【7月6日ハイブリッド開催・参加無料】心・腎・代謝領域横断シンポジウム「健診制度を最大限に活かすための次なるアクションとは-健診後の受療へとつなぐ、データ連携の視点から-」

特定非営利活動法人 日本医療政策機構

特定非営利活動法人 日本医療政策機構（HGPI: Health and Global Policy Institute）（所在地：東京都港区、代表理事：乗竹 亮治）は、心・腎・代謝領域横断シンポジウム「健診制度を最大限に活かすための次なるアクションとは」を2026年7月6日にハイブリッド形式で開催いたします。

循環器病・腎疾患・代謝性疾患は共通のリスク因子を持つだけでなく、相互に進展を促し合う心腎代謝連関を有することが近年明らかになりつつあります。本シンポジウムでは、法定健診への血清クレアチニン追加や遺伝的心血管リスクをめぐる国際的議論も踏まえ、健診から受療・継続管理へとつなぐ方策を、健診データと診療データの連携を軸に検討します。患者・当事者、政策立案者、専門家、保険者、行政関係者等が一堂に会し、今後の方向性を展望します。

【開催概要】

■日時：2026年7月6日（月）13:00-16:00

■形式：ハイブリッド（現地およびZoomウェビナー）

■会場：九段会館テラス（東京都千代田区九段南1丁目6-5）

■言語：日本語・英語（同時通訳あり）

■参加費：無料

■定員：先着順（会場80名、オンライン500名）

オンライン参加登録はこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/7817815035777/WN_auQTDw8MSieJulOAUk0JLQ詳細・会場申込はこちら :https://hgpi.org/events/cvd-ckd-ncd-20260706.html※先着順。定員に達した場合は、参加登録フォームがクローズいたします。

■日本医療政策機構とは： https://hgpi.org/

日本医療政策機構（HGPI: Health and Global Policy Institute）は、2004年に設立された非営利、独立、超党派の民間の医療政策シンクタンクです。市民主体の医療政策を実現すべく、独立したシンクタンクとして、幅広いステークホルダーを結集し、社会に政策の選択肢を提供してきました。特定の政党、団体の立場にとらわれず、独立性を堅持し、フェアで健やかな社会を実現するために、将来を見据えた幅広い観点から、新しいアイデアや価値観を提供しています。設立以来、女性の健康、がん対策、認知症、薬剤耐性、再生医療、グローバルヘルスなど、当時は十分に議論されていなかったテーマをいち早く政策課題として提示し、法制度や国家戦略の形成、国際的な政策議論に反映されるなど、具体的な政策の前進に寄与してきました。こうした継続的な取り組みは、国内外の政策関係者や国際機関からも一定の評価を受けており、日本発の医療政策シンクタンクとして国際的な対話の場に参加し続けています。

日本国内はもとより、世界に向けても有効な医療政策の選択肢を提示し、地球規模の健康・医療課題を解決すべく、これからも皆様とともに活動を続けていきます。

詳細を見る :https://hgpi.org/donation.html