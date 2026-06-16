著者の岸見一郎さん・古賀史健さんも来訪！『幸せになる勇気』100万部突破記念ポップアップイベント開催中！

株式会社ダイヤモンド社

『幸せになる勇気』（岸見一郎／古賀史健 著）の国内100万部突破を記念し、東京・原宿にあるダイヤモンド社の本社1階エントランスにて、ポップアップイベントを7月31日（金）まで開催しています。

明治通りに面したビルの入口から『幸せになる勇気』の赤一色になっています

■『幸せになる勇気』の世界観を体験できる無料イベント！

ビルの入口や会場内の壁面には『幸せになる勇気』の名言の数々をデザインし、装丁と同じ赤を基調に空間をラッピング。エントランス内には、書籍の登場人物である哲人の書斎をイメージしたフォトスポットのほか、『嫌われる勇気』を含む各国翻訳本とともに、世界中から寄せられた読者の声も展示しています。さらに、著者お二人への悩み相談が投函できる「哲人へのお悩み相談ポスト」や、来場者が感想を書き込むことができる「推しコメントボード」などの参加型コンテンツも設置。「推しコメントボード」には来場者の想いがこもった感想や熱いコメントがたくさん集まっています。

■著者・岸見一郎さんと古賀史健さんが会場に来訪！直筆のサインとメッセージをいただきました

先日、著者の岸見一郎さんと古賀史健さんがイベント会場に来訪。『幸せになる勇気』の赤一色となった会場を目の当たりにしたお二人からは、感嘆の声が上がっていました。展示内容や来場者から寄せられた声に触れながら、ポップアップイベントを見学。フォトスポットの壁面には、直筆サインとメッセージもいただきました。

イベントは、7月31日（金）まで開催。期間中の平日は、どなたでも無料でご入場いただけます。『幸せになる勇気』の世界観を体験できる貴重なイベントとして、皆さまのご来場をお待ちしております。

岸見一郎さん（左）と古賀史健さん（右）がポップアップイベントに来訪。名言がデザインされた壁面を前に記念撮影フォトスポットでは青年と哲人の対話のように座って写真撮影していただけます。壁面には著者二人の直筆サインとメッセージも『嫌われる勇気』と『幸せになる勇気』は世界50以上の国・地域・言語で翻訳。その一部を実際に展示しています「推しコメントボード」には来場者が記入した感想やコメントが続々と。海外の方からのメッセージもあります

■イベント概要

イベント名： 『幸せになる勇気』100万部突破記念ポップアップイベント

開催場所： ダイヤモンド社 本社1階エントランス（東京都渋谷区神宮前6-12-17）

実施日程： 2026年4月27日（月）～7月31日（金）

開場時間： 平日 08：00～19：00 ※土日祝は開催しておりません

入場料 ： 無料

■『幸せになる勇気』書籍情報

著者：岸見一郎／古賀史健

定価：1,760円（税込）

発売日：2016年2月26日

発行：ダイヤモンド社

判型：46判並製・296ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478066116

※リリース内の画像・写真は、本書籍に関わる報道を目的とした使用に限ります