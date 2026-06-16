「阪神タイガース 2026 熱覇アクスタくじ」発売のお知らせ

株式会社ジュウロクホウイ

株式会社ジュウロクホウイ(本社：東京都千代田区、代表取締役：赤松 武雄)は、株式会社阪神タイガース監修のもと、「阪神タイガース 2026 熱覇アクスタくじ」を、2026年6月30日（火）に発売いたします。販売は関西エリアを中心とした全国の書店などにて店頭販売となります。

詳しくは下記リンク先の商品情報ページをご確認ください。

■商品情報ページ

https://16d.jp/page/tigers_kuji2026.html

■商品詳細

アクリルスタンドは全25種類。阪神タイガースの藤川監督と24選手のスタジオカットの肖像を採用し、台座に2026シーズンのスローガンをあしらった、ここでした手に入らないデザインです。サイズは本体：約70mm、台座：約58×48mmの飾りやすく、持ち運びしやすいサイズに仕上げました。アクリルスタンドをお買求めいただいて、あたりを引いたら【あたり賞】（ＢＩＧアクリルスタンド全5種）がその場でもらえます。さらに、最後のアクリルスタンド1個をお買求めいただいた方には【フィニッシュ賞】（A4アクリルプレート）をその場でプレゼント！

■商品情報

商品名：阪神タイガース 2026 熱覇アクスタくじ

・アクリルスタンド：全25種類 1回 800円（税込み）・素材：アクリル、サイズ：約70mm

・【あたり賞】ＢＩＧアクリルスタンド（全5種）：素材：アクリル、サイズ：全高約220mm（最大）

・【フィニッシュ賞】A4アクリルパネル 素材：アクリル、サイズ：297×210mm

発売・販売 ： 株式会社ジュウロクホウイ

(C)阪神タイガース (C)16directions inc.

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。

■ジュウロクホウイについて

スタイリッシュなスポーツカー、 プロのアスリート、アニメや映画に出てくる ヒーローやキャラクター達……。 そんなホビーやエンターテインメントに あこがれた人物・モノをカタチにする会社です。

会社名 ：株式会社ジュウロクホウイ

代表者 ：代表取締役 赤松 武雄(あかまつ たけお)

本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 ：2016年11月 (株)グッドスマイルカンパニー子会社

事業内容：

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサル、業務代行

玩具・フィギュア・グッズの広告デザイン、Webデザイン請負業務

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジュウロクホウイ

担当： 長田

TEL ： 03-6262-9553(10時～17時土日祝日除く)

MAIL： info@jyurokuhoui.jp

WEB： http://www.16d.jp