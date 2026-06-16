【ダブルツリーbyヒルトン京都駅】グローブ ラウンジで季節限定プランと和楽器演奏会を開催

ダブルツリーbyヒルトン京都駅

ダブルツリーbyヒルトン京都駅（京都市南区／総支配人：脇田裕美）では、1階カフェラウンジ「グローブ・ラウンジ」にて、夏限定のアフタヌーンティー特別プラン2種と、一夜限りの和琴・尺八演奏会を組み合わせた文化体験企画を、2026年6月16日（火）より展開いたします。

浴衣でのご来店がお得になるアフタヌーンティー割引プランや、グループで楽しめる乾杯付きプランを通じて、涼やかな夏の京都を館内で気軽に満喫いただけます。さらに、7月にはダブルツリーbyヒルトンが提案する体験型プログラム「リチュアル・ハブ」の一環として、日本の伝統音楽に触れる一夜限りの演奏会を開催します。

【浴衣でヌン活】夏限定・浴衣アフタヌーンティー割引プラン

浴衣または着物でご来店いただくと、アフタヌーンティーを300円引きでご利用いただける夏限定の特別割引プランです。さらに、京都らしい趣を感じていただけるホテルオリジナル扇子をプレゼント。

お祭りや花火大会の前に、涼しいラウンジでゆったりとティータイムを楽しんだ後、夏の賑わいへと出かける--そんな京都の夏ならではの一日をお過ごしいただけます。

提供期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）

提供場所：カフェラウンジ「グローブ ラウンジ」

提供時間：11:00～16:00（L.O. 15:30）※予約制（当日予約可能）

ご利用条件&特典：浴衣、お着物でのご来店で300円引き＆扇子プレゼント

料金：夏のアフタヌーンティー 4,300円 → 4,000円（税込）

URL：https://doubletree-kyoto-station.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/afternoontea/grove-lounge-summer

【京のアフタヌーンティー 女子会乾杯プラン】

4名様以上でご利用いただけるグループプラン。乾杯用スパークリングワインとともに、季節のスイーツやセイボリーを囲みながら、優雅な午後のひとときをお楽しみいただけます。

再会の集まりやお誕生日などのお祝いにも最適です。

提供期間：2026年6月16日（火）～

提供場所：カフェラウンジ「グローブ ラウンジ」

提供時間：11:00～16:00（L.O. 15:30） ※予約制（当日予約可能）

ご利用条件&特典：4名様以上でのご利用で乾杯用スパークリングワイン1杯プレゼント

料金：和のアフタヌーンティー 4,300円（税込）

URL：https://doubletree-kyoto-station.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/afternoontea/grove-lounge-afternoontea-girls

【一夜限り】和琴と尺八による演奏会「リチュアル・ハブ」

尺八奏者：藤岡 藍盟（ふじおか らんめい）琴奏者：菊怜峰 好貴（きくれいほう こうき）

本演奏会は、ダブルツリーbyヒルトンが展開する体験型プログラム「リチュアル・ハブ」の一環として実施します。「リチュアル・ハブ」は、旅先でその土地ならではの文化や人と出会い、心に残る体験を提供することを目的とした取り組みです。

当日は、和琴と尺八による演奏を前半・後半の二部構成で実施し、演奏の合間には奏者による楽器や楽曲背景の解説も行います。演奏後には、和琴と尺八の演奏体験および演奏者との記念写真撮影もお楽しみいただけます。音楽を「聴く」だけでなく、「知り」「触れる」一夜限りの文化体験をお届けします。

開催日時：2026年7月17日（金） 18:00～19:00

プログラム内容：前半・後半の二部構成による演奏（各約20分）に加え、奏者による解説を挟み、日本の伝統音楽への理解を深めていただけます。演奏後には楽器体験、記念写真撮影もお楽しみいただけます。

提供場所：カフェラウンジ「グローブ ラウンジ」 ※予約不要

料金：無料

URL：https://doubletree-kyoto-station.hiltonjapan.co.jp/news/detail/6949

演奏者紹介

藤岡 藍盟（ふじおか らんめい）

10歳より尺八をはじめる。大阪を拠点に活動し、各種コンクールならびに演奏会において、他楽器の伴奏・助演を多数務める。（公財）日本民謡協会尺八教授試験に近畿最年少で合格。東京藝術大学別科邦楽専修尺八（琴古流）修了。琴古流竹盟社の音色を後世に伝えるため、後継者の指導にも力を入れている。

菊怜峰 好貴（きくれいほう こうき）

兵庫県宝塚市を拠点に琴・三味線の演奏、教授活動を行っています。

とくに江戸時代より伝わる「地歌（じうた）」「箏曲（そうきょく）」を中心に演奏、年に数回コンサートも主催します。教授活動では小中高、大学と幅広く指導に携わり伝統芸能の普及に努めている。

ダブルツリーbyヒルトン京都駅について

ダブルツリーbyヒルトン京都駅は、「ダブルツリーbyヒルトン」ブランドとしては、国内6軒目、京都では2軒目のホテルとして2024年3月29日（金）に開業しました。地上9階建てのホテルには全266の客室のほか、全131席のオールデイダイニング「ハーベスト キッチン」や世界各国のお酒を味わえるカフェラウンジ「グローブ ラウンジ」、国内の「ダブルツリーbyヒルトン」ブランドとしては初となるエグゼクティブラウンジなど充実した施設が揃っています。館内デザインは「A Touch of Kyoto Essence -京都の伝統に触れる-」をコンセプトに、京都の伝統産業、工芸品、装飾品を取り入れ、継承者が文化を発信できる場として、未来へつないでいけるよう貢献します。doubletreekyotostation.jp(https://doubletree-kyoto-station.hiltonjapan.co.jp/)

ダブルツリーbyヒルトンについて

ダブルツリーbyヒルトン(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)は、世界62の国と地域で700軒以上を展開する、ヒルトンの中でも急成長中のホテルブランドです。55年以上にわたり、世界中でビジネスや観光で利用されるお客様に快適な滞在を提供してきました。多くの人に愛されているダブルツリーのチョコチップクッキーでお客様を温かくお迎えし、旅先でも心地よさを感じられる空間と人とのふれあいを大切にしています。コンテンポラリーな宿泊施設とアメニティ、ユニークな料飲体験、最先端のフィットネス、会議室やイベントスペースを提供します。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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