouTube：

https://www.youtube.com/@agurovt

悪喰 さん【配信者特典】

獲得ポイントが上位の配信者には以下特典が贈られます。

優勝：賞金30万円＋公式生放送出演権＋デジタル広告出演権

【配信者対抗戦ポイントシステム概要】

以下の3つの項目でポイントを獲得できます。これらのポイントを合算し、最終的な総合ポイントでランキングが決定いたします。

アプリダウンロード数：配信者天下統一戦サイトからのダウンロード1名につき＋500ポイント

配信回数：1回の配信につき＋1,000ポイント

※配信回数は1時間以上配信されたものをカウント

※配信回数ポイントは、1週間で最大15,000ポイント(最大15回)までを対象とします。

二条御所を最初に落とした勢力：＋30,000ポイント

【イベント参加特典】

配信者と一緒に戦う領主の皆様に特別報酬として「予備兵×最大1,440,000」をご用意しました！

獲得した予備兵を使って、配信者の戦いをサポートしてください！

＜獲得数＞

・1日目～14日目まで：昼 10,000、夜 10,000

・15日目～21日目まで：昼 25,000、夜 25,000

・22日目～30日目まで：昼 45,000、夜 45,000

※ログインを行うことで、ゲーム内の書状から段階的に獲得できます。

※配布時間は 昼は 12:00、夜は20:00 になります。

※受取期限：配布日の 23:59 まで

【リスナー特典】

配信を応援してくださる領主の皆様にも特別な報酬をご用意しました！

参加配信者の配信動画内で特別なクーポンコードを発表し、そのコードをゲーム内で入力すれば「初陣記念募集券×10」を獲得できます！推しの配信者を見つけて、配信を応援しましょう！

※2026年6月23日(火)～2026年7月12日(日)の間で参加配信者が配信動画内でコードを発表いたします。

※各配信者が発表するコードは共通のものとなります。

※コードは1アカウントで1回しか使用できません。

※コード有効期限は2026年7月31日(金)までです。

【上位応援者特典】

各配信者の勢力内で、特に貢献度の高い領主の方、上位10名様に「配信者公認コラボチャットスタンプ」をプレゼントいたします！推しの配信者を勝利に導きましょう！

※いずれかの勢力が二条御所を最初に占領したタイミングでの集計となります。

※プレゼントの配布は、イベント終了後を予定しています。

◆『信長の野望 天下への道』作品紹介

『信長の野望 天下への道』は、『信長の野望・天道』の正式ライセンスを受けて開発された、MMO歴史戦略シミュレーションゲームです。所属する大名勢力の仲間たちと協力して領地を広げ、天下に覇を唱えよう！

所属サーバー内の全プレイヤーと一緒に目標を達成する「天下布武」をはじめとした戦国の世を体感できるイベントが続々登場！部隊の編制や、武将に習得させる戦法の組み合わせは多岐に渡り、戦略の幅が広がります。

また、道に存在する築城地に築城することで攻守を有利に進めることができ、他の大名勢力に対する外交や、自勢力を有利に進行させることが可能となる奥深き戦略要素が満載です。

◆基本情報

タイトル：『信長の野望 天下への道』

ジャンル：MMO歴史戦略シミュレーションゲーム

対応OS： iOS / Android

配信開始日：2025年6月18日

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6742556949

Google Play ストア：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravityga.nobunagatenkamichi

公式サイト：https://nobunagatenka.jp

公式X：https://x.com/nobu_tenkamichi

公式Discord：https://discord.gg/XZMFvc2sAH

公式YouTube：https://www.youtube.com/@nobunaga_tenkamichi

◆会社情報

会社名：グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立：2019年7月1日

公式サイト：https://gravityga.jp/

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

(C)Kingnet Network Co., Ltd.

(C)TENDA Games Co., LTD.

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※Appleロゴ、Apple Arcade、iPad、iPhone、Macは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。Apple ArcadeはApple Inc.のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。