【6月17日～24日限定公開】AI商談を公開！見込みリードを取りこぼさない営業の新常識と活用法
株式会社アスレバ（所在地：東京都中央区日本橋3丁目2番14号新槇町ビル別館第一1階、代表取締役社長：松尾 遼）は、AIが営業担当者に代わって一次商談を行う「ゴリラセールスAI商談」の講演動画を、2026年6月17日～24日の期間限定で無料公開いたします。
問い合わせへの対応遅れ、追客漏れ、日程調整による機会損失--。
営業の現場では、本来商談化できたはずの見込み顧客を取りこぼしているケースが少なくありません。また、人材不足や採用難が続く中、「営業担当者を増やす」だけでは解決できない課題も増えています。
本動画では、営業・インサイドセールス領域のカンファレンスで実際に講演した内容をもとに、AI商談の仕組みや具体的な活用方法について解説します。
■視聴方法■
お申し込み後、YouTubeの限定公開URLが届きます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/182848/table/12_1_2efedcbcf2db37ff74a79a4fda5aab44.jpg?v=202606160151 ]
■スピーカー■
株式会社アスレバ
代表取締役社長 松尾 遼
早稲田大学法学部卒業後、野村證券株式会社に入社し、6年間にわたりコンサルティング営業に従事。その後、株式会社アスレバを設立。
創業以来「営業の再現性」をテーマに営業代行・営業コンサルティング事業を展開し、現在は営業支援の知見と生成AIを組み合わせた「ゴリラセールスAI商談」を開発・提供しています。
■動画で分かること■
・AI商談とは何か
・AI商談の具体的な活用方法
・問い合わせ直後に商談を開始する仕組み
・休眠リードを工数ゼロで商談化する方法
・営業品質を標準化する方法
■6月24日 正式リリース記念ウェビナー開催■
ゴリラセールスAI商談は、2026年6月24日に正式リリースを予定しています。
同日12:00より開催する正式リリース記念ウェビナーでは、AI商談の実際のデモや活用方法、最新情報を公開予定です。
■ゴリラセールスAI商談について■
ゴリラセールスAI商談(https://asulever.com/gorillasales/)は、AIが営業担当者に代わって一次商談を行う営業支援サービスです。
関連リンク
・6月24日正式リリース記念ウェビナー登録(https://zoom.us/webinar/register/1017815051968/WN_tMclan_bRO2HWO9DUrmlXg)
・ゴリラセールスAI商談 サービスサイト(https://asulever.com/gorillasales/)
・ゴリラセールスAI商談ウェイティングリスト登録ページ(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Psbz2XfLETN53LKhJX1JbR2PTxeBsJ8K8xbhOZ-ZEaFCmw/viewform?usp=pp_url&entry.1784218845=peatix0603)
【会社概要】
会社名：株式会社アスレバ
所在地：東京都中央区日本橋3丁目2番14号新槇町ビル別館第一1階
設立：2017年7月
事業内容：営業代行事業、営業コンサルティング、システム受託開発、AIコンサルティング
コーポレートサイト：https://asulever.com/
営業コンサル＆代行：https://kaitakueigyo.com/
ゴリラセールスAI商談：https://asulever.com/gorillasales/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社アスレバ
Email：salesinfo@asulever.com