第21回ソウルドラマアワード、投票アプリ「IDOL CHAMP」にてグローバル投票がスタート！

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～ 全8部門の投票を実施！Lim Yoona、D.O.、Jisooらが出馬する「アジアスター賞」・「OST賞」に注目 ～

- 7月14日まで投票アプリ「IDOL CHAMP」にて全8部門の投票を実施、結果は100%反映- 日本からは川口春奈、亀梨和也、小栗旬、赤西仁などがノミネート- 投票参加者を対象に、授賞式チケットやアプリ内ポイントが当たるイベントも開催

アジアを代表するスターと今年のドラマOSTをグローバルファンの投票によって決定する「第21回ソウルドラマアワード（SDA 2026）」のグローバル投票が、本日6月15日より開始されました。

ソウルドラマアワード組織委員会と株式会社TNK Factoryは、6月15日から7月14日までの期間、世界約230の国と地域で利用されているグローバルファンダムプラットフォーム「IDOL CHAMP（アイドルチャンプ）」を通じて投票を実施いたします。

今回の投票は全8部門で構成されており、本投票の結果は受賞者の選定に100％反映されます。本プレスリリースでは、特に世界的な注目を集めている『アジアスター賞』と『OST賞』の主要ノミネート情報をお知らせいたします。

■ アジア6カ国を代表するスターが激突！『アジアスター賞』

『アジアスター賞』は、過去1年間に日本、韓国、中国、フィリピン、シンガポール、タイの6カ国のドラマで活躍した俳優を対象としており、各国を代表する人気スターたちが候補に挙がっています。

【日本からの主なノミネート俳優】 長年アジア全域で愛されてきた日本を代表するスターたちの動向に大きな注目が集まっています。

- 川口春奈 （『SCANDAL EVE』 / AbemaTV）- 亀梨和也 （『外道の歌 S2』 / DMM.com LLC）- 小栗旬、赤西仁 （『Romantic Anonymous』 / YONGFILM JAPAN）

【韓国からの主なノミネート俳優（男女別に実施）】 Kドラマを牽引するトップ俳優陣に加え、ショートフォームドラマで活躍したアイドル俳優も多数名を連ねています。

- Kang Dongwon、Jun Jihyun （『北極星』）- Kim Seonho、Go Younjung （『この恋、通訳できますか？』）- Ji Changwook、D.O. （『彫刻都市』）- Lee Chaemin、Lim Yoona （『暴君のシェフ』）- Seo Inguk、Jisoo （『月刊彼氏』）- Park Jihoon （『炊事兵、伝説になる』）- Heo Namjun、Lim Jiyeon （『멋진 신세계(素晴らしい新世界)』）- Kim Woobin、Suzy （『すべて叶うから』）- Kang Taeoh、Kim Sejeong （『この川には月が流れる』）- Kim Namgil （『トリガー』）- Ahn Hyoseop （『今日も完売しました』）- Lee Jehoon （『模範タクシー 3』）- Lee Junho （『台風商事』）- Park Boyoung、Kim Sungcheol （『ゴールドランド』）- Kim Hyeyoon （『今日から人間ですが』）- Park Eunbin （『ワンダフルズ』）- Kim Yoojung （『親愛なるX』）- NCT Jeno、Jaemin （『ワインドアップ』）※ショートフォームドラマ部門- VERIVERY Kangmin （『ジャンプボーイ LIVE』）※ショートフォームドラマ部門

【その他アジア各国からの主なノミネート俳優】

- 中国： ディリラバ、チャオ・ルースー、ヤン・ヤン、ジャン・リンホー 他- タイ： ウィン・メタウィン、ジェミナイ・ノラウィット、ベッキー・レベッカ・パトリシア・アームストロング 他- フィリピン： アン・カーティス、ジョシュア・ガルシア 他- シンガポール： タイラー・テン、リッチー・コー 他

■ 世界中のファンを魅了した名曲が集結！『K-ドラマ部門 OST賞』

過去1年間、世界中の視聴者の心を掴んだ最高のOST（オリジナル・サウンドトラック）に授与される『OST賞』の候補にも、錚々たる顔ぶれが揃っています。

【OST賞 主なノミネートアーティスト】

- NCT Doyoung （『暴君のシェフ』OST）- NCT Haechan （『禁酒をお願い』OST）- NCT WISH （『宇宙メリーミー』OST）- TOMORROW X TOGETHER Soobin、Taehyun （『今日も完売しました』OST）- ZEROBASEONE Sung Hanbin （『スプリング・フィーバー』OST）- TWS （『グッドボーイ』OST）- DAY6 Young K （『素晴らしい新世界』OST）- Taeyeon （『誰もが自分の無価値さと戦っている』OST）- Lee Junho （『台風商事』OST）- Park Bogum （『グッドボーイ』OST）

■ 投票参加者向け リワードイベントのご案内

上記2部門を含む、全8部門の全候補者は「IDOL CHAMP」アプリを通じて確認することができます。また、投票にご参加いただいた方を対象に、10月8日に韓国・KBSホールで開催される授賞式の観覧チケットや、アプリ内で使用できるポイント「CHAMISM（チャムシム）」を提供するリワードイベントも実施いたします。

関連コンテンツやイベントの詳細は、「IDOL CHAMP JAPAN」の公式X（旧Twitter）およびアプリ内のお知らせを通じて順次公開される予定です。皆様の熱いご参加をお待ちしております。