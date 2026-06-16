「案件管理公開API」のグローバル対応を強化、日付フィールドをISO8601形式に統一

MNTSQ株式会社

契約プラットフォーム「MNTSQ CLM」を提供するMNTSQ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：板谷 隆平、以下「当社」）は、グローバルな法務業務への対応強化の一環として、2026年4月6日に提供を開始した「案件管理公開API」の日付・日時フィールドのレスポンス形式を、国際標準規格であるISO 8601に統一したことをお知らせします。

■案件管理公開APIとは

案件管理公開APIは、「MNTSQ 案件管理」に蓄積された案件情報を、外部の業務システムから取得・操作するためのAPIです。稟議システムや社内ツールなど、企業内で活用している既存のシステムとMNTSQをつなぐことで、案件データの連携やファイルの受け渡しを自動化し、より効率的なワークフローの構築が可能となります。

今回の変更により、国際標準規格であるISO 8601に準拠したタイムゾーン付き形式（例：2022-11-08T15:57:51+09:00）でレスポンスを返すようになります。 これにより、異なるタイムゾーンをまたぐ環境でも日時を正確に扱えるようになり、外部システムとの連携がより確実になります。

2026年4月：PressRelease「案件管理公開APIを提供開始」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000050130.html)

■タイムゾーンの取り扱い

APIが返す日時は、ユーザーが使用するPCの設定時刻ではなく、「MNTSQ CLM」の設定に基づいたタイムゾーンで表示されます。日時のフォーマットは変わりますが、画面の表示や検索結果はこれまでと変わりません。

■グローバル対応をさらに強化

MNTSQは今後も、お客様の多様な業務環境に対応できる契約プラットフォームの実現に向けて、「MNTSQ CLM」の機能拡充と品質向上に取り組んでまいります。

■MNTSQ CLM（Contract Lifecycle Management）について

契約書の作成から審査・締結・管理・そしてナレッジ（知見）化まで、契約業務の一連のライフサイクルを、AIで一気通貫にサポートします。法務部から事業部まで、全社的な利用を通じて、事業スピードの向上と強固なガバナンス体制の構築を実現します。

2025年12月：PressRelease

日経「2025年法務力が高い企業」ランキングTOP10のうち9社がMNTSQを導入(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000050130.html)

■MNTSQ株式会社について

MNTSQは「すべての合意をフェアにする」をビジョンに掲げ、2018年に創業したスタートアップ企業です。現在、日本のトップローファーム3社と業務提携を結んでおり、その専門的な知見とナレッジを最先端のAI技術と掛け合わせた企業向けサービス、「MNTSQ CLM」および「MNTSQ AI契約アシスタント」を開発・提供しています。

AIによってこれまでの契約のあり方を変革し、すべての合意が、誰でも・一瞬で・フェアに結ばれる、MNTSQはそんな世界を目指しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rjrakDkey14 ]

会社名：MNTSQ株式会社（モンテスキュー）

設立日：2018年11月14日

所在地：東京都中央区晴海１丁目8-10 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 4F

代表者：板谷 隆平

URL：https://mntsq.co.jp



